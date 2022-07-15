«Упал, посинел и начал хрипеть»: скончался экс-игрок «Спартака» Александр Козлов

15 июля в возрасте 29 лет скончался бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов. Игрок готовился к сезону вместе с клубом из Красногорска «Зорким», после очередной тренировки пришел на сеанс массажа, где футболисту стало плохо, спасти его не смогли. При этом в самом «Зорком» отрицают, что Козлов скончался после тренировки.

Одним из первых о смерти футболиста Александра Козлова сообщил Telegram-канал Baza. По информации источника, причиной смерти игрока послужил оторвавшийся тромб. Смерть наступила внезапно, об этом рассказал журналист и глава медийной футбольной команды «БроукБойз» Дмитрий Егоров, признавшийся, что еще утром 15 числа переписывался с Козловым по поводу контракта с его командой – Александр мог присоединиться к «БроукБойз» в новом сезоне Медийной футбольной лиги. Пирующий «Зенит», тонущий ЦСКА и непредсказуемый «Спартак»: как клубы подходят к сезону РПЛ «Зенит» собирает сливки и идет к очередному титулу, «Сочи» готовится... 14 июля 13:54

«У него контракт с «Зорким» подписан не был еще, потому что денег не так много, а по России надо кататься. Плюс, двое детей. Поэтому что он думал за нас играть, мы тоже этого хотели и такие же условия давали. А так он во всех лигах играл: в ЛФЛ, F-Лиге, на КФК. Сегодня он должен был ответ нам дать. Мы переписывались еще утром. Но Саня пришел на тренировку, сидел в кабинете на массажном столе и просто внезапно с него упал, посинел и начал хрипеть. По всем признакам — это отрыв тромба. При плановом обследовании это все не просматривается», — цитирует Егорова «Чемпионат.com».

Источники «Базы» сообщают, что 29-летний футболист, у которого осталось двое детей, скончался после тренировки во время массажа. Однако эту информацию опровергают в самом клубе.

«Все комментарии мы опубликовали в своих социальных сетях. Подробности выясняются. Новости о том, что Козлов умер после тренировки на массаже — фейк, не верьте этой информации», — цитирует пресс-службу «Зоркого» Sport24.

Козлова называли одним из главных талантов своего поколения, что доказывали его достижения – он подписал контракт с московским «Спартаком» в 15 лет, а в Лиге чемпионов дебютировал в 17. Играл за национальную сборную U17, за которую забил несколько мячей. Однако затем футболиста начали преследовать серьезные травмы, которые помешали ему полностью реализовать свой потенциал – во время игры за «Спартак-2» он порвал передние и задние крестообразные связки, улетел лечиться в Италию, где перенес несколько операций. Процесс восстановления был долгим, и вернуться на прежний уровень у Козлова не получилось. В 2016 году он подписал контракт на два года с «Тосно», однако провел за команду всего два матча, после чего перебрался в воронежский «Факел». Зимой 2017 года заключил соглашение с «Окжетпесом» из Казахстана, а через год вернулся в Россию и стал выступать за «Тюмень». Также он играл в подмосковных «Химках», когда команда еще выступала в Футбольной национальной лиге, а после — в ереванском «Арарате». Последней его командой стал клуб «Алустон-ЮБК» из Крыма, а к новому сезону-2022/23 Козлов готовился с «Зорким». Футбол у Моуринью или деньги у шейхов: что выберет Роналду Криштиану Роналду, по всей видимости, решил покинуть английский «Манчестер Юнайтед», а клуб... 14 июля 21:21

Московский «Спартак» попросил начать матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», который состоится 16 июля, с минуты молчания в память о Козлове. Об этом сообщили «Чемпионату.com» в пресс-службе команды. Также красно-белые выразили соболезнования в связи со смертью игрока.

«Сегодня ушел из жизни бывший нападающий «Спартака» Александр Козлов. Ему было всего 29 лет. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении «Спартака», которое было опубликовано в социальных сетях клуба.

В своей карьере Козлов также выступал за воронежский «Факел», который в новом сезоне сыграет в Российской премьер-лиге. Цвета клуба футболист представлял в сезоне-2016/17 и провел в составе клуба 15 матчей, в которых не сумел отличиться.

«Сегодня ушел из жизни 29-летний футболист Александр Козлов. Он выступал за наш клуб в сезоне-2016/17. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким игрока.

Мы будем помнить тебя, Саша…» — говорится в сообщении воронежского клуба.

Свои соболезнования выразил также главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин, отметивший талант футболиста.

«Ужасная новость. Мне очень жаль… Саша был талантливым парнем, мог играть и на более высоком уровне. Соболезную родным и близким», — цитирует Карпина Sport24. «Многим должен пожертвовать»: Плющенко собрался дебютировать в футболе Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко намеревается попробовать... 13 июля 18:34

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин, комментируя трагедию, поделился своими соображениями о причине смерти Козлова. Он отметил, что футболист проводил много игр, что могло сказаться на работе его сердца.

«Кстати, в минувшую субботу экс-спартаковец Саша Козлов, который сегодня ушел из жизни, играл в матче F-Лиги с «Эгриси». У него эта игра была четвертой за день. Хороший был парень, добрый. Но разумным так и не стал. Сердце не железное», — написал Уткин в своем Telegram-канале.