Упрочить лидерство: Непомнящий играет против Накамуры черными. LIVE

После долгого раздумья Непомнящий сделал симметричный ход ладьей на е8, и практически сразу Накамура двинул левую ладью на а2. Интересный ход.
Первая серьезная задумчивость от Накамуры. Уже на семь минут завис. Русскую партию выбрал Непомнящий.
Двинувшийся на b4 черный конь отогнал назад белого слона, после чего Ян со спокойной душой сделал рокировку.
Накамура сделал рокировку, Непомнящий двинул слона на е7, а у американца пешка пошла вперед на с4.
Непомнящий тоже двинул пешку на две клетки по полю d, после чего американец подкрепил свою позицию выдвижением белопольного слона, который угрожает коню. Ну а россиянин своим другим конем пошел в атаку на пешку.
Дальше симметричные ходы уже конями, после чего Накамура продолжил движение своим вперед, передвинув его на е5, съев таким образом черную пешку.
Хикару Накамура начинает с хода пешкой на е4, Непомнящий мгновенно ответил симметричным ходом на е5.
Положение после четырех туров следующее. Ян Непомнящий единолично лидирует с тремя очками. 2,5 балла набрал Фабиано Каруана, по два очка у Яна-Кшиштофа Дуды, Рихарда Раппорта и Хикару Накамуры, Дин Лижень, Теймур Раджабов и Алиреза Фируджа набрали по полтора очка.