Оформить досрочную победу: Непомнящий сыграл вничью с Раппортом на Турнире претендентов

На Турнире претендентов россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом и досрочно стал победителем соревнований, обеспечив себе право участия в матче за шахматную корону. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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19:30
На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!
19:20
Завтра Непомнящий черными фигурами сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. С турнирной точки зрения эта игра ничего не решает, но дополнительные призовые за победу еще ни одному спортсмену не помешали!
19:10
Давайте взглянем на турнирную таблицу! Как же приятно видеть Яна на первой строчке!
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19:00
Тем временем вничью завершилась игра Фабиано Каруаны и Теймура Раджабова!
18:45
На 34-м ходу шахматисты фиксируют ничью! А это значит, что Ян Непомнящий математически становится недосягаемым для своих конкурентов! Вторая встреча с Карлсеном уже близко!
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18:30
Близится откровенно дело к ничьей. Rd7 31. Bc2 Re7 32. Bd1
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18:22
Ускорились шахматисты, меньше минуты тратят на обдумывание хода. 28. Rxf4 Be4 29. c3 Rd8 30. Bd1
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18:17
Попытался Раппорт атаковать своей пешкой ладью Яна, но россиянин решил провести контратаку и зашаховал оппонента!
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18:09
Размен ладьями в центре доски состоялся!
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18:04
Ладья d8 от Раппорта.
18:00
Рискованно играет венгр, идя вперед своим королем. Kf6 23. Rh4 Kg5 24. g3
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17:52
Убегает Ян на клетку назад слоном, стараясь сохранить фигуру.
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17:45
Короля на g7 отправляет Раппорт.
17:39
Абсолютно ничейная позиция на доске сейчас. 20. Bd3 Bc6 21. Rd1
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