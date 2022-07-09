«Пугающая политическая ситуация»: Капризова не пустили в США

Известный российский хоккеист Кирилл Капризов дважды пытался въехать в США, где выступает за клуб НХЛ «Миннесота Уайлд», но получил отказ. Американский инсайдер сообщил, что у россиянина возникли проблемы с визой. После этого Капризов вернулся в Россию, где все еще продолжается история с его возможным призывом в российскую армию. Руководство «Миннесоты» опасается, что нападающий останется служить и не сможет вернуться в стан клуба.

Авторитетный инсайдер по НХЛ Майкл Руссо выпустил на портале The Athletic статью под заголовком «Бурное межсезонье начинается зловеще: последние новости о ситуации с Капризовым».

«Кирилл недавно уехал из России в Дубай и попытался оттуда попасть в США, однако ему не позволили въехать в страну. Затем Капризов попытался улететь в США через остров в Карибском море, но его опять не впустили. После этого хоккеист вернулся в Россию, где сейчас и остается», — написал Руссо.

По мнению журналиста, причина неудач Капризова заключается в том, что у него до сих пор нет рабочей визы, хотя в сентябре прошлого года он подписал пятилетний контракт с «Миннесотой».

Дело в том, что в прошлом сезоне нескольким европейцам (не только россиянам) разрешили играть в НХЛ без виз, поскольку консульства США не функционировали в обычном режиме из-за пандемии COVID-19.

Однако теперь это неожиданно превратилось в проблему для Капризова.

«Кирилл попал в пугающую политическую ситуацию, которая осложнилась его воинскими обязанностями. Он все еще находится в России. В личной беседе сотрудники «Миннесоты» признаются, что этот инцидент очень пугает их, хотя публично они заявляют об обратном», — написал Руссо.

Накануне генменеджер «Миннесоты» Билл Герин лишь небрежно пожал плечами в ответ на вопрос, нет ли у него опасений, что Капризов вообще не сможет вернуться в США.

Говорить что-либо менеджер отказался.

Однако Руссо отметил, что молчание Герина объясняется тем, что «это чрезвычайно серьезная и деликатная ситуация, и неправильное высказывание из стана клуба потенциально может усугубить проблему». На самом деле генменеджер «Миннесоты» не сидит сложа руки и 7 июля провел срочную встречу с заместителем комиссара НХЛ Биллом Дейли, пытаясь разобраться, как поступить в ситуации с Капризовым.

Также журналисту удалось получить комментарий главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона.

«Это страшно. Страшно для всех нас. Жутко видеть, что такое происходит с близким для нас человеком — таким, как Кирилл… Мы надеемся, что все закончится хорошо», — сказал Эвасон.

Ранее издание «Бизнес Online» и Telegram-канал SHOT сообщали, что Капризов якобы разыскивается в России по подозрению в покупке военного билета у сотрудника ДПС Фарита Самигуллина, который был задержан в апреле. В телефоне Самигуллина были обнаружены переписки с несколькими хоккеистами (якобы и с Капризовым тоже), где он назначал сумму за нелегальное оформление военного билета и освобождение от срочной службы. «Готова выйти замуж, чтобы получил гражданство»: фанаты «Миннесоты» спасают Капризова от армии Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов не является фигурантом дела о покупке военных... 07 июля 23:56

Однако отец хоккеиста Олег Капризов заявил, что спортсмену вообще не требуется военный билет, поскольку он является студентом РАНХиГС и имеет легальную отсрочку от армии.

Правда, эта отсрочка истекла 30 июня, однако Капризов вскоре предоставит новую справку о своем статусе студента, и вопрос будет решен. Хоккеисту уже 25 лет, а значит, спустя два года он выйдет из призывного возраста. До этого момента обучение в вузе поможет ему избежать проблем с военкоматом.

Таким образом, вряд ли Капризову помешает вернуться в США его воинская обязанность. Скорее, теперь нужно решить вопрос с наличием рабочей визы, которая ранее ему не требовалась, а теперь внезапно стала обязательной для возвращения в стан «Миннесоты».