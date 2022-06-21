Обыграть юного гения: Непомнящий сражается с Фируджей на турнире претендентов. LIVE

После небольших раздумий от Непомнящего серия довольно быстрых ходов: Непомнящий сделал свою рокировку, Фируджа двинул коня на d7, дальше та самая пешка на g4 от россиянина и пешка на b5 в ответ от Фируджи. Ну а затем пешки форсировали еще по клетке у обоих.
Непомнящий двинул ферзя на d2, а Фируджа ответил короткой рокировкой! Француз не испугался хода пешки на g4. Интересно.
Сегодня Непомнящий играет белыми. И первые ходы уже сделаны. Намечается сицилианская защита.
Предыдцущий тур получился миролюбивым: все четыре партии завершились вничью. В том числе сражение Яна Непомнящего с Теймуром Раджабовым. Россиянин играл черными.