На фоне обвинений в договорных матчах: Карацев сражается с Сонего. LIVE

Российский теннисист Аслан Карацев, которого немецкая пресса обвинила в участии в договорных матчах, в первом круге грунтового турнира АТР в шведском Бастаде играет с итальянцем Лоренцо Сонего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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11:50
Аслана Карацева недавно немецкое издание ZDF обвинило в участии в пяти договорных матчах. Интересно, что в случае победы во втором круге он может сыграть с другим фигурантом той публикации — Николозом Басилашвили из Грузии.
11:45
На турнире АТР в шведском Бастаде, проходящем на грунтовом покрытии, в первом круге россиянин Аслан Карацев, 40-я ракетка мира, играет с занимающим 63-е место в рейтинге итальянцем Лоренцо Сонего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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