«Вынужденная мера»: как российские спортсмены выступают под другими флагами

Российский боксер Артур Бетербиев в объединительном чемпионском бою с Джо Смитом-младшим впервые выступил под канадским флагом. «Газета.Ru» рассказывает о самых известных отечественных спортсменах, защищающих знамена других государств.

Казус Бетербиева

Российский боксер Артур Бетербиев одержал свою 18-ю победу нокаутом в 18 боях на профессиональном ринге, одолев в объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC WBO и IBF американца Джо Смита-младшего. Ничушкин с трофеем, Овечкин в пролете: 10 вопросов о россиянах в Кубке Стэнли Команда «Колорадо Эвеланш» с россиянином Валерием Ничушкиным выиграла Кубок Стэнли... 27 июня 19:57

Правда, событие приобрело скандальный оттенок из-за того, что в трансляции ESPN напротив фамилии Бетербиева был поставлен канадский флаг, и самого спортсмена представляли как канадца.

Такое случилось не впервые, так как Артур Бетербиев действительно уже давно проживает и тренируется в Монреале, а также имеет канадский паспорт, но при этом он не отказывался от российского.

Бетербиев всегда подчеркивал, что представляет на международной арене Россию, и на те случаи, когда ему ставили в трансляциях неправильный флаг, всегда реагировал негодованием.

Однако в данном случае все было верно. Сам боксер объяснил после победы, что действительно вынужден был заявиться на поединок под канадским флагом, так как из-за военной спецоперации РФ на Украины выступление под российским триколором было невозможно.

«Это было вынужденно. Один раз за всю карьеру выступил под канадским флагом. До этого всегда выступал под российским — надеюсь, не будут строго судить», — цитирует Артура Бетербиева РИА «Новости».

Переход Забияко

Впрочем, в России есть спортсменка, которая будет выступать под канадским флагом на постоянной основе осознанно и целенаправленно.

О возобновлении своей спортивной карьеры недавно объявила знаменитая фигуристка Наталья Забияко, выигравшая серебряную медаль Олимпийских игр — 2018 в командном турнире.

Вместе с Александром Энбертом она была на Играх в Южной Корее седьмой в турнире спортивных пар, брала бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы, а на первенстве России дважды была третьей и один раз второй.

Об окончании карьеры дуэт объявил в 2020 году, хотя из-за травмы партнера свои выступления Забияко и Энберт прекратили еще годом ранее.

Теперь же Наталья готовится к сезону вместе с канадцем Закари Дэйлманом, и представлять дуэт будет именно Страну кленового листа.

Интересно, что для 32-летней спортсменки это уже не первый случай смены спортивного гражданства. Забияко родилась в Таллине и выступала за Эстонию, прежде чем перешла под российские знамена.

Олимпийские победы Кузьминой

В биатлоне явление смены гражданства достаточно частое, и многие российские спортсмены и спортсменки переходили в сборные бывших республик СССР или даже дальнего зарубежья. Чаще всего это было просто возможностью продлить свой спортивный век. Важнейшее спасение: Непомнящий чуть не обыграл Каруану из проигранной позиции В девятом туре турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, лидирующий в турнирной таблице, черными... 27 июня 19:57

Однако случай Анастасии Кузьминой выделяется на фоне остальных. Родная сестра многолетнего лидера национальной команды России Антона Шипулина хоть и считалась перспективной и даже выступала в Кубке мира, особенно высоко в своей родной сборной не котировалась.

В 2008 году она переехала вместе со своим супругом Даниэлем Кузьминым, израильским лыжником с российскими корнями, в Словакию, после чего стала представлять эту страну.

Именно в составе сборной Словакии она добилась великолепных результатов. Еще не считаясь суперзвездой в своем виде спорта, Кузьмина блеснула на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи, взяв на них по золотой и серебряной медали.

Ну, а ближе к концу карьеры она уже прочно вошла в биатлонную элиту, дважды подряд боролась за Кубок мира, заняв второе и третье места в общем зачете, а на Играх в Пхенчхане-2018 пополнила медальную коллекцию еще одним золотом и двумя серебряными наградами.

Хоккейное наследие

Большое количество российских игроков натурализовано разными странами и в хоккее. Хотя в этом виде спорта главные отечественные звезды, даже выступая в НХЛ и получая гражданство США, как, например, Евгений Малкин, продолжают представлять родную сборную.

Но есть и суперзвезды с российскими корнями, играющие за другие сборные. На слуху, например, швейцарцы Денис Мальгин и Филипп Курашев. Но самый известный такой игрок, конечно же, Александр Барков.

Форвард и капитан «Флорида Пантерз» представляет на международной арене сборную Финляндии.

Сын российского и советского хоккеиста Александра Баркова-старшего родился в 1995 году в Тампере, когда его отец выступал за местную «Таппару». Именно в Суоми и прошли детство и становление юного хоккеиста.

Сам Барков-младший говорит, что он «русский, но не как те, кто вырос в России». При этом как спортсмен он никогда не сомневался в том, чтобы выступать именно за Финляндию, и сейчас является одной из главных звезд богатой талантами страны. Со сборной Суоми Барков-младший был серебряным призером чемпионата мира и бронзовым медалистом Олимпиады.

Теннисная миграция

Еще больше на слуху представляющих другие страны российских имен в теннисе. Здесь почва для перехода особенно благодатная, так как для подготовки на профессиональном уровне из России будущим игрокам, как правило, приходится уезжать еще в детстве.

Но если давно живущий в Монте-Карло Даниил Медведев, проживающий в Дубае Карен Хачанов или дислоцирующаяся в Барселоне Дарья Касаткина никогда не планировали менять флаг, то есть и другие примеры.

Топовая теннисная семья Зверевых давно живет в Германии, и именно за эту страну провел карьеру старший брат Михаил, а сейчас выступает в топ-3 рейтинга АТР и младший Александр.

Представляющий Грецию Стефанос Циципас прекрасно говорит по-русски, так как грек он только наполовину — по отцу. Мать же его является чистокровной русской. Остался непобежденным: брат Хабиба разобрал американца Манесса на UFC Fight Night На турнире UFC Fight Night россиянин Умар Нурмагомедов единогласным решением одержал победу... 26 июня 08:22

Большая колония теннисных выходцев из России проживает в Австралии и представляет эту страну. Наиболее известна тут теннисистка Дарья Гаврилова.

Ну а Денис Шаповалов прославляет все тот же канадский флаг, являясь в свои 23 года 16-й ракеткой мира и заработав за карьеру уже почти $10 млн.