Пробиться в полуфинал: Карацев сражается с Серундоло в Бастаде. LIVE

В четвертьфинале грунтового турнира АТР в шведском Бастаде в четвертьфинале встречаются 39-я ракетка мира аргентинец Франко Серундоло и 40-й номер рейтинга россиянин Аслан Карацев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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11:55
Напомним, что Карацев сейчас выступает на фоне обвинения в договорных матчах. Если информация будет подтверждена, российскому теннисисту грозит суровое наказание.
11:50
Поединок начнется не ранее 12.00 по московскому времени.
11:45
В четвертьфинале грунтового турнира АТР в шведском Бастаде встречаются 39-я ракетка мира аргентинец Франко Серундоло, выбивший на предыдущей стадии первого сеяного соревнований норвежца Каспера Рууда, и россиянин Аслан Карацев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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