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Спорт

На фоне обвинений в договорных матчах: Карацев сражается с Сонего. LIVE

Теннис. ATP. Бастад. Первый круг. Карацев — Сонего. ОНЛАЙН

Российский теннисист Аслан Карацев, которого немецкая пресса обвинила в участии в договорных матчах, в первом круге грунтового турнира АТР в шведском Бастаде играет с итальянцем Лоренцо Сонего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:50

Аслана Карацева недавно немецкое издание ZDF обвинило в участии в пяти договорных матчах. Интересно, что в случае победы во втором круге он может сыграть с другим фигурантом той публикации — Николозом Басилашвили из Грузии.

11:45

На турнире АТР в шведском Бастаде, проходящем на грунтовом покрытии, в первом круге россиянин Аслан Карацев, 40-я ракетка мира, играет с занимающим 63-е место в рейтинге итальянцем Лоренцо Сонего. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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