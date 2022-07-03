03 июля 2022, 15:31 Спорт Оформить досрочную победу: Непомнящий сыграл вничью с Раппортом на Турнире претендентов Ян Непомнящий выиграл Турнир претендентов — 2022 в Мадриде Максим Гужевский

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На Турнире претендентов россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом и досрочно стал победителем соревнований, обеспечив себе право участия в матче за шахматную корону. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.