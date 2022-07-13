Новый сезон: в каком состоянии находятся клубы РПЛ

Российская премьер-лига стартует уже через несколько дней. «Газета.Ru» рассказывает, в каком состоянии клубы, закончившие чемпионат в верхней части турнирной таблицы, подходят к новому футбольному сезону.

Уже очевидно, что этот розыгрыш будет необычным. В нем всего будет меньше: у клубов, если не организуют Кубок Лиги, будет меньше игровой практики из-за отсутствия еврокубков, на форме, кажется, станет еще меньше коммерческих спонсоров, на трибунах из-за введения Fan ID, возможно, станет меньше фанатов, а в составах и на тренерских мостиках — меньше иностранцев. Еще необычность этого сезона заключается в том, что теперь все клубы не могут быть на сто процентов уверены в стабильности состава – ФИФА разрешила игрокам приостанавливать контракты, чем некоторые футболисты успешно воспользовались.

«Зенит»

Прошлогодние чемпионы ежегодно будоражат футбольных болельщиков громкими трансферами.

Если раньше покупки в основном шли из-за границы, например, Тимощук, Витсель, Рондон, Хаген, Халк, то в текущем сезоне питерцы сосредоточились на точечном усилении игроками из отечественного чемпионата.

Так, из аренды в Питер вернулся Кирилл Кравцов, а из второй команды – Ярослав Михайлов. Также «Зенит» пополнил состав двумя игроками «Сочи» Матео Кассьеррой и Родригао и Зелимханом Бакаевым из «Спартака». Кроме того, за питерцев будут выступать арендованные у бразильского «Коринтианса» вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан, в обмен на которых в бразильскую команду пришлось отдать Юри Алберто.

Однако на этом потери питерской команды не заканчиваются. Из «Зенита» как свободные агенты ушли Станислав Крицюк, Артем Дзюба и Магомед Оздоев. При этом в «Ростов» перешел Кирилл Щетинин, а Кирилл Капленко в «Оренбург». В аренду в «КАМАЗ» ушел и Даниил Шамкин.

«Сочи»

Внезапные серебряные призеры прошлого первенства обновились чуть меньше чем полностью. Самой серьезной потерей клуба, наверное, можно назвать уход тренерского штаба во главе с Владимиром Федотовым в ЦСКА. На его место пришел Вадим Гаранин, в начале текущего года возглавивший Енисей, с которым он показал неплохие результаты в кубке (разгромы «Локомотива» и «Рубина»).

Но помимо главного тренера у сочинцев серьезно обновился и состав.

В команду из аренды вернулись сразу трое игроков: Иван Миладинович, Егор Пруцев, Максим Барсов. Также основу решили усилить Максимом Колмаковым и Анатолием Немченко из молодежки. Вслед за новым тренером пришли четыре игрока «Твери» (которую Гаранин возглавлял до конца 2021 г.): Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов, Даниил Мартовой и Амир Батырев, у которого российское и канадское гражданство. Также к сочинцам присоединились Артем Мещанинов из «Балтики» и Владислав Сарвели из «Крыльев Советов».

Клуб с черноморского побережья в этом сезоне покинул как свободный агент Ивелин Попов. Матео Барач ушел в «Крылья Советов», Матео Кассьерра и Родригао пополнили состав питерского «Зенит», а Филип Иполе был арендован в «Хапоэль». Кроме того, в связи с завершением аренды два игрока команды вернулись в свои клубы: Данила Прохин в «Ростов», Дмитрий Воробьев в «Оренбург».

«Динамо»

Москвичи также в межсезонье сменили тренерский штаб. На место ушедших Сандро Шварца и его помощников пришел Славиша Йоканович из английского «Шеффилда». Сможет ли он продолжить тот достаточно успешный путь, который проложил для московского клуба Шварц, станет понятно уже скоро. По действиям на трансферном рынке глобальных перемен не видно.

Все пришедшие в «Динамо» — это игроки, вернувшиеся из аренды: Игорь Школик из «Ротора», Владимир Москвичев из «Нефтехимика», Владислав Карапузов из «Ахмата» и Лука Гагнидзе из «Ракува».

Немало игроков и покинули команду. Как свободные агенты ушли Себастьян Шиманьски, Заурбек Плиев, Роман Евгеньев и Клинтон Н'Жье. При этом Игорь Школик ушел в аренду в «Нефтехимик», а Николай Комличенко перешел в «Ростов». Также перед самым стартом нового сезона приостановили свои контракты Фабиан Бальбуэна и Иван Ордец.

«Краснодар»

Один из наиболее пострадавших из-за оттока легионеров (в том числе тренера) клуб смог удержаться вверху турнирной таблицы силами собственных воспитанников. На них же, преимущественно, краснодарцы и будут делать ставку – это относится и к тренерскому штабу: в межсезонье от приставки «и.о.» избавился главный тренер Александр Сторожук.

