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Спорт

Оформить досрочную победу: Непомнящий сыграл вничью с Раппортом на Турнире претендентов

Ян Непомнящий выиграл Турнир претендентов — 2022 в Мадриде

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Kamran Jebreili/AP
На Турнире претендентов россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом и досрочно стал победителем соревнований, обеспечив себе право участия в матче за шахматную корону. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:30

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

19:20

Завтра Непомнящий черными фигурами сыграет с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. С турнирной точки зрения эта игра ничего не решает, но дополнительные призовые за победу еще ни одному спортсмену не помешали!

19:10

Давайте взглянем на турнирную таблицу! Как же приятно видеть Яна на первой строчке!

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19:00

Тем временем вничью завершилась игра Фабиано Каруаны и Теймура Раджабова!

18:45

На 34-м ходу шахматисты фиксируют ничью! А это значит, что Ян Непомнящий математически становится недосягаемым для своих конкурентов! Вторая встреча с Карлсеном уже близко!

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18:30

Близится откровенно дело к ничьей. Rd7 31. Bc2 Re7 32. Bd1

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18:22

Ускорились шахматисты, меньше минуты тратят на обдумывание хода. 28. Rxf4 Be4 29. c3 Rd8 30. Bd1

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18:17

Попытался Раппорт атаковать своей пешкой ладью Яна, но россиянин решил провести контратаку и зашаховал оппонента!

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18:09

Размен ладьями в центре доски состоялся!

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18:04

Ладья d8 от Раппорта.

18:00

Рискованно играет венгр, идя вперед своим королем. Kf6 23. Rh4 Kg5 24. g3

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17:52

Убегает Ян на клетку назад слоном, стараясь сохранить фигуру.

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17:45

Короля на g7 отправляет Раппорт.

17:39

Абсолютно ничейная позиция на доске сейчас. 20. Bd3 Bc6 21. Rd1

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17:31

19. Rd4 f5

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17:29

Разменялись пешками гроссмейстеры. 16. Bxf6 Qxf6 17. Qxf6 gxf6 18. exd5 Bxd5

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17:25

Ладьей с8 отвечает Раппорт.

17:19

Играет слоном на е5 Непомнящий.

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17:06

После второго размена коня и слона Раппорт делает рокировку.

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16:46

Продолжается позиционная борьба в центре доски. 12. Qe1 Bb4 13. a3

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16:38

Очень неспешно сегодня играют шахматисты. 11. Bf4 d5

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16:27

Раппорт отвечает h6 после длительной паузы.

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16:17

Разменялись конем и слоном шахматисты, после чего Ян сыграл f3.

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16:05

2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6

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16:10

Непомнящий делает рокировку. 6. Bg5 e6 7. Qd2 a6 8. O-O-O Bd7

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16:01

с5 отвечает Раппорт! Сицилианская защита будет разыграна в дебюте!

16:00

Начинает Ян с е2 е4!

15:50

Гроссмейстеры вошли в игровой зал, скоро начнем!

15:30

Добрый день, уважаемые любители шахмат. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч на Турнире претендентов между россиянином Яном Непомнящим и венгром Рихардом Раппортом.

15:45

Ян сегодня будет играть белыми фигурами.

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