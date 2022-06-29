Победная ничья: Каруана подарил Непомнящему путевку на чемпионский матч

Гроссмейстер Ян Непомнящий (Россия) на этапе Гран-при Москвы по шахматам.
РИА Новости
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает борьбу за право сразиться за титул чемпиона мира. В 10-м туре Турнира претендентов он белыми сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым. Параллельно американец Фабиано Каруана проиграл Яну-Кшиштофу Дуде, подарив Непомнящему возможность досрочно оформить победу в турнире. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.
Трансляция
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С конца
21:40
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
21:30
Завтра Ян черными сыграет против Алишера Фируджи из Франции. Календарь остальных партии на ваших экранах.
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21:25
Турнирная таблица на ваших экранах.
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21:15
Сдается Каруана на 57-м ходу! Преимущество Яна увеличивается до полутора очков! Потрясающий результат за четыре тура до конца турнира!
Каруана направляет коня на f2. Финал этой партии близко!
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20:50
Недалеко его прячет американец, а Дуда следующим ходом ладьи будет ставить шах.
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20:44
Под атакой коня находится ферзь Каруаны, нужно ему его куда-нибудь убирать.
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20:30
Убрал повыше своего коня Дуда, после чего Каруана сделал ход на с3.
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20:20
После конь f3 от Яша-Кшиштофа Фабиано делает шах ферзем на а1.
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20:16
Пытается последнюю остроту на доске создать Каруана, выдвигая вперед коня.
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20:14
Уводит в угол своего ферзя Каруана, а Дуда переводит коня на e5.
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20:02
Конь f3 от Дуды.
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19:57
Видимо, Дуда дожмет Каруану! Обновилось время на часах шахматистов, еще по часу у них есть для завершения своей разборки.
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19:55
Разменялись ладьями гроссмейстеры, после чего Каруана сделал не очень удачный ход конем! Ясно, что за столь короткое время придумать себе надежную защитную тактику невозможно.
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19:49
Заблокирован конь Дуды! Понятно, что убежать на f6 он может довольно легко, но Фабиано делает пока просто что-то невероятное! 35. R1g2 Nb7 36. Nh7 Rfg6
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19:45
Ого, кажется Каруана спасается!!! После 30-го хода резко падает оценка у Дуды — 30. Rdg3 Qe8 31. axb5 Rf6 32. Qf1 b6 33. Qg2 Qf8 34. Qh3 Qg8
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19:42
А Дуда переводит назад ферзя.
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19:36
На f6 ходит ладьей Каруана.
19:33
Забирает Каруана пешку, но затем бежит ферзем на заднюю линию. В цейтноте американец, всего шесть минут на 10 ходов у него осталось.
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19:23
В угол поставил своего короля Каруана, не став лишать поляка коня, стоящего на g5.
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19:16
Выставляет под удар ферзя своего коня Дуда, при этом имея на подстраховке на задней линии ладью!
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19:12
На ход поляка ладьей американец отвечает движением слона.
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19:00
Дуда съедает еще одну пешку Каруаны, оценка компьютера повышается до +4!
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18:50
Пошел размен пешками.
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18:36
Совсем плохой с точки зрения анализа компьютера сейчас сделал Каруана. Белые уверенно идут к победе, которая может оказаться большой победой для Непомнящего!
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18:30
А сейчас мы переключаемся на доску, где поляк Дуда играет с Фабиано Каруаной, который остался единственным преследователем Непомнящего в турнирной таблице!
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18:25
Итак, ничью фиксируют гроссмейстеры троекратным повторением ходов. После размена ладей и ферзей Ян и Теймур подвигали слонов с краю доски и расписались в равенстве — положение фигур абсолютно симметричное!
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18:15
Ух, какой плотный отрезок выдали сейчас гроссмейстеры! 27. Nxb6 Qxb6 28. e3 Bxb2 29. Rxc4
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18:09
Съедает коня Теймур, однако Ян тут же лишает его слона.
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18:05
На d7 ходит Ян, вынуждая черными отыграться сейчас.
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18:00
25. Bd4 Qd6
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17:50
Пока дело движется к спокойной ничьей. 24. Bc3 N8d7
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17:40
Слон f6 от Раджабова.
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17:30
На b6 ход конем делает Раджабов, на что ему перестановкой ферзя отвечает Непомнящий.
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17:24
Улучшается позиция у белых, компьютер оценивает их перевес в +1.
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17:18
Вот и ответ от Теймура.
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17:11
Пошел на размен россиянин, пожертвовав конем ради слона оппонента.
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17:01
На d5 теперь стоит слон Раджабова.
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16:57
Зеркалит своего оппонента Непомнящий.
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16:51
Ладья на с8 от Раджабова!
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16:50
Теперь два коня Яна стоят вместе.
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16:44
Теймур ходит ферзем на с5.
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16:38
А Ян двигает на первую линию коня. Равная позиция у гроссмейстеров к этой минуте.
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16:34
В угол доски азербайджанец переводит слона.
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16:26
Двигает Теймур ферзя на а5, в то время как Ян перемещает слона на d2.
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