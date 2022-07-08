Грозят десять лет тюрьмы в России: Грайнер признала вину в контрабанде наркотиков

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер признала вину в провозе наркотических средств в Россию во время второго заседания по ее делу, которое состоялось в Химкинском суде. Адвокат спортсменки Мария Благоволина отметила, что сторона защиты рассчитывает на снисхождение суда с учетом спортивных заслуг баскетболистки, а замглавы американской дипмиссии в Москве Элизабет Руд рассказала, что показала Грайнер ответное письмо от президента США Джо Байдена.

«Мисс Грайнер заявляет, что признает вину. У нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление, так как она собиралась впопыхах», — заявил переводчик, чьи слова приводит РИА «Новости». «Боюсь навсегда остаться в русской тюрьме»: Грайнер написала письмо Байдену Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в феврале в аэропорту Шереметьево... 05 июля 19:27

Во время второго заседания по делу баскетболистки екатеринбургского клуба УГМК и сборной США Бриттни Грайнер были допрошены два свидетеля обвинения, которые были понятыми при личном досмотре баскетболистки на таможне. Спортсменка была задержана 17 февраля в московском аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни на ее вещи среагировала служебная собака. Во время досмотра личных вещей Грайнер были найдены вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Таким образом, двукратной чемпионке Олимпийских игр вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Сама Грайнер выступила с ходатайством, чтобы ее допрос на суде состоялся позже. Эта просьба была аргументирована тем, что ей требуется время на подготовку, и суд пошел спортсменке навстречу. Допрос баскетболистки состоится лишь на третьем заседании, которое назначено на 14 июля.

Адвокат Грайнер, партнер юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры» Мария Благоволина заявила, что признание вины — это не тактика защиты, а решение самой баскетболистки. Правозащитница также отметила, что разрешение на телефонный разговор с семьей у Грайнер получено, однако пока технически не представляется возможным организовать этот процесс.

«Бриттни долго обдумывала это решение, взвешивала все за и против, советовалась с нами и в итоге сказала, что готова признать свою вину. Судебный процесс продолжается. Теперь в дело вступает защита. В следующих заседаниях будут допрошены уже наши свидетели.

Надеемся на снисхождение суда. С учетом всех обстоятельств дела, с учетом личности Бриттни. Никто не будет спорить, что это великая спортсменка. Признание вины должно быть, безусловно, принято во внимание.

Так что ждем наиболее мягкого возможного приговора», — приводит слова Благоволиной «Спорт-Экспресс».

Адвокат Александр Бойков, представляющий интересы американской баскетболистки, также подтвердил тот факт, что Грайнер признала свою вину в провозе запрещенных веществ. По его словам, сделала спортсменка это ненамеренно. «Американскую мечту заменила армия»: Федотова определили в клуб военно-морской базы Голкипер сборной России Иван Федотов, отправленный в ряды вооруженных сил, будет играть за клуб... 06 июля 20:59

«Она ответственный человек, и она признала, что это было ее вещество, но она сказала, что привезла его в Россию неумышленно, так как собиралась впопыхах и оно оказалось в ее багаже случайно», — цитирует Бойкова Twitter The New York Times.

Грайнер, находясь в российском СИЗО, написала письмо на имя президента США Джо Байдена с просьбой приложить все усилия, чтобы вызволить ее из заключения. Примечательно, что в Штатах арест спортсменки считают незаконным, поскольку гашишное масло не является запрещенным веществом в Америке. Письмо было приурочено ко Дню независимости США, а незадолго до второго заседания по делу в СМИ появилась информация, что Байден написал ответное письмо, а также позвонил супруге Грайнер — Шерель.

По информации CNN, американский президент заверил жену Грайнер, что работает над скорейшим освобождением спортсменки, и предложил всестороннюю поддержку семье задержанной. Также он зачитал Шерель черновик того письма, которое был намерен отправить Грайнер.

Замглавы американской дипмиссии в Москве Элизабет Руд рассказала, что ей удалось побеседовать в зале суда с баскетболисткой и дать ей ознакомиться с посланием президента. Она также отметила, что спортсменка нормально питается, имеет возможность читать книги и чувствует себя хорошо, учитывая все обстоятельства. «С кем будут дети, пока он шастает с пассией по барам?!» Пике и Шакира сражаются за сыновей Расставание легендарного футболиста «Барселоны» Жерара Пике и певицы Шакиры превращается в мировой... 05 июля 13:25

«Хочу подчеркнуть намерение правительства США на самом высоком уровне вернуть домой мисс Грайнер и всех несправедливо задержанных граждан США, а также стремление посольства США заботиться и защищать интересы всех американцев, задержанных или приговоренных к тюремному сроку в России», — цитирует Руд «Матч ТВ».

При этом американские чиновники считают, что история с возвращением Грайнер на родину может затянуться. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В СМИ обсуждается вариант обмена баскетболистки на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, однако, по информации источника, в администрации президента считают такой обмен неравноценным, поскольку «Бут будет слишком высокой ценой».

«Как бы администрация президента США ни хотела вернуть Бриттни Грайнер домой, она, вероятно, проведет в российской тюрьме еще как минимум несколько месяцев», — говорится в материале американского издания.