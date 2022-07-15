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Спорт

Пробиться в полуфинал: Карацев сражается с Серундоло в Бастаде. LIVE

Теннис. ATP. Бастад. Четвертьфинал. Франко Серундоло (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия). ОНЛАЙН

В четвертьфинале грунтового турнира АТР в шведском Бастаде в четвертьфинале встречаются 39-я ракетка мира аргентинец Франко Серундоло и 40-й номер рейтинга россиянин Аслан Карацев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
11:55

Напомним, что Карацев сейчас выступает на фоне обвинения в договорных матчах. Если информация будет подтверждена, российскому теннисисту грозит суровое наказание.

11:50

Поединок начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

11:45

В четвертьфинале грунтового турнира АТР в шведском Бастаде встречаются 39-я ракетка мира аргентинец Франко Серундоло, выбивший на предыдущей стадии первого сеяного соревнований норвежца Каспера Рууда, и россиянин Аслан Карацев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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