Из аренды в «Гиресунспоре» вернулся Магомед-Шапи Сулейманов. Клуб также выкупил трансферы трех нигерийцев у болгарского «Ботева»: Олакунле Олусегун, Джонатан Окоронкво и Ифеани Ндука. Они стали полноценными игроками «быков». Из «Тюмени» пришел Данил Карпов, а Ильзата Ахметова краснодарцы подписали в статусе свободного агента.

Команда попрощалась с Лео Гогличидзе, который перешел в «Урал». Юрий Газинский, Эрик Ботхейм, Юнес Намли и Евгений Городов ушли как свободные агенты. Кроме того, часть игроков перешла в другие клубы: Александр Мартынович в «Рубин», Владимир Ильин в «Ахмат», Даниил Корнюшин в «Пари НН», Даниил Уткин в «Ростов», Богдан Рейхмен в «Торпедо М». Гжегож Крыховяк продолжит (или завершит) карьеру в Саудовской Аравии, а Тонни Вильена – в «Эспаньоле». Также в аренду в «Ростов» отправится Евгений Чернов.

«ЦСКА»

Неожиданно громким стало лето для ЦСКА: если тренерские перестановки были ожидаемы, то масштабные изменения состава оказались сродни форс-мажору. Армейцы в один день из-за приостановки контрактов потеряли Чидеру Эджуке и Арнора Сигурдссона, на которых рассчитывал новый тренерский штаб приглашенного из «Сочи» Владимира Федотова.

К армейцам из «Црвены Звезды» пришел Милан Гайич, также был выкуплен трансфер Хорхе Карраскаля. Остальное пополнение команды пока происходит за счет возвращения игроков из аренды. В команду вернулись Федор Чалов из «Базеля», Константин Кучаев из «Рубина», Кристиян Бистрович из «Фатих Карагюмрюка», Вадим Карпов из «Текстильщика», Адольфо Гайч из «Уэска». Также из «молодежки» в основу пришли Данила Боков и Дмитрий Каптилович.

Сразу после завершения последнего тура Марио Фернандес сообщил о приостановке карьеры, также клуб покинули в статусе свободного агента Хердур Магнуссен, Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов.

Продать пока удалось только Эмиля Бохинена (в «Салернитану») и Гочу Гогричиани (в «Балтику»). Закончилась аренда у Жан-Филиппа Гбамена и Юсуфа Языджи, которого армейцы не смогли выкупить. В аренду в «Балтику» ушли Тигран Аванесян и Сергей Пряхин. Также в аренду ушли Илья Помазун в «Урал», Андрей Савинов в «Шинник» и Лассана Н'Диайе в «Арду». Покинул клуб и воспитанник красно-синих Виталий Жиронкин, который перешел в «Текстильщик».

«Локомотив»

Железнодорожники, пошумев в предыдущие трансферные окна, в этом сезоне фокусируются на точечном усилении состава с поправкой на актуальную ситуацию, которая требует иногда вносить коррективы.

Относительно неожиданным стало назначение главным тренером Йозефа Циннбауэра, но, как пояснили в клубе, де факто все осталось как было – готовить команду к матчам будет Марвин Комппер.

Также к клубу присоединились Марко Раконьяц, перешедший из «Чукарничков» и Лукас Фассон из «Атлетико Паранаэнсе». Остальные пришедшие вернулись из аренды: Виталий Лысцов («Ахмат»), Андрей Никитин («Факел»), Николай Титков («Оренбург»).

При этом москвичей покинули Мацей Рыбус (позднее он перешел в «Спартак») и Борис Ротенберг. Также в другие клубы перешли несколько воспитанников системы «Локомотива», не попавшие в основу или молодежную команду после закрытия «Казанки»: Алексей Миронов в «Ростов», Лев Ушахин в «Уфу», Даниил Черняков в «Факел», Александр Корякин и Григорий Борисенко в «Балтику». В аренде проведут сезон Евгений Морозов («Факел»), Александр Сильянов («Ростов»), Дмитрий Рыбчинский и Илья Берковский (оба в «Пари-НН»). Отдельно отметим Яна Кухту, который ушел в аренду в пражскую «Спарту» по семейным причинам.

«Ахмат»

На удивление, а может и нет, «Ахмат» сейчас, пожалуй, самый сбалансированный клуб Премьер-лиги. Контракт с Андреем Талалаевым в Грозном подписали еще в 2020-м на три года, соответственно, можно ожидать, что и другие изменения в клубе будут минимальными.

