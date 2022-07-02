«Допинга для фигуристов не существует»: врач Шветский — о деле Валиевой

Расследование по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой длится до сих пор. Врач сборной России Филипп Шветский, который вместе со сборной был на Олимпийских играх, рассказал, что намеренно спортсменка принимать запрещенные препараты не могла, а также не исключил, что была совершена диверсия для того, чтобы дискредитировать главную претендентку на золотую медаль.

На Олимпийских играх – 2022 года больше обсуждались не результаты в фигурном катании, а крупнейший скандал, фигуранткой которого стала российская спортсменка Камила Валиева. Сборная России на командном турнире завоевала золотые медали, в команду кроме Валиевой входили также парники Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова и одиночник Марк Кондратюк. Однако награждение «командника» было отложено, и изначально не было известна точная причина – сообщалось даже, что в крови кого-то из российских фигуристов была обнаружена марихуана.

Но дело оказалось в допинг-пробе Валиевой, взятой во время чемпионата России, проходившего в декабре в Санкт-Петербурге, в анализах фигуристки был обнаружен запрещенный препарат «триметазидин». Грузия, Белоруссия, Азербайджан: куда уезжают фигуристы из России В это межсезонье интерес к себе приковал танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые... 02 июля 12:57

Валиева была отстранена, однако затем ей разрешили принять участие в личном турнире. Апелляции, которые на это решение подали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный союз конькобежцев (ISU) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), были отклонены. При этом соблюдался ряд условий – если Валиева попадает в топ-24 по итогам короткой программы, то в произвольную выходят 25 спортсменок, а если россиянка оказывается на пьедестале, то награждение (как и в случае с командным турниром) проводиться не будет. Короткую программу Валиева выиграла, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, оказавшись только на четвертом месте. Именно это позволило провести награждение по итогам личного турнира у женщин, где медали завоевали Анна Щербакова, Александра Трусова и Каори Сакамото из Японии. При этом награждение «командника» было отложено до завершения расследования по делу Валиевой.

Врач сборной России Филипп Шветский давно работает с фигуристами и тренерским штабом Этери Тутберидзе, где занимается Валиева. Медик однажды даже оказался в kiss-and-cry вместе с фигуристкой – это произошло на челленджере в Финляндии. Он также сопровождал фигуристов на Олимпийских играх в Пекине и был свидетелем развернувшейся там драмы.

В интервью «Литературной газете» Шветский заявил, что ни о каком намеренном приеме препаратов, которые запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), и речи быть не может.

«Ни о каком допинге в истории с Валиевой не может быть и речи. Она не принимала препаратов, которые способны искусственно улучшить ее спортивные результаты.

Вообще, понятие «допинг» из-за множества спекуляций, скандалов, раздутых прессой, вошло в обиход и, судя по всему, утратило для широкой публики истинный смысл. В общественном сознании тут же возникает образ культуриста, который губит свое здоровье, наращивая мышечную массу. Но фигурное катание – не бодибилдинг. Использование понятия «допинг» по отношению к фигуристам некорректно, допинга для фигуристов не существует. И даже если бы таковой существовал, при нынешней системе контроля его применение – нонсенс», — отметил врач. «Мы — спортсмены сборной России»: Дэвис и Смолкин не уйдут в команду США Российская танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин прошла просмотр в Федерации фигурного... 01 июля 13:54

В допинг-пробе фигуристки был обнаружен триметазидин, который в медицине в основном назначается пожилым людям с ишемией для защиты кардиомиоцитов – мышечных клеток сердца. Шветский подчеркнул, что препарат обычно принимают только в комплексе с другими лекарствами, которые должен назначить кардиолог. При этом в анализах Валиевой содержалась совсем небольшая концентрация препарата без примеси других лечебных средств.

