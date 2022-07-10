UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе: Дос Аньос бьется с Физиевым. LIVE

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Очень тяжелый раунд вышел для Нурмагомедова — бразилец активизировался и, пожалуй, «перебил» соперника, а также несколько раз навязал Саиду борьбу, и с трудом россиянин отбивался в партере. В целом, 26 акцентированных ударов в голову нанес Нурмагомедов против 14 у Дугласа. Но по ударам по корпусу у бразильца небольшое преимущество, а по ногам — 19 у де Андраде и 8 у Нурмагомедова. Создается впечатление, что судьи не будут солидарны во мнении о победителе.