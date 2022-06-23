Битва за полуфинал: Медведев сражается с Баутиста-Агутом на Мальорке. LIVE

18:55

40:40! Ну и заруба у нас. Медведев проигрывал 15:40, однако затем собрался и сравнял счет. В последнем розыгрыше он грамотно выбежал к сетке, перехватил мяч и с лета вколотил его в корт. Зрители аплодируют такой красоте.