Сохранил титул: Адесанья победил Каннонье на турнире UFC 276

Турнир UFC 276 завершен, «Газета.Ru» на этом заканчивает онлайн-трансляцию. Оставайтесь с нами!
Практически весь раунд Каннонье клинчевал соперника и нанес один — ровно один — потенциально опасный удар. Незадолго до сирены Адесанья вырвался на простор и провел несколько хай-каков, не принесших результата. По сути, чемпион просто засушил бой. Ждем результатов.
Ничего принципиально не меняется в клетке, и публика недовольно гудит. Не такого зрители ждали от чемпионского боя. Каннонье наращивает давление, но по-прежнему не может причинить хоть сколько-нибудь серьезный вред сопернику. Впрочем, и Адесанья не торопится что-то решать — весьма пассивен чемпион. Впереди решающий раунд.
Каннонье решил сменить тактику и сделал акцент на борьбе — дважды ему удалось захватить оппонента. Но в первый раз Адесанья легко выбрался, а во втором случае Джаред хоть и контролировал соперника, не мог нанести ему никакого ущерба. Адесанья же продолжает проводить комбинации. Пока чемпион выглядит в разы предпочтительнее.
Небольшая пауза возникла во втором раунде: Адесанья ткнул соперника в глаз. Но, по факту, Джаред, пытаясь провести удар, сам наткнулся на пальцы Израэля. Рефери Херб Дин напомнил чемпиону о необходимости держать ладонь сомкнутой. В целом же, бойцы не показывают шоу, но Джаред пока ничего не может сделать. Все его атаки руками не несут угрозы Адесанье, и Каннонье, очевидно, понимая это, делает ставку на ноги. Но и в этом компоненте он пока не очень хорош. У Адесаньи же проходят хорошие комбинации. Но динамики в бое пока недостает.
Достаточно спокойный первый раунд. Каннонье не нанес ни одного удара в голову, но провел несколько хороших лоу-киков. Адесанья, в свою очередь, уверенно контролировал дистанцию, периодически выбрасывая джебы в голову — некоторые из них достигли цели, но без серьезного ущерба для соперника.
Что ж, остается совсем немного времени до главного боя. Чемпион в среднем весе новозеландец нигерийского происхождения Израэль Адесанья выходит на пятую защиту титула, его соперником будет американец Джаред Каннонье.
Единогласным решением Волкановски сохраняет титул! Четвертая защита австралийца и третья победа над Холлоуэем!
Бой завершен, чемпион уверенно довел его до конца. Волкановски не форсировал события и не рвался непременно закончить поединок досрочно. Все пять раундов он методично избивал Холлоуэя, и к концу заключительной пятиминутки лицо Макса превратилось в кровавое месиво. Претендент, в свою очередь, ничем не удивил оппонента и, видимо, проиграл в одну калитку.
Холлоуэй пытается работать ногами — создается впечатление, что это все, на что он рассчитывает. Но никакого результата это не приносит. За две минуты до конца раунда Макс сделал попытку перевести противостояние в борьбу, но Волкановски играючи вырвался из захвата и продолжил контролировать ситуацию. Предельно собран и спокоен австралиец.
Очень тяжело пока выглядит Холлоуэй, практически ничего у него не получается. Волкановски, в свою очередь, сумел потрясти оппонента левым боковым, провел точный прямой, да и в целом, доминирует в октагоне.
Во втором раунде также имел преимущество Александр. Оба бойца получили рассечения, но если у Волкановски оно было практически незаметным, то Холлоуэю кровь заливала лицо.
Жесткий первый раунд, и он остался за чемпионом. Несколько хороших выпадов удалось Волкановски на дистанции и из клинча. Холлоуэй активен, но неэффективен.
Именно у Холлоуэя австралиец в декабре 2019 года отобрал титул, а в июле 2020 года не позволил Максу взять реванш.
Ждем соглавный бой вечера: чемпион в полулёгком весе австралиец Александр Волкановки будет защищать титул против американца Макса Холлоуэя. Это уже четвертая защита Волкановски.
Очень аккуратно начали раунд бойцы, сохраняя дистанцию и выбрасывая редкие одиночные. Стриклэнд, казалось, был чуть активнее, но Перейра поймал его встречным левым в подбородок. Шон приподнялся, однако соперник добил его ударом сверху. Чистый нокаут в первом же раунде!
Три боя осталось, сейчас готовятся выйти в октагон американец Шон Стриклэнд и бразилец Алекс Перейра.
На радость публике бойцы продолжили размен ударами, практически весь раунд Брайан провел с разбитым носом. И хотя он имел преимущество по акцентированным ударам и попаданиям в голову, выпады Лоулера казались эффективнее. Но за полторы минуты до окончания раунда Брайан попал левым боковым и потряс соперника, после этого Барберена перехватил инициативу и закончил бой избиением Лоулера у сетки. За 15 секунд до сирены рефери Марк Смит остановил поединок, зафиксировав победу Брайана. Первый нокаут на этом турнире, к слову.
Знатное рубилово устроили соперники в первом раунде. Весь этот отрезок они провели на дистанции, при этом Барберена был гораздо активнее, не переставая проводить одиночные и серии, разбавляя их ударами локтем и ногами. Однако, хотя Лоулер бил и реже, его удары оказывались тяжелее — несколько раз он мощно попал с левой. Пока есть ощущение, что поединок может закончиться досрочно.
Этот поединок открывал главный кард. На очереди противостояние американцев Робби Лоулера и Брайана Барберены.
Бой закончен достаточно неожиданным образом! О'Мэлли вновь нарушил правила — он задел соперника открытой ладонью и ткнул Муньоза в глаз. Больше минуты Педро стоял у сетки, к нему вышел врач, и в итоге было объявлено, что бразилец не может продолжать драться — бой признан несостоявшимся. При этом рефери Джейсон Херцог снова объявил, что нарушение было неумышленным.
А сейчас завершился первый раунд поединка между бразильцем Педро Муньозом и американцем Шоном О'Мэлли. Пока уверенно действует Шон, работая на дистанции, а Муньоз почему-то не пытается ее сокращать. В какой-то момент О'Мэлли зарядил сопернику в пах, в поединке возникла пауза. Но спортсмен обошелся без наказания, рефери сразу обозначил, что видел: удар был ненамеренным.
Кроме того, уходит из смешанных единоборств американка Джессика Ай. Она единогласным решением проиграла соотечественнице Мэйси Барбер, и это поражение стало для нее четвертым подряд.
К данному моменту состоялся ряд боев, по итогам которых сразу двое бойцов объявили о завершении карьеры. Один из них — знаменитый «Ковбой», Дональд Серроне. Он проиграл сабмишеном Джиму Миллеру во втором раунде. Примечательно, что Миллер установил рекорд UFC — теперь на его счету 24 победы. Ну а Серроне принял решение уйти на покой.