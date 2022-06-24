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Спорт

«Глупость и маразм»: ISU убрал Щербакову из ряда олимпийских чемпионов Пекина

ISU заменил на фото с олимпийскими чемпионами россиянку Щербакову на японку Сакамото

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Призеры женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине: российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова - 2-е место, российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова - 1-е место, Каори Сакамото (Япония) - 3-е место

Призеры женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине: российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Александра Трусова - 2-е место, российская спортсменка, член сборной России (команда ОКР) Анна Щербакова - 1-е место, Каори Сакамото (Япония) - 3-е место

Aleksandra Szmigiel/Reuters
Международный союз конькобежцев (ISU) в поздравлении с Международным олимпийским днем опубликовал фотографии олимпийских чемпионов Пекина в личном турнире по фигурному катанию, заменив при этом Анну Щербакову на японку Каори Сакамото, которая стала лишь бронзовым призером соревнований. В России такое действие вызвало возмущение.

Олимпийское поздравление без фото Щербаковой

Международный союз конькобежцев (ISU) поздравил всех с Международным олимпийским днем. Правда, само поздравление вышло крайне неоднозначным.

На опубликованном в соцсетях коллаже из четырех фото были представлены олимпийские чемпионы во всех видах фигурного катания, кроме женского.

Вместе с американским одиночником Нэйтаном Ченом, китайской парой Ваньцзин Суй и Хань Цуном, а также французским танцевальным дуэтом — Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном — была опубликована не россиянка Анна Щербакова, а японка Каори Сакамото.

Напомним, что на Играх в Пекине Щербакова в блестящем стиле победила в женском одиночном катании, опередив в упорной борьбе свою соотечественницу Александру Трусову, которая первой в истории среди женщин исполнила пять четверных прыжков в одной программе, а Сакамото осталась только третьей. Хотя медаль она смогла выиграть во многом благодаря провалу главного фаворита Камилы Валиевой, которую сломали психологически обвинения в допинге.

Сама Сакамото не владеет ни одним элементом ультра-си и лишь чисто исполнила обычный контент из тройных прыжков.

Однако затем ISU отстранил российских фигуристов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой из-за спецоперации России на Украине, и чемпионат мира они пропустили. В отсутствие Щербаковой, Трусовой и Валиевой победу в женском одиночном катании на ЧМ одержала Сакамото.

Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) так до сих пор и не провел награждения за выигранный сборной России командный турнир Олимпиады из-за продолжающегося допингового кейса Валиевой, чей декабрьский анализ дал положительный результат на запрещенный триметазидин.

Результат теста всплыл почему-то только на Играх, когда командный турнир уже прошел и сделать в нем замену было невозможно. Хотя нет сомнений, что в составе с Трусовой или Щербаковой сборная России тоже завоевала бы золото.

«Россия несет в мир культуру и красоту спорта»

В России реакция на поздравление ISU вышла однозначно негативной. «Я считаю, убирать фотографии наших ребят — это маразм», — приводит слова олимпийской чемпионки в танцах на льду 2006 года Татьяны Навки Metaratings.

«Как бы с Международным олимпийским днем. Хотя олимпийское движение умерло…» — написал в своих соцсетях олимпийский чемпион — 2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

Достаточно развернутый комментарий дал призер Олимпийских игр, а ныне знаменитый хореограф Илья Авербух.

«Это, конечно, вершина глупости, по-другому я назвать это не могу. Вклад советского и российского фигурного катания в мир фигурного катания, в том числе и в становление ISU, переоценить невозможно. Он огромен, и слава фигурного катания, его история во многом связана именно с российскими именами более 50 лет, — сказал специалист ТАСС. — Это глупость и показатель слабости — я никак иначе назвать не могу».

«Господи, не хочу про это говорить — что им еще, рекламу делать? Если они убрали фото, то нарушают все олимпийские принципы», — считает трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

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