«Никаких медицинских или каких-либо еще оснований назначать Валиевой этот препарат не существует. Это – повторюсь – было бы проявлением невменяемости. В допинг-пробе настолько низкая концентрация этого препарата, что нет никаких сомнений: речь идет не о системном, а об однократном случайном попадании, возможно, о некоем казусе неизвестной природы, но совершенно точно о минимальной дозе. Иначе в допинг-пробах до и после тоже оставался бы «хвост» триметазидина», — заявил Шветский.

Во время Олимпийских игр состоялось заседание выездной комиссии Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой, где решался вопрос ее допуска до личного турнира. Шветский также рассказал, какая версия была предоставлена на слушании российской стороной.

«Наша версия, которую мы представили в CAS во время Олимпиады, – от кого-то из ближайшего окружения, кто мог принимать комплекс, в который входил триметазидин. Любому эксперту ясно, что в случае с Валиевой можно говорить только об однократном случайном попадании. Я благодарен штабу Центра спортивной медицины ФМБА России и Олимпийского комитета России на Олимпийских играх за помощь в обосновании этой версии.

Если бы мы знали механизм [попадания допинга в организм], наши позиции в суде были бы гораздо прочнее. Но, к сожалению, мы этого не знаем. И важен в этом случае даже не механизм, а железобетонный аргумент – это не системное применение», — заявил врач.

Также Шветский ответил на вопрос о возможной диверсии в ситуации Валиевой – якобы запрещенный препарат мог быть намеренно подмешан спортсменке. Врач отметил, что для утверждения подобных теорий необходимы доказательства, которых нет, однако не стал отрицать, что подобное невозможно на сто процентов.

«Чтобы идти в CAS с этой версией, нужно иметь доказательную базу – видеозапись, например, на которой некий злодей подливает Камиле в компот нечто запрещенное.

А без доказательств предлагать версию саботажа бесполезно – ее просто не посчитают состоятельной и без лишних слов дисквалифицируют.

Гипотетически диверсия возможна. В связи с ковидом спортсмены длительное время находились на карантине, в специально организованном «пузыре» – и на сборах, и на тренировках, и на соревнованиях. Кто-то со стороны проникнуть «за кулисы» не мог. А осуществить диверсию, подсыпать или подмешать нечто реально лишь в раздевалке, туалете – там нет видеонаблюдения. Такого «пузыря» не было только во время чемпионата России в Петербурге. Как раз допинг-проба с этого соревнования и оказалась положительной. Подчеркиваю, я ничего не утверждаю, просто пытаюсь анализировать», — заключил Шветский.

Стоит отметить, что имя Шветского не первый раз оказалось связано с допинговыми скандалами. В 2007 году шесть российских гребцов получили дисквалификацию из-за приема запрещенных препаратов. Тогда Шветский был врачом национальной российской команды по академической гребле, он взял на себя вину за произошедшее, признавшись во введении спортсменам легальных препаратов нелегальным способом – внутривенно. Тогда Шветский был отстранен от профессиональной деятельности, но в 2010 году Федерация гребли России снизила срок его дисквалификации, что в дальнейшем позволило врачу занять аналогичную должность в российской сборной по фигурному катанию. «Болели все мышцы»: Загитова провела мастер-класс по боксу В московских «Лужниках» прошел День Московского спорта. Главным событием стал боксерский... 25 июня 18:49

Расследованием по делу фигуристки занимается Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). В конце мая генеральный директор организации Вероника Логинова выступила с заявлением по делу и рассказала, что расследование проводится очень тщательно и должно максимально быстро завершиться. Она подчеркнула, что результаты процесса должны быть обнародованы в августе 2022 года. Также Логинова заявила, что по итогам этого расследования будет подана претензия в адрес шведской антидопинговой лаборатории, которая задержалась с проверкой анализов Валиевой – сообщалось, что результаты допинг-проб должны были появиться до Олимпийских игр.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, в свою очередь, заявил, что дело спортсменки находится на контроле у антидопинговых организаций — Всемирного антидопингового агентства и Международного агентства тестирования.