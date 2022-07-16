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Спорт

Россиянин зажигает в UFC: Салихов сражается с Ли Джинглиангом. LIVE

UFC Long Island. Салихов — Ли Джинглианг, Ортега — Родригес. ОНЛАЙН

Российский боец Муслим Салихов дерется с представителем Китая Ли Джинлиангом в основном карде UFC Long Island. Главным событием вечера станет бой Брайана Ортеги и Яира Родригеса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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17:45

Добрый вечер, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC Long Island, в основном карде которого россиянин Муслим Салихов сразится с китайцем Ли Джинлиангом.

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