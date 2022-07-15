«Собирался на турнир с ветеранами»: ушел из жизни бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев

На 75-м году жизни скончался знаменитый тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев. В комментарии «Газете.Ru» экс-наставник сборной России Валерий Газзаев заявил, что ничто не предвещало трагедии.

Первое сообщение о смерти Георгия Ярцева было опубликовано в Telegram-канале »112» без каких-либо подробностей. Вскоре аналогичная информация стала появляться и в других СМИ, однако также без деталей. «Газета.Ru» связалась с многолетним бывшим руководителем пресс-службы «Спартака» Леонидом Трахтенбергом, который работал в клубе при Олеге Романцеве и Ярцеве и поддерживал теплые отношения с тренерами. Он, однако, заявил, что не в курсе ситуации и отказывается верить слухам до официального подтверждения.

«Я виделся с Ярцевым на прошлой неделе, сидел с ним и с Олегом Романцевым на тренерской скамейке во время матча ветеранов «Спартака» и «Зенита».

Его жена на даче, она тоже ничего не знает. Пока официальной информации не поступило, я отказываюсь верить в слухи», — сказал Трахтенберг.

Действительно, супруга Ярцева Людмила также не была осведомлена о случившемся и страшную новость узнала от журналистов. Она находилась на даче и собиралась ехать в Москву для выяснения всех подробностей.

«Я еще ничего не знаю… Сама нахожусь на даче. Не могу понять, что там происходит. Срочно выезжаю в Москву. Я ничему не верю», — приводит слова супруги тренера «Чемпионат».

Увы, вскоре подтверждение последовало: о кончине Георгия Ярцева сообщил «Спартак». «Упал, посинел и начал хрипеть»: скончался экс-игрок «Спартака» Александр Козлов 15 июля в возрасте 29 лет скончался бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов... 15 июля 16:21

«Ушел из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев. Воспитанник костромского футбола навсегда вошел в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек. Его голы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка — навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

По информации Telegram-канала Baza, причиной смерти прославленного специалиста стала острая сердечная недостаточность, он скончался у себя дома. При этом, как заметил Леонид Трахтенберг, еще 8 июня Георгий Ярцев предстал перед публикой в тандеме с Олегом Романцевым, выведя ветеранскую команду «Спартака» на матч против ветеранов «Зенита» в Санкт-Петербурге. Тренер улыбался и радостно общался как со своими бывшими подопечными, так и с игроками питерской команды.

Друг и коллега Ярцева, экс-главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев признался «Газете.Ru», что шокирован известием. По его словам, Ярцев не испытывал проблем со здоровьем и ничто не предвещало трагедии.

«Крайне неожиданное сообщение. Я хочу выразить искренние соболезнования родным и близким. Ушел из жизни замечательный человек, спортсмен, очень хороший друг и товарищ. В последнее время он вроде достаточно неплохо себя чувствовал и ездил на мероприятия, совсем недавно в Санкт-Петербурге в качестве тренера принял участие в матче ветеранов «Зенита» и «Спартака». Поэтому ничего этого не предвещало.

Я совсем недавно разговаривал с Олегом Ивановичем Романцевым — он сказал, что они сегодня общались, а завтра должны были куда-то ехать, планировали поездку.

Но, видите, как случилось, к сожалению. Еще раз хочу выразить самые искренние и самые глубокие переживания. Просто не верится, что этот человек ушел из жизни», — высказался Газзаев.

В субботу, 16 июля, у Ярцева и впрямь был запланирован выезд с ветеранской командой. Эту информацию подтвердил «Чемпионату» знаменитый в прошлом полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов.

«Утром сегодня Александр Кокорев (ветеран «Спартака» — «Газета.Ru») с ним разговаривал по телефону. Завтра ветеранская команда едет в Кольчугино на турнир. Георгий Саныч должен ехать вместе с командой. Собирают человек десять, не знаю, кто там еще будет. Я в шоке! Первый раз слышу. Это очень страшные вещи…», — посетовал Гаврилов.

Георгий Ярцев — воспитанник костромского «Спартака», а в «Спартак» московский он попал в сравнительно зрелом возрасте. В 1977 году 29-летний Ярцев стал футболистом красно-белых и за несколько лет превратился в настоящего лидера команды и ее атакующую силу: в 116 матчах за команду он забил 55 мячей.

Уже позже, в 90-х, он вошел в спартаковский тренерский штаб Олега Романцева и составил с ним знаменитый тандем наставников. А в 1996 году, когда Романцев временно отказался от работы в «Спартаке» ради сборной России, возглавил красно-белых единолично и с обоймой молодых футболистов выиграл чемпионство.

В тренерской карьере Георгия Ярцева была и работа в сборной России. Также он руководил «Динамо», «Ротором», «Торпедо». Видится трагичная ирония в том, что Ярцев был одним из первых тренеров футболиста Александра Козлова, в 29-летнем возрасте умершего сегодня несколькими часами ранее.