В клуб пришли: Дарко Тодорович из «Ред Булл Зальцбург», Михаил Опарин из «Енисея», Юрий Журавлев из «Уфы», Иван Олейников из «Чайки» и Владимир Ильин из «Краснодара». Из аренды в «Фаруле» вернулся Габриэль Янку.

Покинули же грозненскую команду Виталий Гудиев и Александр Пуцко. Они ушли как свободные агенты. Также Конрад Михалак перешел в «Коньяспор», а Сенин Себай в «Хапоэль Ирони». Многие игроки ушли после завершения аренды: Даниил Уткин («Краснодар»), Виталий Лысцов («Локомотив М»), Артем Архипов («Кубань»), Игорь Коновалов («Рубин»), Владислав Карапузов («Динамо М»). Кроме того, в аренду в «Ротор» отправился Никита Кармаев.

«Крылья Советов»

Вернувшийся из ФНЛ клуб довольно неплохо показал себя в прошлом сезоне. Предыдущие пять лет самарцы «барахтались» между низом турнирной таблицы РПЛ и лидерством во втором по силе дивизионе, но в мае этого года замкнули верхнюю восьмерку, опередив «Ростов» и московский «Спартак». Игорь Осинькин, второй год возглавляющий «крылышки», похоже, смог донести до игроков свои идеи, что сказалось на результатах. Посмотрим, удастся ли клубу развить успех в новом розыгрыше.

О «Крыльях» уже начинают поговаривать как о фарм-клубе «Спартака». Возможно, это и не так, но количество переходов между двумя командами выше, чем между другими участниками РПЛ. Так, из «Спартака» в «Крылья Советов» пришли Илья Гапонов и Максим Глушенков (ранее отданный москвичами в аренду в «Самару»). Матео Барач перешел из «Сочи», а из аренды вернулись Владислав Тюрин («Тюмень»), Дмитрий Прищепа (Велес), Алексей Никитенков, Леонид Герчиков и Дмитрий Великородный (все вернулись из липецкого «Металлурга»).

Самый громкий переход в направлении «Спартака» - Антон Зиньковский. В «Сочи» перешел Владислав Сарвели. Максим Канунников, Сергей Божин, Дмитрий Молчанов и Данила Смирнов ушли свободными агентами, в связи с окончанием аренды в «Рубин» отправился Иван Игнатьев.

«Спартак»

Список был бы неполным, если бы не включал в себя еще один московский клуб – «Спартак». Сменив тренера (вместо Паоло Ваноли пришел Гильермо Абаскаль) и сохранив владельца, москвичи никак не могут выйти на траекторию спокойного развития, продолжая регулярно поставлять неоднозначные новости.

Московский клуб выкупил трансфер Кристофера Мартинса у «Янг Бойз», а Мацей Рыбус пришел как свободный агент. Также из «Крыльев Советов» усилил состав команды Антон Зиньковский. Вернулись из аренды и Остон Урунов («Уфа») и Педро Роша («Атлетико Паранаэнсе»), причем Урунов, похоже, в Москве не останется. Даниил Денисов, Дмитрий Маркитесов и Владислав Шитов «поднялись» из «Спартака-2».

Однако на этом новости не заканчиваются. «Спартак» покинули большое количество игроков.

Так, из команды как свободные агенты ушли Резиуан Мирзов, Зелимхан Бакаев и Илья Кутепов. В «Крылья Советов» перешли Илья Гапонов и Максим Глушенков. Самуэль Жиго из-за окончания аренды вернулся в «Марсель, а Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе перешли в «Эльче». Гус Тиль ушел в «ПСВ».

Кроме того, в аренду отправится большая группа игроков (многие – из «второй» команды, о закрытии которой клуб объявил в конце прошлого сезона): Илья Свинов («Факел»), Фаниль Сунгатулин («Урал»), Никита Бакалюк («Арсенал»), Степан Оганесян («Оренбург»), Константин Шильцов («Пари-НН»), Илья Голосов («Кубань»), Максим Лайкин («Нефтехимик») и Николай Толстопятов («КАМАЗ»). Клуб также лишился Алекса Крала, решившего приостановить контракт.

Все эти изменения говорят о том, что чемпионат обещает быть очень интересным.

Сейчас ни один клуб не может быть полностью уверен в стабильности своего состава.

Однако наиболее турбулентное межсезонье на данный момент проходит у ЦСКА, что неожиданно. «Спартак» также уже традиционно пестрит «новостями». К этой же категории, хоть и с натяжкой, можно отнести и «Сочи».

К числу топ-клубов, которые демонстрируют спокойствие, можно причислить «Зенит». Даже при том, что новостей хоть много, но не таких, из-за которых стоит нервничать. Также стоит выделить «Локомотив», который существенно обновился перед прошедшим сезоном, и теперь решает точечные задачи. При этом, несмотря на все изменения стабильным можно назвать и «Ахмат».