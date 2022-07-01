«Мы — спортсмены сборной России»: Дэвис и Смолкин не уйдут в команду США

Российская танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин прошла просмотр в Федерации фигурного катания США, однако при этом спортсмены, по всей видимости, не будут менять спортивное гражданство. Фигуристы выпустили официальное заявление, где назвали себя «спортсменами сборной России».

Российские фигуристы Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин, сын знаменитого актера Бориса Смолкина, в последний день июня прошли просмотр в Федерации фигурного катания США.

Это событие сопровождалось большим количеством слухов и инсайдов, в частности от автора и ведущего авторитетного подкаста The Skating Lesson Дэйва Лиза. «Людей не остановишь»: дочь Тутберидзе хочет выступать за США Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин, завоевавший серебро на последнем... 30 июня 15:06

Именно он первым сообщил, что такой просмотр состоится, а еще раньше журналист говорил, что Дэвис и Смолкин, серебряные призеры последнего чемпионата России в танцах на льду и участники Олимпийских игр в Пекине, сменят спортивное гражданство на американское.

На как минимум возможность такого события указывали сразу несколько факторов. Во-первых, Дэвис, родившаяся в Лас-Вегасе, имеет паспорт США по праву рождения. Это в принципе дает паре право выступать под звездно-полосатым флагом, естественно, после оформления официального перехода, на национальных американских турнирах, а также в серии Гран-при и даже на турнире четырех континентов и чемпионате мира.

Что до Олимпийских игр, то для того, чтобы представлять США, паспорт страны должны иметь оба участника дуэта. Но Дэвис и Смолкин 18 марта в том же Лас-Вегасе зарегистрировали свой брак, а потому по истечении трех лет с этого события партнер может подать документы на оформление американского гражданства.

Российская фигурная общественность сначала бурно отрицала возможность смены парой спортивного гражданства, однако постепенно, чем ближе была дата просмотра, вроде как даже примирялась с происходящим.

Однако главным инсайдом в день мероприятия стала информация, что просмотр не связан с переходом спортсменов в сборную США.

«Просмотр Дэвис и Смолкина специалистами Ассоциации фигурного катания США на данном этапе не связан со сменой гражданства фигуристов. Существует определенная договоренность, что Диана и Глеб покажут свои программы специалистам и тренерам местной федерации. Тем более что пока спортсмены планируют оставаться работать в Неваде, а совершать частые перелеты из США в Россию на данный момент для них будет достаточно проблематично, — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией. «Хотим атаковать и доминировать»: что Абаскаль построит в «Спартаке» Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль обещает привить команде атакующий и... 30 июня 18:48

— Не исключен вариант, что они смогут принимать участие во внутриамериканских соревнованиях по специальному приглашению, в этой связи просмотр спортсменов тоже достаточно важен».

Продолжил свою инсайдерскую деятельность и Лиз, рассказавший, что фигуристы прибыли для просмотра на каток в Нью-Джерси. При этом журналист остался на своей позиции о смене гражданства, но подчеркнул, что решение точно будет принято не в день проката перед жюри.

«В настоящее время судья Федерации фигурного катания США наблюдает за Дианой и Глебом на арене Монклера. Ранее смотрели сына их тренера с партнершей. Как и его теща, Глеб Смолкин показал нежную русскую любовь к дизайнерским лейблам. Его куртка в логотипах DKNY», – написал Лиз.

Появилась и другая интересная информация. Источник «Матч ТВ» сообщил о том, что Дэвис и Смолкин хотят продолжить работу с тренирующим в США Игорем Шпильбандом, под руководством которого они провели олимпийский сезон.

В последнее время пара занималась в Вирджинии у Алексея Килякова. Это случилось из-за возникших у Шпильбанда и спортсменов разногласий, которые они не смогли урегулировать.

Сейчас Дэвис и Смолкин предпринимают шаги для возвращения к опытному и авторитетному наставнику, но сам Шпильбанд, по словам источника, выступает против воссоединения. Именно для сглаживания углов в Америку недавно летала сама Этери Тутберидзе, однако визит не принес желаемых результатов.

В итоге рано утром по московскому времени Дэвис и Смолкин опубликовали в своих соцсетях заявление, в котором подчеркнули, что не будут менять сборную России на США. Дорога к Карлсену открыта: Непомнящий обыграл Фируджу, зевок Каруаны подарил Лижэню победу В 11-м туре турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий, лидирующий в общей таблице с большим... 30 июня 22:36

«В последнее время в сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. Пару недель назад нами было принято решение покинуть группу Игоря Шпильбанда и начать работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Под руководством Игоря мы сделали огромный скачок вперед в мастерстве, в наших индивидуальных и партнерских навыках. Мы безмерно благодарны Игорю, Паскуале, Наталье и Эдриан за проделанную работу, — говорится в заявлении.

— Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах.

Что касается остальных новостей, то в фигурном катании во всем мире существует практика получения комментариев от разных специалистов в межсезонье, которые касаются существенных технических изменений в связи с нововведенными правилами. Что касается нашей личной жизни, то мы стараемся ее оберегать и надеемся на понимание и тактичность со стороны болельщиков и журналистов».