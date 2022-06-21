«Выйдет против Ольги Бузовой»: Загитова проведет поединок по боксу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова после приостановки карьеры пробует себя в различных амплуа — и ведущей на шоу «Ледниковый период», и корреспондента Первого канала во время Игр. А теперь фигуристка, завоевавшая золотые медали всех крупных турниров, решила сменить фигурное катание на бокс и даже провести показательный поединок. Известный промоутер Владимир Хрюнов вызвался помочь с организацией, а комментатор Дмитрий Губерниев назвал имя предполагаемой соперницы — ей должна стать певица и телеведущая Ольга Бузова.

Сначала своих поклонников заинтриговала сама фигуристка. В социальных сетях она выложила фотографию из зала, где позирует в боксерских перчатках.

«Готовлюсь к чему-то новому…» — подписала свой снимок Загитова.

Чуть позднее РИА «Новости» сообщило, что олимпийская чемпионка — 2018 проведет показательный поединок по боксу. Имя соперницы, с которой сразится спортсменка, будет определено позднее. Однако на этот счет уже высказался известный комментатор Дмитрий Губерниев. По его информации, Загитова выйдет на ринг против известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Журналист сыронизировал, заявив, что сам готов выйти и показывать таблички с номерами раундов. Дочь Тутберидзе впервые показала публике своего отца Российская фигуристка Диана Дэвис — дочь известного тренера Этери Тутберидзе — впервые... 20 июня 20:46

«Классно! Мне уже сказали, что она вроде бы выйдет против Ольги Бузовой. Будет все отлично! Я считаю, что девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться. Десять раундов и дополнительное время. И это будет хорошо! Люди ищут для себя положительные эмоции, открывают новые горизонты. Могу это только поприветствовать. А в качестве ринг-боя выйду я и буду показывать таблички с раундами», — приводит слова Губерниева Sport24.

Тему с Ольгой Бузовой в роли соперницы для Загитовой подхватил известный промоутер Владимир Хрюнов, который заявил, что готов помочь в организации этого поединка, а также рассказал, кто станет фаворитом и какой гонорар за этот бой может получить певица.

«Кто фаворит? Знаете, это вечный выбор мужчины: между блондинками и брюнетками. Скажу точно, что это прекрасная идея, и я готов организовать этот поединок. Ради него мы можем даже немного изменить правила, количество раундов, их продолжительность, попросим куда-то не бить. У меня уже есть опыт организации таких поединков. Но это все равно его величество бокс.

Гонорар? Это смотря какой стадион мы соберем. Но, думаю, что для Бузовой это будет самый большой гонорар в карьере. Телеканалы уже сражаются за это событие», — цитирует Хрюнова Legalbet.

В конце мая фигуристка уже делилась видеокадрами со своих тренировок по боксу в Telegram-канале. 20-летняя олимпийская чемпионка показала отработку ударов: она била по «лапам» тренера, находясь в ринге. Изначально болельщики не считали новое увлечение Загитовой чем-то серьезным и предполагали, что это нужно лишь для самообороны. Однако фотографии с боксерских тренировок начали появляться все чаще.

Решение фигуристки провести показательный поединок по боксу у многих вызвало удивление. Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев признался, что ошарашен этой новостью, и отметил, что в поединке будет больше развлечения, чем боя. «Она невероятная, непостижимая женщина»: журналист из США — о Тутберидзе и допинге в России Американский журналист Дэйв Лиз, автор популярного блога о фигурном катании The Skating Lesson, первым... 20 июня 18:04

«Алина будет драться? Вы меня ошарашили. Я не думаю, что это будет поединок, скорее, это будет именно шоу. Алина популярная и самостоятельная, она сама выбирает, какие приглашения принимать, это ее заработок, что нормально и естественно. Боксерский поединок — хорошее дело.

Алина не обращалась ко мне за советом, но сам я делать какие-то движения в эту сторону не вправе. Если бы мне Загитова позвонила, то я бы сначала узнал, что за мероприятие, кто организаторы, потому что есть много разных направлений, а потом давал советы», — сказал Лайшев Metaratings.ru.

Свое мнение высказала известная артистка балета, танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова. Она заявила, что считает женские поединки страшным зрелищем, однако отметила, что если Загитовой нужно показательное выступление в такого рода шоу, то это ее полное право — принять вызов.

«Доказав всему миру свою силу и достоинство, красивая женщина выходит на ринг и подставляет свое лицо. А если ей нанесут серьезные удары? А что будет потом? Лечиться и восстанавливаться.

Я этого вообще не понимаю! Зачем это нужно? Алине пиар точно не нужен. Ее в лицо знает вся страна! Извините, не обессудьте, но в случае с вызовом Алины, если она согласится, то я приду ее поддержать», — цитирует Волочкову Sport24.

Загитова не единственная фигуристка, которая в это межсезонье попробовала себя в новом виде спорта. Серебряный призер Олимпийских игр — 2022 Александра Трусова приняла участие в Неделе легкой атлетики, которая проходила в Москве. Спортсменка выступила в прыжках в длину. Всего у нее было четыре попытки, и с каждым разом она прыгала все лучше. Первая попытка — 3,80 м, вторая — 3,94 м, третья — 4,10 м, а в последний раз фигуристка установила личный рекорд — 4,19 м. С таким результатом она заняла последнее, шестое место, поскольку соревновалась с профессионалами в прыжках в длину.

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«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают, чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались», — приводит слова Родниной РБК.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд признался, что для него поединок Загитовой не представляет никакого интереса, а также выразил нелюбовь к женским боям, отметив, что ему немного жаль фигуристку.

«Честно говоря, мне лично это совсем не интересно. Алина — милая красивая девушка и большая спортсменка, она выступает в фигурном катании, таком красивом и нежном женском виде спорта, и мне не хотелось бы видеть ее в боксерских перчатках.

Поэтому я не знаю, для чего это будет сделано. Для меня это не представляет никакого интереса, и мне немного жаль Алину. Потому что я вообще не люблю, когда девочки бьют друг друга», — передает слова Дрозда РИА «Новости».