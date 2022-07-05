«С кем будут дети, пока он шастает с пассией по барам?!» Пике и Шакира сражаются за сыновей

Певица Шакира и футболист Жерар Пике вместе с 2010 года. Тогда Пике появился в клипе Шакиры «Waka Waka (This Time for Africa)», официальной песне Чемпионата мира по футболу 2010. Их первый сын Милан родился 22 января 2013 года в Барселоне, а 29 января 2015 года у пары родился второй сын Саша

Расставание легендарного футболиста «Барселоны» Жерара Пике и певицы Шакиры превращается в мировой скандал. Звезды не могут поделить сыновей — девятилетнего Милана и шестилетнего Сашу. Колумбийская певица настаивает на том, чтобы забрать детей в Майами, а футболист требует, чтобы мальчики остались с ним в Барселоне. Стороны наняли адвокатов и собираются судиться, а Шакира собирает компромат на бывшего возлюбленного.

После 12 лет красивых отношений Пике и Шакира неожиданно возненавидели друг друга. Причины называются самые разные: в испанских СМИ пишут, что футболист изменил спутнице с «20-летней блондинкой», в окружении игрока утверждают, что пара якобы состояла в свободных отношениях и изменой это считать нельзя, а приятель Шакиры Роберто Гарсия и вовсе заявил, что причина — в финансовых разногласиях: якобы Пике пытался занять у Шакиры деньги на свои проекты, а она отказала.

«Они не смешивают свои деньги, и каждый покрывал расходы семьи на 50%», — говорил Гарсия испанскому изданию EsDiario.

Как бы то ни было, сейчас стороны обижены друг на друга, и претензии сыплются одна за другой. Самым большим камнем преткновения стало место проживания детей.

Пике не собирается уступать своих сыновей и желает, чтобы они остались с ним в Барселоне, где провели большую часть жизни. В счастливый период отношений Шакира сама признавала, что футболист является идеальным отцом и все свободное время посвящает им.

Певица часто уезжала на гастроли в разные страны и могла не видеть семью месяц, в то время как Пике был рядом с мальчиками. Однако теперь Шакира не желает расставаться с детьми и намерена увезти их жить в Майами, где у нее есть особняк. «Филадельфия» может заморозить контракт»: что ждет задержанного голкипера Федотова Голкипер Иван Федотов, задержанный накануне, почувствовал себя плохо в военкомате, для него была... 02 июля 17:15

Поскольку коммуникация между сторонами разрушена, договориться мирным путем не представляется возможным. Стороны наняли адвокатов и готовятся к суду. Интересы Пике будет представлять известная фирма Tamborero Abogados, а Шакиру будет защищать Пилар Манье — испанский адвокат, которая специализируется на семейном праве.

История дошла даже до российского шоу-бизнеса. Так, известный продюсер Яна Рудковская выразила поддержку Шакире.

«Звездный футболист Жерар Пике хочет отнять у Шакиры детей и получить полную опеку над ними. Прям как у меня история 15 лет назад! Один в один! — написала Рудковская в своем Telegram-канале. — Певица захотела переехать с сыновьями в Майами, где у нее живут родственники, а вот футболист-изменщик против. У меня вопрос: какие доводы он будет приводить в суде, чтобы получить полную опеку? И с кем будут дети, когда он будет шастать с очередной пассией по барам?! Ну ладно, был бы пай-папа, а Шакира — изменщица и загульная! Тогда можно было бы еще мотив и логику понять! А так? Очередной испанский Батурин!!! Всем сердцем буду переживать за Шакиру! Сил и мужества ей!»

В данный момент дети встречаются с родителями по гибкому графику. Пике в конце июня возил их в Лондон, а Шакира прямо сейчас отдыхает с мальчиками на берегу Бискайского залива, где занимается серфингом с инструктором.

Испанские СМИ уже заподозрили певицу в романе с молодым серфингистом. В журнале Hola была размещена фотография, где артистка лежит на серфе и с улыбкой смотрит на своего инструктора, который расположился довольно близко к ней.

Однако никаких подтверждений романа Шакира не давала.

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Пике был замечен в стокгольмском баре в сопровождении молодой блондинки. Испанские СМИ предполагают, что это та самая девушка, в измене с которой Шакира уличила футболиста. А журналист портала Pulzo Марко Кьяцца даже утверждает, что игрок подписал со своей новой спутницей соглашение о том, что она не имеет права разглашать информацию об их отношениях.

«Они познакомились на вечеринке в Барселоне. Она ему очень понравилась, они сходили на свидание, а затем Пике подписал с ней контракт, по которому девушка не может ничего рассказывать прессе об их романе», — написал Кьяцца.

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Тем временем Шакира готовит новый удар по своему бывшему возлюбленному. Как утверждает Marca, певица пришла в ярость, когда Пике отказался отпускать детей с ней в США, и теперь готова опубликовать компрометирующую информацию о нем — благо, никаких контрактов с футболистом она не подписывала. Таким шантажом артистка якобы намерена сломить упрямство Пике, заставить его отпустить детей и окончательно оборвать связь между ними.

«Она никогда не думала, что Пике изменяет ей практически с того года, когда они встретились, — сообщил источник издания Informalia. — Шакира поговорила с теми, кто открыл ей глаза на правду: их версии совпали даже в мелочах.

Теперь Шакира наняла людей, которые собирают информацию о похождениях Пике, которые никого не оставят равнодушным. Есть вещи, которые могут сильно его ранить, и они касаются не только их пары. Жерар нажил себе злейшего врага. И он это знает».