Россиянин зажигает в UFC: Салихов сражается с Ли Джинглиангом. LIVE

Российский боец Муслим Салихов дерется с представителем Китая Ли Джинлиангом в основном карде UFC Long Island. Главным событием вечера станет бой Брайана Ортеги и Яира Родригеса. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
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17:45
Добрый вечер, уважаемые любители единоборств! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC Long Island, в основном карде которого россиянин Муслим Салихов сразится с китайцем Ли Джинлиангом.
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