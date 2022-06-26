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Спорт

Остался непобежденным: брат Хабиба разобрал американца Манесса на UFC Fight Night. LIVE

Смешанные единоборства. UFC Fight Night: Умар Нурмагомедов — Нэйтан Манесс. Онлайн

На турнире UFC Fight Night россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением одержал победу над американцем Нэйтаном Манессом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вечера.
Трансляция
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6:24

Досрочная победа Мойзеса! Удалось Тиаго перехватить ногу соперника, бразилец сделал тейкдаун, захватил спину и на четвертой минуте первого раунда провел удущающий — Ягос постучал практически сразу.

6:16

Вечер UFC Fight Night продолжается. Через несколько минут начнут бой бразилец Тиаго Мойзес и американец Христос Ягос. Ну а мы теперь ждем главного боя, в котором россиянин Арман Царукян сразится с поляком Матушем Гамротом.

6:12

По горячим следам — прямая речь Нурмагомедова после победы.

«Было нелегко, он очень крепкий парень. Благодарю всех, кто помогал мне готовиться — семью, брата, отца, который так мне помогал. Сколько еще боев будет у меня до титульного? Посмотрим. Я надеюсь, что в следующем бою или через один я сражусь с кем-то из топ-10 – а к титульному поединку я готов хоть сейчас. Присутствие Хабиба в моем углу — никакого давления, наоборот, дополнительная мотивация. Я продолжу работать, чтобы однажды стать чемпионом.»

6:10

Никаких сюрпризов! 30-27, 30-26. 30-25 — единогласным решением побеждает Умар!

6:09

Шикарный хай-кик зашел у Умара в начале третьего раунда — первого, к слову, для россиянина в UFC. И несколько секунд спустя еще и точный фронт-кик провел. Первые две минуты прошли в стойке, и Манесс был практически бессилен — лишь один его удар достиг цели, но Нурмагомедов этого как будто и не заметил. А затем снова началась борьба в партере, и здесь Умар доминировал полностью. Он не только искал способы улучшить позицию, но и постоянно пробивал Манесса мощными сериями. Хотя россиянин впервые в UFC не завершил бой досрочно, исход не вызывает сомнений. Ждем оценок.

6:02

Гораздо быстрее в этот раз удался Умару тейкдаун. И хотя Манесс снова успел принять защитную позицию, но постепенно россиянин улучшал позицию. «Не ленись его растягивать» — советует в паузе Хабиб брату. Действительно: Умар пытался заправлять сопернику ноги, в концовке раунда перешел в фулл-маунт, несколько раз мощно пробил американца, но критического урона пока ему не нанес.

5:55

С пристрелочных ударов начали бойцы противостояние и первые полторы минуты первого раунда выбрасывали одиночные джемы и лоу-кики, ни один из которых не оказался для оппонента серьезным потрясением. Затем Умар перевел борьбу в партер, однако Нэйт успел принять защитную позицию и, надо признать, очень удачно оборонялся остаток раунда. Нурмагомедов постепенно подтянул соперника к сетке и потратил оставшееся время на до, чтобы пробить его защиту — пока не получилось, но преимущество за россиянином.

5:50

БОЙ НАЧАЛСЯ!!!

5:49

Отметим, что Мэнесс еще не терпел поражений в UFC. В целом, в 15 профессиональных боев он потерпел лишь одну неудачу. В его активе пять побед нокаутом.

5:46

Бойцы появляются в зале! Выходит Нурмагомедов и его оппонент — Нэйтон Манесс из США. И, конечно, будущий член Зала славы UFC Хабиб сопровождает двоюродного брата.

5:41

На данный момент Умара остается непобежденным, у него 14 побед на профессиональном уровне, одна — нокаутом. Также это будет его третий бой в UFC. Дебютировал он в январе 2021 года боем как раз против Морозова, который Нурмагомедов выиграл удушающим приемом во втором раунде. А в марте этого года также удушением он взял верх над американцем Брайаном Келлехером.

5:36

Завершен бой Кертиса и Виейры, единогласным решением побеждает американец. И считанные минуты остаются до выхода Умара Нурмагомедова.

5:30

Шесть поединков завершилось на данный момент, из них отметим единогласную победу казахстанца Сергея Морозова над представителем Бразилии Раулианом Пэйвой.

5:25

Пока мы ждем боя Нурмагомедова, отметим, что в данный момент в октагоне сражаются американец Крис Кертис и бразилец Родолфу Виейра.

5:20

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. На турнире UFC Fight Night россиянин Умар Нурмагомедов сражается с американцем Натаном Манессом. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию бойцовского вечера.

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