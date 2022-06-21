«Человека просто убивали»: канадец вывел из игры Кучерова ударом в спину

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала первую победу в финале Кубка Стэнли над «Колорадо Эвеланш», разгромив соперника на своей площадке (6:2). Однако «молнии» понесли серьезную потерю — российский лидер команды Никита Кучеров получил удар клюшкой, а затем и коленом в спину и не смог закончить матч. Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «Тампу» слишком рано списывать со счетов, но без Кучерова команде придется непросто.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» — 6:2

После первых двух матчей финальной серии Кубка Стэнли, где «Колорадо» сначала одержал победу в овертайме (4:3), а затем — с разгромным счетом 7:0, казалось, что «Тампа» оказалась в нокауте, и хоккеисты «Эвеланш» смогут забрать себе трофей так же легко, как разобрались с «Эдмонтон Ойлерз» в финале Западной конференции НХЛ (счет в серии 4-0).

В составе «Колорадо» феерил россиянин Валерий Ничушкин, забивший в обоих матчах, и игра складывалась для команды довольно просто. Однако в третьем матче все перевернулось.

«Колорадо» открыло счет в середине первого тайма, но уже через четыре минуты «Тампа» отыгралась (1:1), а затем совершила серьезный рывок вперед, забросив еще две шайбы (3:1). «Эвеланш» ответили своим голом, сократив отставание до минимума (2:3), однако затем в дело вступил русский лидер «Тампы» — Никита Кучеров.

Нападающий дважды за четыре минуты выступил в роли ассистента и помог отличиться Стивену Стэмкосу и Патрику Маруну, которые сделали счет комфортным для «Тампы» — 5:2.

Еще через три минуты «Тампа» забросила шестую шайбу, устанавливая окончательный счет матча — 6:2.

И здесь стоит вспомнить, что в финальной серии Восточной конференции НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» «Тампа» тоже проиграла первые два поединка, однако следом выдала серию из четырех побед подряд и вышла в финал Кубка Стэнли. «Валера — настоящий конь»: Ничушкин приближает «Колорадо» к Кубку Стэнли Очередной матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2021/22 завершился тотальным... 19 июня 13:25

Бывший генеральный менеджер сборной России и «Динамо» Андрей Сафронов в комментарии «Газете.Ru» подвел итоги третьего матча финальной серии и отметил, что «Тампа» просто так не отдаст два завоеванных чемпионства (два прошлых сезона «Лайтнинг» выигрывали Кубок Стэнли), а также объяснил, с чем могут быть связаны такие крупные результаты (7:0, 6:2).

«Колорадо» играет у себя на площадке очень сильно, это хорошая команда. Но даже после разгромного поражения 0:7 я всем говорил, что «Тампа» — это кубковый боец, имеющий огромный опыт игры в финале. Не так просто они завоевали два Кубка подряд. И в полуфинале против «Рейнджерс» они 0-2 горели. Я думаю, что вся игра еще впереди. Очень рано говорить, кто будет победителем. Знаете, хоккей — игра до финальной сирены, а финал состоит из семи матчей. Я думаю, что нас ждут интересные поединки.

Просто так «Тампа» не отдаст те два Кубка, которые они завоевывали, и будет бороться за третий из последних сил. Для этого есть все возможности.

7:0 — это тоже самое, что 6:2. Кто-то первым бросает играть. Наверное, при счете 0:3 в первом периоде «Тампа» поняла, что им по состоянию на тот момент тяжело с «Колорадо», и игра была брошена. Жалко Василевского. А сегодня вот — победили 6:2. Хотя «Колорадо» повело 1:0, но затем «Тампа» сделала очень большой рывок вперед», — сказал Сафронов.

Травма и достижения Никиты Кучерова

Кучеров в третий раз подряд добрался до отметки в 25+ очков, набранных в одном розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 26 (7+19) очков баллов. Российский хоккеист стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто сумел в трех сезонах кряду набрать 25 и более очков в плей-офф. Таким образом, Кучеров повторил рекорд Уэйна Гретцки (1983-1985), а также Майка Босси (1981-1983) и Брайана Троттье (1980-1982).

Для Кучерова этот матч стал седьмым за карьеру в финальных сериях с 2+ набранными очками. Он обошел Сидни Кросби и Патрика Кейна (6) по этому показателю и установил новый рекорд для действующих игроков.

Однако в третьем периоде, в котором не было заброшено шайб, случился очень неприятный инцидент с участием российского спортсмена. Кучеров у борта встретился с канадским защитником «Колорадо» Дэвоном Тэйвсом, который жестко атаковал россиянина, ударив его в спину клюшкой. Нападающий упал на лед и сильно врезался в борт, после чего Тэйвс еще и навалился на его спину коленом. Кучеров покинул площадку, а его обидчик удалился на две минуты.

Россиянин вышел на лед еще раз — когда «Тампа» разыгрывала большинство, — и нанес неудачный бросок, после чего сразу отправился в раздевалку и больше не вернулся. Потеря лидера в этом матче никак не сказалась, свою победу «Лайтнинг» уже не могли упустить, однако в будущих встречах травма Кучерова может создать серьезные проблемы для «Тампы» в нападении.

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, отвечая на вопрос о произошедшем с Кучеровым, намекнул, что подобное могло быть не случайностью, а злым умыслом.

«Когда тебе задают такие вопросы, ты пытаешься найти ответ, который все и так знают. Игроки знают, что они делают. Умные, сообразительные хоккеисты понимают, что они делают со своей клюшкой. Мы все видели, что случилось. У меня пока нет информации о состоянии Кучерова», — приводит слова Купера журналист Sportsnet Люк Фокс.

Сафронов, говоря о травме Кучерова, отметил, что в финальном противостоянии ни одной из команд нечего терять, от этого и происходит такая игра с нарушениями правил. Финал мечты: Кучеров и Василевский против Ничушкина В ночь на 16 июня по московскому времени за океаном стартует финальная серия Кубка Стэнли... 15 июня 22:06

«Это игра, понимаете. Все играют от ножа, это финальные матчи. Отступать ни «Колорадо», ни «Тампе» некуда, а Никита Кучеров демонстрирует просто великолепный хоккей.

Не просто так набрать 25 очков в плей-офф, как сделал Кучеров. Мало кому за всю историю НХЛ удавалось это сделать. Будем желать Никите здоровья, все еще впереди.

Что будет с «Тампой», если Кучеров не восстановится к следующему матчу? Я не скажу, что придется трудно, но трудновато. Кучеров является знаковым, ключевым игроком «Тампы». Он вишенка на торте команды, неспроста он набирает очки почти в каждом матче плей-офф», — отметил эксперт.

А вот двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников достаточно резко высказался о произошедшем эпизоде. Примечательно, что перед столкновением с Тэйвсом сам Кучеров стал участником еще одного эпизода — россиянин мощно приложил к борту игрока «Колорадо» Джоша Мэнсона. Однако обошлось без штрафа.

«А с кем Никита сыграл подло? Где он сыграл грязно? Чего там грязного? Впечатал в борт — и что? Это игровая ситуация. А вот против него играли грязно: нельзя же бить по бедрам. Там просто человека убивали. Очень грязный силовой. Я не знаю, как у него тазобреденный сустав выдержал. Если травма Никиты окажется серьезной, то это потеря, конечно. Такого мастера будет не хватать», — передает слова Кожевникова «Чемпионат».

Четвертый матч серии финала Кубка Стэнли состоится в четверг, 23 июня, на площадке «Тампы». Стартовая сирена прозвучит в 3.00 мск.