Сохранил титул: Адесанья победил Каннонье на турнире UFC 276

7:52

Небольшая пауза возникла во втором раунде: Адесанья ткнул соперника в глаз. Но, по факту, Джаред, пытаясь провести удар, сам наткнулся на пальцы Израэля. Рефери Херб Дин напомнил чемпиону о необходимости держать ладонь сомкнутой. В целом же, бойцы не показывают шоу, но Джаред пока ничего не может сделать. Все его атаки руками не несут угрозы Адесанье, и Каннонье, очевидно, понимая это, делает ставку на ноги. Но и в этом компоненте он пока не очень хорош. У Адесаньи же проходят хорошие комбинации. Но динамики в бое пока недостает.