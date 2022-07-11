«Если дисквалифицируют на 10 лет, это конец карьеры»: Карацева обвинили в договорных матчах

Международная федерация тенниса (ITF) начала расследование в отношении четвертой ракетки России Аслана Карацева. Резко поднявшийся в топ 28-летний теннисист подозревается как минимум в пяти договорных матчах. Его уже допрашивали во время «Ролан Гаррос» в 2020 году, а затем он неожиданно расстался с тренером Егором Яцыком, которого подозревают в организации договорных матчей. Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал «Газете.Ru», что в случае признания виновным Карацев может получить пожизненную дисквалификацию, выплатить штраф до $250 тысяч и даже сесть в тюрьму.

Немецкий телеканал ZDF опубликовал информацию, которая может поставить крест на карьере одного из сильнейших российских теннисистов Аслана Карацева.

В распоряжении журналистов оказались материалы расследования Международной федерации тенниса (ITF), согласно которым Карацев мог быть причастен к пяти договорным матчам. На эти игры было сделано подозрительно большое количество ставок.

Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал «Газете.Ru», что в случае признания виновным Карацев может лишиться тенниса навсегда, а также получить огромный штраф или даже сесть за решетку:

«Если вина будет доказана, то дисквалификацию могут назначить и пожизненную.

Недавно теннисистка из Узбекистана Альбина Хабибулина получила как раз такую. Меньше, соответственно, тоже может быть. В том же деле Ксения Палкина, представляющая Киргизию, получила 16 лет дисквалификации (из них шесть — условно). Но я думаю, что разницы особой нет — даже если теннисисту дают десять лет, это на 99,9% завершение карьеры.

Также может быть назначен штраф — до $250 тысяч плюс все выигранные/полученные в результате махинаций деньги.

Также может наступить уголовная ответственность — во многих странах, включая Россию, противоправное влияние на результат спортивного соревнования является преступлением.

Если дело будет возбуждено в России, то спортсмены наказываются 1) штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей. 2) принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, 3) лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет», — отметил юрист.

Немецкие журналисты утверждают, что организацией договорных матчей якобы занимался бывший тренер Карацева Егор Яцык. Во время сотрудничества с белорусским специалистом Карацев совершил резкий взлет в карьере.

Он поднялся из топ-500 в топ-100 лучших теннисистов мира, в 2021 году впервые попал в основную сетку Australian Open и сразу дошел до полуфинала (это рекордное достижение в истории), затем выиграл два престижных турнира — в Дубае (выбил в полуфинале Андрея Рублева) и в Москве (обыграл по ходу турнира Карена Хачанова и Марина Чилича), завоевал серебро на Олимпийских играх в Токио — 2020 в миксте с Еленой Весниной, дошел в миксте до финала «Ролан Гаррос», а в составе мужской сборной России взял ATP Cup и Кубок Дэвиса.

Все эти успехи нельзя объяснить договорными матчами, поскольку Карацев обыгрывал мировых звезд (пять побед над теннисистами из топ-5 ATP в 2021 году), которые точно не согласились бы участвовать в нечестных играх.

Однако ZDF утверждает, что тренер Яцык мог склонить его к незаконной деятельности во времена, когда Карацев испытывал проблемы с деньгами.

Активно работающий тренер из Восточной Европы, пожелавший остаться анонимным, рассказал ZDF, что Яцык якобы находит талантливых спортсменов, которые попали в сложную ситуацию, и уговаривает их сыграть на определенный результат.

«Яцык уже много лет занимается мошенничеством со ставками и сотрудничает с людьми, которые организовывают договорные матчи в России и Восточной Европе.

У него всегда с собой много денег, и он ищет в турне молодых игроков, которые столкнулись с проблемами. Это могут быть финансовые затруднения или психологические. Яцык ищет тех, кого может легко убедить при помощи денег.

Он наблюдал за Карацевым много лет. Аслан — невероятно талантливый игрок, но он испытывал финансовые трудности вначале, а также проваливался по игре в определенные отрезки, так что падал в рейтинге. В критический момент в карьере Яцык пришел к нему», — сказал анонимный тренер. Тарпищев об обвинении Карацева в участии в договорных матчах: это бред Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на информацию о том, что россиянин... 10 июля 21:50

Напомним, Карацев работал с белорусским специалистом с 2018 по 2021 год, когда резко прекратил успешное сотрудничество без объяснения причин.

«Мы начали работать, когда Аслан был в топ-500, — рассказывал Яцык в интервью «СЭ». — Можно сказать, что пришлось заново учиться играть в теннис.

Не было никакой уверенности, никакой психологии, была слабая физическая подготовка. А ведь еще давили возраст, отсутствие денег».

Во время «Ролан Гаррос» — 2020 Яцык и Карацев были допрошены французской полицией по подозрению в нечестной игре, но это ни к чему не привело.

Яцык подозревается в организации договорных матчей и с другими теннисистами. Так, на него указала спортсменка из Киргизии Ксения Палкина, которая в апреле 2022 года была дисквалифицирована на 16 лет за участие в договорных матчах в 2018 и 2019 годах. Девушка во всем созналась.

Однако причастность белорусского тренера к этим делам, видимо, доказать не удалось, поскольку он не понес никакого наказания.

Возвращаясь к ситуации с Карацевым: два из пяти его потенциально договорных матчей пришлись на период сотрудничества с Яцыком — в парном разряде на челленджере в Финляндии — 2019 и в Казахстане — 2020.

Однако последний подозрительный матч был сыгран Карацевым в июне 2022 года — когда он уже расстался с белорусским специалистом. Тогда на турнире в Штутгарте россиянин в паре с израильтянином Йонатаном Эрлихом проиграл в двух сетах индусу Рохану Бопанне и канадцу Денису Шаповалову (6:4, 6:0). Седьмой титул: Джокович обыграл Кирьоса в финале В финале турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона — сошлись серб Новак... 10 июля 19:15

Любопытно, что и в одиночном разряде Карацев неожиданно уступил 198-й ракетке мира — 19-летнему Доминику Стрикеру (7:6, 6:1), хотя в первом сете вел со счетом 5:2 и имел два сетбола на подаче соперника.

Операционный директор Sportradar (компании, которая анализирует рынок ставок для Международной федерации тенниса) Том Мейс подтвердил, что фирма исследовала матчи Карацева, но отказался говорить о результатах анализа.

Также от комментариев отказалось Международное теннисное агентство профессиональной этики (ITIA), которое отвечает за расследование договорных матчей.

Отец теннисиста Казбек Карацев назвал происходящее «провокацией».

«Такого просто не может быть. С Асланом на эту тему еще не общался. Возможно, это какая-то провокация», — сказал Карацев-старший «Матч ТВ».

Сам теннисист заявил, что не в курсе расследования.

«Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чем вы говорите», — цитирует Аслана Карацева Metaratings.