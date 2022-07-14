«Ни совести, ни чести»: Тутберидзе обвинила американского журналиста в неуважении

Российский тренер Этери Тутберидзе оставила комментарий в подкасте The Skating Lesson, обвинив его автора Дэйва Лиза в том, что американский журналист-инсайдер «полон дерьма» и «не имеет уважения к другим».

Очередная скандальная история развивается в фигурном катании вокруг заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На этот раз специалист сама дала инфоповод.

Тутберидзе в соцсетях прокомментировала одну из публикаций знаменитого подкаста The Skating Lesson, который ведет американский журналист-инсайдер Дейв Лиз.

«Дейв, ты полон дерьма. У тебя нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь остальных, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг тебя. Позор тебе», – написала Тутберидзе со своего верифицированного аккаунта. Футбол у Моуринью или деньги у шейхов: что выберет Роналду Криштиану Роналду, по всей видимости, решил покинуть английский «Манчестер Юнайтед», а клуб... 14 июля 21:21

«Судя по времени ответа, Этери наслаждалась последним выпуском As The Blade Turns», – отметил Лиз в своем комментарии со скриншотом комментария. Выпуск, который прокомментировала тренер, вышел две недели назад.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина не стала вставать на сторону своей соотечественницы.

«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», – сказала Роднина Sport 24.

Нынешнее межсезонье складывается для Тутберидзе очень непросто. На фоне отстранения российских фигуристов от международных соревнований вокруг фигуры тренера очень много разных слухов. И не в последнюю очередь, если вообще не в первую, к ним причастен именно Лиз.

Американский журналист действительно зарекомендовал в мире в последние годы себя как авторитетный инсайдер, который выдает много важных новостей из-за кулис фигурного катания, которые потом сбываются.

Лиз и раньше часто говорил о Тутберидзе и ее группе, но этим летом фактически сосредоточился на российском тренере. Правда, два главных инсайда Лиза на данный момент не сбылись, по крайней мере полностью.

Так, именно он сообщил, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис вместе с партнером по танцам на льду Глебом Смолкиным, а также самой Этери Тутберидзе находятся в США. По словам инсайдера, российский танцевальный дуэт собирался сменить спортивное гражданство и перейти в национальную команду «звездно-полосатых».

Сообщал Лиз также, что и Тутберидзе рассматривает возможность вновь перебраться в США, где она уже жила в свое время, на постоянной основе и тренировать там. Это помогло бы специалисту продолжать участвовать в международных соревнованиях во время изоляции России.

На данный момент оба эти инсайда не сбылись, причем тренер уже прилетела обратно в Россию и возобновила работу здесь. Все заинтересованные стороны — от спортсменов до Федерации фигурного катания на коньках России — инсайды Лиза опровергали.

В то же время распространенная именно им информация о просмотре Дэвис и Смолкина в Федерации фигурного катания США подтвердилась. Хотя сейчас говорят, что танцевальный дуэт просто показал свою программу главе технической комиссии в танцах на льду Международного союза биатлонистов (ISU), который является американцем.

В любом случае, говорить, что Лиз однозначно ошибся, нельзя, поскольку, во-первых, его информация еще вполне может в итоге подтвердиться, а во-вторых, не все в принципе зависело от Дэвис, Смолкина и Тутберидзе.

При сохранении российского спортивного гражданства танцевальная пара на неопределенное время остается без стартов на международной арене, а переход под флаг США возможен, так как дочь Тутберидзе имеет гражданство США по месту рождения, а Смолкин стал весной ее мужем и через три года будет иметь право также получить американский паспорт.

При этом иметь гражданство США нужно обоим партнерам только для выступления на Олимпиаде, а вот на остальных стартах, включая чемпионат США, серию Гран-при и даже чемпионат мира, достаточно нужного паспорта у одного из партнеров. Победа с приключениями: Рублев на тай-брейке обыграл Кория в Бостаде В шведском Бостаде на грунтовом турнире АТР россиянин Андрей Рублев, посеянный под вторым... 14 июля 19:08

Важные инсайды, касающиеся Тутберидзе, Лиз давал и раньше. Так, например, он не раз утверждал, что в группе российского тренера в «Хрустальном» используются запрещенные препараты, и история Камилы Валиевой, у которой в пробе был зимой обнаружен внесенный в стоп-список Всемирным антидопинговым агентством (WADA) триметазидин, его не удивила.

Подробно на эти темы Лиз рассуждал в недавнем большом интервью для Sports.ru, где сказал среди прочего, что Тутберидзе «преступно гениальна».

«В танцах на льду есть – условно – судьи Шпильбанда, судьи Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона и есть судьи, которые находятся под влиянием Александра Жулина. И всем известно противостояние монреальской академии и школы Жулина – не только на примере пар Пападакис-Сизерон и Синицина-Кацалапов, но и, скажем, если взять испанские пары, которые шли всегда ноздря в ноздрю, — рассказал журналист.

— И когда я узнал, что Этери поручила постановку для своей пары Жулину…. О, подумал я, эта женщина – гений. Она преступно гениальна. Я даже рассмеялся, как идеально все было задумано. Не все в это сразу поверили, но проходит немного времени – и Дэвис – Смолкин получают фантастически высокие баллы на турнире в Варшаве. И тогда стало очевидно – они едут в Пекин.

Все, кто встречал сейчас Этери на американских катках, когда она приезжала наблюдать за тренировками дочери, уверяют, что она была ужасно милая со всеми. Вообще, это поразительно, что Этери решилась приехать в Америку – учитывая, какой злодейкой ее тут рисуют после Олимпиады-2022. Пирующий «Зенит», тонущий ЦСКА и непредсказуемый «Спартак»: как клубы подходят к сезону РПЛ «Зенит» собирает сливки и идет к очередному титулу, «Сочи» готовится... 14 июля 13:54

В фигурнокатательном сообществе уже несколько лет обсуждают шансы Тутберидзе продолжить тренерскую карьеру в США, но все (и я сейчас говорю про русскоязычных тренеров) сходятся в том, что без доктора Шветского у Этери не будет таких ярких результатов, как в России. Нужно понимать, что такие вещи обсуждаются тут довольно открыто. Нынешние тренеры и бывшие спортсмены из России часто со смехом рассказывают, что и как им давали из медикаментов в 80-е и 90-е, никто это не скрывает».