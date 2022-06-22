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Спорт

Упрочить лидерство: Непомнящий играет против Накамуры черными. LIVE

Шахматы. Турнир претендентов. 5-й тур. Накамура (США) — Непомнящий (Россия). ОНЛАЙН

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Kamran Jebreili/AP
В пятом туре турнира претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону в Мадриде лидер соревнований россиянин Ян Непомнящий играет черными против американца Хикару Накамуры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию партии.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:29

После долгого раздумья Непомнящий сделал симметричный ход ладьей на е8, и практически сразу Накамура двинул левую ладью на а2. Интересный ход.

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16:20

Непомнящий отодвинул коня на с6, после чего белая ладья подвинулась на е1.

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16:19

Накамура двинул пешку на а3, после чего соперники мгновенно разменяли коней на с3.

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16:17

Первая серьезная задумчивость от Накамуры. Уже на семь минут завис. Русскую партию выбрал Непомнящий.

16:11

Двинувшийся на b4 черный конь отогнал назад белого слона, после чего Ян со спокойной душой сделал рокировку.

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16:08

Накамура сделал рокировку, Непомнящий двинул слона на е7, а у американца пешка пошла вперед на с4.

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16:06

Непомнящий тоже двинул пешку на две клетки по полю d, после чего американец подкрепил свою позицию выдвижением белопольного слона, который угрожает коню. Ну а россиянин своим другим конем пошел в атаку на пешку.

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16:05

Черный конь съел на e4, белая пешка пошла на d4.

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16:04

Пешка на d6 от Непомнящего заставила коня Накамуры отступить обратно на f3.

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16:02

Дальше симметричные ходы уже конями, после чего Накамура продолжил движение своим вперед, передвинув его на е5, съев таким образом черную пешку.

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16:00

Хикару Накамура начинает с хода пешкой на е4, Непомнящий мгновенно ответил симметричным ходом на е5.

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15:55

Положение после четырех туров следующее. Ян Непомнящий единолично лидирует с тремя очками. 2,5 балла набрал Фабиано Каруана, по два очка у Яна-Кшиштофа Дуды, Рихарда Раппорта и Хикару Накамуры, Дин Лижень, Теймур Раджабов и Алиреза Фируджа набрали по полтора очка.

15:50

Партия начнется в 16.00 мск.

15:45

В Мадриде в турнире претендентов на участие в матче за мировую шахматную корону в пятом туре занимающий первое место россиянин Ян Непомнящий играет черными против американца Хикару Накамуры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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