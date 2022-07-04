«Если про Федотова правда, мы приехали». Губерниев поссорился с депутатом в прямом эфире

Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» поссорился с депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым во время обсуждения ситуации, в которой оказался экс-вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов. Губерниев выразил недоумение, что официальные спортивные органы никак не реагируют на инцидент. Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» назвал реакцию комментатора непрофессиональной, призвал не политизировать тему, которая находится в правовом поле, а также не вовлекать в дискуссию людей, не имеющих к ней отношения, — в том числе хоккеиста Александра Овечкина.

«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали»

Комментатор Дмитрий Губерниев выступил в поддержку бывшего вратаря хоккейного ЦСКА Ивана Федотова, задержанного по подозрению в уклонении от службы в армии. В своем Telegram-канале Губерниев заявил о необходимости реакции со стороны официальных спортивных органов, а также резко отреагировал на информацию о том, что Федотов может быть отправлен для прохождения службы за Полярный круг. В частности, он призвал высказаться не только армейский клуб, но также министерство спорта, Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), Федерацию хоккея России (ФХР) и Олимпийский комитет России (ОКР).

«Если про Федотова и Новую Землю правда, то мы приехали! Ждем реакции ЦСКА, КХЛ, ФХР, ОКР и Минспорта! Ибо все это *** (конец — «Газета.Ru)»,

— написал журналист.

«Бубнишь, Дмитрий, ты»

Позже он включился в эфир передачи «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ» по видеосвязи. Там Губерниев вступил в конфликт с депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности и противодействию коррупции Султаном Хамзаевым и после непродолжительной перепалки покинул эфир.

Программа была посвящена ситуации с Федотовым, и Губерниев вновь задался вопросом, почему нет официальной реакции, а также удивился молчанию действующих хоккеистов, включая лидера «Вашингтона» Александра Овечкина. На это Хамзаев ответил Губерниеву, что ему следует заниматься своим делом.

«Кто там бубнит-то?» — с такой фразы начал свое включение комментатор. «Бубнишь, Дмитрий, ты <…> Вопрос поймешь, потом будешь бубнить», — высказался в ответ парламентарий.

«Если России не нужен спортсмен Федотов, зачем нам хоккей и спорт?»

Краткий диалог закончился фразой Губерниева «Я с такими в эфир не выхожу». После этого он прокомментировал «Чемпионату» свою позицию относительно ситуации Федотова.

«Меня не раздражает, а расстраивает отсутствие реакции коллег по цеху. Никакой корпоративной солидарности нет. Меня расстраивает отсутствие реакции Минспорта, ОКР, КХЛ, ФХР, ХК ЦСКА. Пусть хоть кто-то чего-нибудь скажет.

Мне бы хотелось узнать еще медицинское заключение. У парня может быть язва, гастрит. Может, ему служить нельзя. Мы уже ко всему привыкаем, к сожалению. Если нам не нужен спортсмен Федотов в Российской Федерации, лучший вратарь страны, то зачем нам нужны хоккей и спорт?

Благодаря Федотову боеспособность вооруженных сил станет космической? Мне еще кажется, что людям, которые принимали решение о его службе — им не только российский спорт не нужен, но и Россия. Мы делаем хуже себе.

Если он должен служить, то сделайте так, чтобы он служил в спортивной роте и играл в хоккей. Почему он сейчас должен по Новой Земле в кирзовых сапогах ходить?

Хороший вратарь у нас не нужен ни ЦСКА, ни КХЛ, ни ФХР, ни ОКР, ни Минспорта. Всем этим организациям хороший вратарь не нужен. А мне, Дмитрию Губерниеву, он нужен. Он прекрасный вратарь — пусть играет. Если он должен служить в армии, то пусть служит в спортивной роте, как спортсмен высокого класса, и играет за команду, с которой у него контракт».

«Пусть Губерниев комментирует биатлон и оставит Овечкина в покое»

Депутат Султан Хамзаев объяснил «Газете.Ru», почему не считает задержание Федотова и отправку его для прохождения службы неправильным. Он подчеркнул, что эта ситуация находится в правовом поле, тогда как Губерниев, по мнению парламентария, ее политизирует и пытается вовлечь в дискуссию сторонних людей. Хамзаев назвал непрофессиональной реакцию Губерниева на его вопросы, отметив при этом, что не стал бы называть их общение конфликтным.

«Почему вы считаете, что это конфликт? Губерниев эту ситуацию с вратарем сборной России по хоккею поднял в политическом ракурсе и задал вопрос, почему не высказывается Овечкин, еще кто-то.

Я ответил следующее: не надо разводить здесь политес, оставьте Овечкина в покое — пусть он занимается своим делом, при чем здесь Овечкин? Это такая либеральная, я бы сказал, сущность, когда попадание в армию подают как наказание.

Если человек попал в армию, ничего страшного в этом нет, это не какое-то наказание. Вообще-то, это называется «долг перед родиной». «Филадельфия» может заморозить контракт»: что ждет задержанного голкипера Федотова Голкипер Иван Федотов, задержанный накануне, почувствовал себя плохо в военкомате, для него была... 02 июля 17:15

Губерниев же комментирует биатлон — пусть там и комментирует. Что он говорит о футболе, о хоккее? Не факт же, что он хорошо в этом разбирается. Но посмотрите, как он все это подает. С чего он решил, что надо Овечкина втягивать в эту тему? Моя позиция заключалась в том, что ему надо сконцентрироваться на своей работе и не вводить людей в заблуждение. Есть юридическая норма, и в ее рамках пусть каждый отвечает за свои поступки.

Реакция Губерниева непрофессиональная. Если журналист претендует на профессионализм, он должен уметь разговаривать с людьми. Я задал ему лобовой вопрос: при чем здесь Овечкин и зачем его втягивать в дискуссию.

Он начал свой разговор с неуважительного тона: «кто это бубнит»? Это уже неуверенность. Как только он понял, что я ему не дам в таком тоне разговаривать, а задаю конкретный вопрос и жду ответа, он убежал из эфира.

А он же журналист, он должен уметь вести дискуссию. Какая бы она ни была. Почему он сбежал? Потому что дискуссия сразу стала для него некомфортной, в том ракурсе, в котором он не ожидал вести разговор. С него спросили, почему он из этой ситуации делает политическую истерику — вот и все. Давайте зададим Губерниеву вопрос: зачем он политизирует темы, которые находятся в правовом поле?» — заметил Хамзаев.

Главное о ситуации Ивана Федотова

Иван Федотов был задержан 1 июля и доставлен в военкомат. Там, как сообщил его адвокат Алексей Пономарев, у спортсмена произошло обострение гастрита на фоне стресса, и он был доставлен в больницу. Оттуда он был вывезен в другой регион — по неподтвержденной информации, он мог находиться либо в Североморске Мурманской области, либо в Северодвинске Архангельской области для последующего прохождения службы за полярным кругом.

Последние данные, которые приводит «РИА «Новости»», свидетельствуют о том, что хоккеист находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России.

Стоит также заметить, что претензия Губерниева отчасти была удовлетворена: перед журналистами с комментарием выступил глава Минспорта Олег Матыцин. Он призвал всех «жить по закону».

«Вопрос организации быта военнослужащих находится в компетенции министерства обороны РФ. Если будет нужно, мы будем сотрудничать, мы находимся в тесном контакте с Минобороны. Живите по закону и у вас все будет хорошо», — заявил Матыцин.