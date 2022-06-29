«Ее время прошло»: почему камбэк Серены Уильямс завершился провалом

Прославленная теннисистка Серена Уильямс совершила неудачную попытку вернуться в большой спорт после годичного отсутствия: 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема вылетела после первого же круга Уимблдона. В комментарии «Газете.Ru» советский и российский теннисист Андрей Ольховский выразил сомнение, что она вернется на свой уровень, а заслуженный тренер России Анатолий Абашкин, напротив, допустил, что Уильямс наберет кондиции и в хорошей форме подойдет к US Open.

«Меня вдохновлял Надаль»

Возвращение Серены Уильямс хоть и наделало шуму, едва ли могло быть ознаменовано триумфом. 40-летняя спортсменка, при всех ее заслугах, не играла год, и объективно оценить ее кондиции было крайне сложно. Ясно было одно: это не та Серена, которая еще несколько лет назад наводила трепет на любую соперницу.

Примечательно, что она решила приурочить свой камбэк именно к Уимблдону. Как раз на британских кортах год назад спортсменка получила травму в первом же круге — при счете 3:3 в первом сете против Александры Саснович американка была вынуждена сняться. И тогда впервые в карьере она не смогла пробиться во второй круг Уимблдона. До конца сезона она более не выступала, да и в новом сезоне не торопилась выходить на корты.

Намерение Серены выступить на Уимблдоне — 2022 ожидаемо породило бурную реакцию в спортивных кругах. И лишь немногие открыто выражали поддержку возрастной теннисистке.

Большинство же сходилось во мнении, что ее время прошло, и ей пора завершать карьеру. Сама Уильямс, впрочем, не обращала внимания на критику. Тем более, что ей было, с кого брать пример: по ее собственному признанию, она вдохновилась Рафаэлем Надалем, который после победы на Ролан Гаррос — 2022 залечивал стопу, но при этом не собирался уходить.

«Я всегда была поклонницей Надаля и болела за него. Всем, что он делал в этом году, он меня вдохновлял», — цитирует Серену Tennis World USA.

«Последний ли это мой матч? Кто знает»

В первом круге Серене выпало сражаться с 24-летней француженкой Армони Тан. И в какой-то момент, надо признать, все поверили, что американка всерьез нацелена на то, чтобы побороться за 24-й Большой шлем. Первый сет она проиграла в напряженной борьбе со счетом 5:7, а во втором буквально уничтожила соперницу — 6:1. Но все же на решающую партию Уильямс не хватило: она проиграла на тай-брейке 6:7 (7:10). Несмотря на неудачу, спортсменка намекнула, что это не заставит ее завершить карьеру.

«Это было определенно лучше, чем в прошлом году, и это лишь начало. Играть все время или выступать каждые три-четыре недели — разные вещи. Учитывая это, я понимаю, что в отдельных моментах сыграла неплохо – не во всех. Вероятно, в ключевых эпизодах я могла действовать лучше. Но подумайте: если бы я играла постоянно, я бы не упустила сегодня многих очков.

Последний ли это матч для меня? Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю. Кто знает, где я еще появлюсь»,

— приводит слова Серены AP.

«Ее время прошло, она еще и набрала вес»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в своей оценке камбэка Серены был однозначен. Он выразил уверенность, что американке не стоило возвращаться в большой теннис.

«Время Серены уже прошло. Она еще и набрала вес. Естественно, ее стремление выиграть и стать первой по количеству «Больших шлемов» понятно. Но ее время прошло. И с каждым днем ей все сложнее и сложнее что-то выиграть.

До этого она не играла, и даже психологическая устойчивость к играм у нее исчезла. Она уже не вернется на высокий уровень, возраст и многие факторы влияют на это. Не стоило возвращаться, поражение от Тан это подтверждает», — сказал Тарпищев в интервью «РБК-Спорт».

Прославленный российский и советский теннисист Андрей Ольховский придерживается аналогичной точки зрения. Он заявил «Газете.Ru», что Уильямс уже не сможет вернуться на прежний уровень, даже если будет активно играть в преддверии US Open.

«Сложно сказать, что она чувствовала по ходу игры. На мой взгляд, не была она готова к Уимблдону. В первую очередь, физически. Те, кто ожидал чего-то увидеть от нее на турнире, не смогли этого сделать.

Если она будет и дальше играть, выступать на турнирах, то игра к ней вернется, форму она наберет. Пару турниров перед US Open она сыграет, но вернуться на тот уровень, к которому мы все привыкли, ей будет очень трудно», — считает Ольховский.

«Два месяца — достаточно, чтобы вспомнить о турнирном опыте»

В свою очередь, заслуженный тренер России Анатолий Абашкин в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что Серена еще может удивить скептиков. Он выразил мнение, что два месяца до Открытого чемпионата США — достаточный срок для столь опытной спортсменки, чтобы вернуться на высокий уровень.

«Практика показывает, что игроки, которые очень долго находились в теннисе, не хотят заканчивать после каких-либо длительных пауз, вызванных травмами или беременностью. Вот настолько люди вживаются и вот настолько им это нужно. Первые матчи после паузы, естественно, могут складываться не в пользу даже такого именитого игрока, как Серена Уильямс.

В первую очередь, игрок после перерыва восстанавливается физически, он может хорошо чувствовать мяч, играть на тренировках, но у него нет соревновательной практики. Серене нужны матчи, нужны турниры.

Несомненно, она наберет кондиции и подойдет к US Open в более хорошей форме. До него еще два месяца — этого достаточно, чтобы сыграть на нескольких соревнованиях, одержать победы и вспомнить о своем турнирном опыте», — полагает Абашкин.