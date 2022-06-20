«Внеплановая госпитализация»: у Тарасовой обострились проблемы со здоровьем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию и известный комментатор Татьяна Тарасова оказалась в больнице из-за обострения проблем со спиной, однако уже выписалась из медучреждения и, по собственным словам, находится на даче.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была госпитализирована в больницу, сообщило агентство «Р-Спорт». Причиной стали проблемы со спиной, а сама госпитализация изначально не была запланирована и была вызвана обострением давних проблем.

«Это была внеплановая госпитализация. Чувствую себя не очень хорошо», — рассказала сама Тарасова Sport24. «На основе самоидентификации»: транс-персонам облегчат доступ в женский футбол Международная федерация футбола (ФИФА) разработала проект, согласно которому транс-женщины могут участвовать... 19 июня 21:36

При этом посещение больницы не вышло продолжительным, и сейчас легенда тренерского цеха уже выписалась из медучреждения.

«Я сейчас дома на даче. Я в больницу ходила ранее. Но сейчас я дома. Но спасибо за беспокойство о моем здоровье», – приводит ее слова «Р-Спорт».

Татьяна Тарасова является дочерью знаменитого советского тренера Анатолия Тарасова, работавшего с московским ЦСКА и национальной хоккейной сборной.

Сама Тарасова занималась фигурным катанием и выступала в паре, но уже в 20 лет приступила к тренерской деятельности и прославилась, добившись на этом поприще больших успехов.

Подопечные Тарасовой за время ее тренерской деятельности выиграли семь золотых олимпийских медалей, а также 41 раз побеждали на чемпионатах мира и Европы.

Дважды золото Игр брали в 1976 и 1980 годах среди спортивных пар Ирина Роднина и Александр Зайцев, в 1988 году в танцах победили в Калгари Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, через четыре года тренер привела к олимпийскому триумфу в танцах Марину Климову и Сергея Пономаренко, в 1998 году в танцах победили Оксана Грищук и Евгений Платов, а в мужском одиночном катании первенствовал Илья Кулик. Разделили очки: Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым В третьем туре шахматного турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, набравший полтора очка и... 19 июня 21:10

Ну а самой, пожалуй, известной и громкой олимпийской победой ученика Татьяны Тарасовой стал успех Алексея Ягудина в Солт-Лейк-Сити-2002 в напряженном и драматичном сражении со своим соотечественником Евгением Плющенко.

Среди бывших подопечных Тарасовой также много иностранных спортсменов: Денис Тен, Саша Коэн, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Барбара Фузар-Поли, Эван Лайсачек и Мао Асада, которая под руководством российского специалиста взяла серебро Олимпиады и золото чемпионата мира.

21 марта 2008 года Тарасова была включена в Зал Славы мирового фигурного катания.

На счету Тарасовой также достаточно много театральных постановок на льду, а также фигурных шоу. Она участвовала в качестве судьи в проекте «Ледниковый период», а также комментировала соревнования по фигурному катанию для Первого канала и «Матч ТВ».

В последнее время Тарасова, справившая в феврале 75-летний юбилей, ограничила профессиональную деятельность, но довольно регулярно дает комментарии по событиям в любимом виде спорта.

Например, недавно специалист оценила слова Александры Трусовой о том, что именно она должна была победить на Играх в Пекине в 2022 году, где заняла второе место после другой воспитанницы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой. Ошибка на ошибке: Медведев уступил в финале турнира в Галле настырному поляку Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев в финале турнира ATP-500 в Галле проиграл поляку... 19 июня 21:12

«Это ее мнение. Был хоть один судья, который поставил ее на первое место? Не было. Наверное, сейчас в Саше говорит обида. Но винить во всем надо саму себя, — цитирует Тарасову Sport24.

— Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперед. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее.

А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа».