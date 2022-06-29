29 июня 2022, 15:44 Спорт Победная ничья: Каруана подарил Непомнящему путевку на чемпионский матч Непомнящий разошелся миром с Раджабовым в Мадриде Максим Гужевский

close 100% Гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия) на этапе Гран-при Москвы по шахматам. РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает борьбу за право сразиться за титул чемпиона мира. В 10-м туре Турнира претендентов он белыми сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Параллельно американец Фабиано Каруана проиграл Яну-Кшиштофу Дуде, подарив Непомнящему возможность досрочно оформить победу в турнире. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.