15 июля 2022, 11:45 Спорт Пробиться в полуфинал: Карацев сражается с Серундоло в Бастаде. LIVE Теннис. ATP. Бастад. Четвертьфинал. Франко Серундоло (Аргентина) — Аслан Карацев (Россия). ОНЛАЙН Виктория Алексеева

В четвертьфинале грунтового турнира АТР в шведском Бастаде в четвертьфинале встречаются 39-я ракетка мира аргентинец Франко Серундоло и 40-й номер рейтинга россиянин Аслан Карацев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.