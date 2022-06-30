«Людей не остановишь»: дочь Тутберидзе хочет выступать за США

Серебряные призеры чемпионата России — 2022 в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин на награждении

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин, завоевавший серебро на последнем чемпионате России, пройдет просмотр в Федерации фигурного катания США, чтобы выступать за эту страну, сообщают американские инсайдеры. Заслуженный тренер России Людмила Великова в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что не видит ничего страшного в таком поступке.

Тайный переход

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин должен 30 июня пройти просмотр в Федерации фигурного катания США, сообщает подкаст The Skating Lesson.

Автор подкаста Дэйв Лиз постоянно делится различными инсайдами из мира фигурного катания и практически никогда не ошибается. О том, что Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную США, он сообщал уже несколько раз.

Ранее подобные его публикации встречали неуверенные опровержения со стороны российских функционеров, а мать Дэвис, знаменитый тренер Этери Тутберидзе, например, опровергла только ту часть инсайда, в которой говорилось о ее переезде в Америку. Уверенный разгром: «Зенит» расправился с ЦСКА В рамках товарищеского предсезонного турнира PARI Премьер московский ЦСКА играл с петербургским... 30 июня 10:10

Зато президент школы «Самбо-70», под эгидой которой долгое время работала Тутберидзе, Ренат Лайшев еще в начале июня косвенно подтверждал информацию о переходе:

«Мы знаем одно: Этери и Диана воссоединились в США. Но мы все равно им за все благодарны! За все, что они делали и делают для нас!»

В Федерации фигурного катания России с негативом встретили последние инсайды, официально отказавшись «комментировать новости блогеров».

«Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать? Ответ один – бред не комментирую», — отрезал в разговоре с «Р-Спортом» гендиректор ФФКР Александр Коган.

А вот все тот же Лайшев информацию снова подтвердил.

«Других причин, по которым Этери Тутберидзе задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию, ради бога, пусть выступают. Они могут показывать все мастерство где угодно и все равно будут послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны, — приводит слова директора «Самбо-70» «Чемпионат».

— То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит. Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Когда наши карты все вскрыты, лучше нас на земле, лучшей страны, чем Россия, нет. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию».

Брак в Лас-Вегасе

Дэвис и Смолкин отправились в США еще весной — сразу после Олимпийских игр в Пекине, где они заняли 14-е место в турнире танцевальных пар.

Дуэт тренировался в Америке у Игоря Шпильбанда, правда, по последним данным, это сотрудничество было прекращено. Кроме того, Дэвис родилась в Лас-Вегасе, благодаря чему и имеет гражданство США.

У Смолкина, сына известного актера Бориса Смолкина, есть только российский паспорт, однако 18 марта партнеры по дуэту, которые также являются парой по жизни, официально расписались. «Ее время прошло»: почему камбэк Серены Уильямс завершился провалом Прославленная теннисистка Серена Уильямс совершила неудачную попытку вернуться в большой спорт после... 29 июня 16:56

Брак был зарегистрирован в Лас-Вегасе и является законным, а информация по нему находится в реестре в публичном доступе.

Таким образом, Смолкин сможет через три года претендовать на американский паспорт, что позволит дуэту выступить под флагом США на следующих Играх.

А вот в национальном чемпионате, турнирах серии Гран-при и даже чемпионате мира Дэвис и Смолкин могут представлять Штаты даже без наличия у партнера «звездно-полосатого» документа — таковы правила.

Прорывной сезон

Напомним, что прошлый сезон стал для Дэвис и Смолкина настоящим прорывом. Сначала они заняли второе место на турнире U.S. Classic, затем вообще выиграли «Челленджер» в Польше с мощным результатом по баллам, а также стали четвертыми на другом «Челленджере» — Cup of Austria.

Дальше было пятое место на этапе Гран-при Skate Canada, а также серебро взрослого чемпионата России, принесшее тандему гарантированное место в составе олимпийской сборной.

Интересно, что тот результат вызвал неоднозначные отзывы в мире фигурного катания, причем в заслуженности баллов пары сомневались как болельщики, так эксперты и некоторые соперники.

Кроме того, после ритм-танца с соревнований снялся лидировавший главный танцевальный дуэт страны Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Это открыло Дэвис и Смолкину дорогу к серебру и гарантированной путевке на Олимпиаду.

После этого российские фигуристы успели до Олимпиады занять еще седьмое место на чемпионате Европы. Ходили слухи, что в Пекине дочь Тутберидзе со своим партнером получат место в одной из программ командного турнира, чтобы завоевать медаль, но этого не случилось.

Сейчас российские спортсмены отстранены от международных стартов из-за военной спецоперации РФ на Украине, поэтому переход в команду США даст молодой паре шанс продолжить полноценную спортивную карьеру.

«Пока средний вариант»

Тренер Людмила Великова заявила «Газете.Ru», что пока пара Дэвис — Смолкин не может считаться топовой.

«Насчет этой пары – они ведь тренируются в Америке у Игоря Шпильбанда, у нашего американского тренера. Поэтому будет логично, если они продолжат там. Пара Дэвис – Смолкин, возможно, будет очень классной парой, но сейчас это средний вариант. Пока это не топовая пара, и неизвестно, что будет. Может быть, и не стоит копья ломать из-за них, — считает заслуженный тренер России. Победная ничья: Каруана подарил Непомнящему путевку на чемпионский матч Российский гроссмейстер Ян Непомнящий продолжает борьбу за право сразиться за титул чемпиона мира... 29 июня 21:32

— Насчет других – не надо забывать, насколько короток спортивный век. Естественно, люди хотят как-то реализоваться, очень серьезные и топовые спортсмены, возможно, будут что-то искать – ну а что делать? Мы же не можем запретить. Федерация, конечно, может, но что она предоставит взамен? Пытаются делать соревнования – есть и Кубок Кремля, и какие-то прыжковые турниры. Что-то Федерация предпринимает, но людей же не остановишь».