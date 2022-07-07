«Готова выйти замуж, чтобы получил гражданство»: фанаты «Миннесоты» спасают Капризова от армии

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не является фигурантом дела о покупке военных билетов у бывшего сотрудника ДПС Уфы Фарита Самигуллина. Однако болельщики «дикарей» настолько испугались потерять свою главную звезду, что некоторые из них даже предложили ему вступить в брак, чтобы оформить американское гражданство.

Федотов — только начало

Дело голкипера Ивана Федотова, который стал с хоккейной сборной страны серебряным призером Олимпийских игр, потом в составе ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, собрался уехать в НХЛ, подписав контракт с «Филадельфией Флайерз», но загремел в армию, получило за последние дни несколько неожиданный оборот.

«Бизнес Online» распространил информацию, что сотрудники военной прокуратуры вышли на Федотова после задержания в апреле в Уфе бывшего сотрудника ДПС, который помогал спортсменам с покупкой военных билетов.

Фарит Самигуллин был задержан в апреле, а главной уликой стал его телефон, где сохранились переписки о покупке военных билетов с игроками футбольной «Уфы» и клубов системы «Салавата Юлаева». «Американскую мечту заменила армия»: Федотова определили в клуб военно-морской базы Голкипер сборной России Иван Федотов, отправленный в ряды вооруженных сил, будет играть за клуб... 06 июля 20:59

И хотя Федотов действительно находился в системе уфимского клуба, позднее «Фонтанка» опровергла информацию, что его задержание и препровождение в вооруженные силы связано с делом Самигуллина.

Дело о покупке военных билетов

Впрочем, покупал у задержанного экс-инспектора ДПС Федотов «военник» или нет, а уфимская история, похоже, будет достаточно громкой. Тот же «Бизнес Online» распространил информацию, что среди клиентов Самигуллина были нынешний нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард ЦСКА Павел Карнаухов.

Казанское издание со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщало, что Карнаухов купил военный билет во время выступлений за «Салават Юлаев», хотя на самом деле за эту команду форвард никогда не играл.

Однако в сообщении также было сказано, что и Капризов, который действительно перешел в ЦСКА именно из «Салавата Юлаева», во время своих выступлений за уфимский клуб мог приобрести военный билет у того же человека.

Тем не менее Russia Today со ссылкой на источник в силовых структурах сообщила, что следственные органы не проводят проверок в отношении Федотова, Карнаухова и Капризова. Никаких уголовных дел, в которых в качестве подозреваемых фигурируют фамилии игроков, не возбуждено.

Представит справку в военкомат

Однако сама по себе история Капризова, которому пока еще только 25 лет (а значит, он находится в призывном возрасте), взволновала людей по обе стороны океана.

Российский форвард, подписавший перед началом прошлого сезона большой контракт с «Уайлд» и выбивший 108 (47+61) очков за 81 матч последнего регулярного чемпионата, сейчас находится в отпуске на родине, и за его судьбу болельщикам клуба стало тревожно. Британцы убрали Шарапову из ряда чемпионов Уимблдона и вычеркнули ее победу над Сереной Организаторы Уимблдона не пригласили чемпионку 2004 года Марию Шарапову на празднование столетия... 06 июля 17:30

Сначала отец игрока Олег Капризов рассказал, что его сын провел плановую операцию в России и уже улетел в США, но чуть позже «Миннесота» опубликовала другую информацию о российском нападающем.

«Он в России, и у него все хорошо. Он находится там вместе с друзьями и семьей», – цитирует AP News генменеджера «дикарей» Билла Герина.

Затем отец форварда прокомментировал уже ситуацию со слухами о покупке военного билета в Уфе.

«У нас нет военного билета. Кирилл учится сейчас, он ученик», – сказал Олег Капризов.

По информации «Матч ТВ» звездный нападающий должен закрыть все вопросы с военкоматом до конца недели. «Боюсь навсегда остаться в русской тюрьме»: Грайнер написала письмо Байдену Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в феврале в аэропорту Шереметьево... 05 июля 19:27

Сейчас Капризов является студентом РАНХиГС, и в уфимский военкомат он предоставит справку об обучении на очной форме, что и решит вопрос с отсрочкой от призыва в вооруженные силы. При этом визит хоккеиста с предоставлением справки военкомату является плановым, а обучаться в ему предстоит еще два года, и к выпуску он перешагнет порог призывного возраста.

При этом в США у болельщиков «Уайлд» эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в контексте истории с принудительным призывом Ивана Федотова.

«Готова выйти замуж за Капризова, чтобы он получил гражданство США», – написала одна болельщица «Миннесоты» в своих социальных сетях.

«Я не гей, но если нужно заплатить такую цену за то, чтобы оставить Капризова в Штатах, то тоже соглашусь вступить с ним в брак», – пошел еще дальше фанат «Уайлд» под ником @TDuda11.