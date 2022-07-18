Медведева или Липницкая? С кого началось доминирование россиянок на льду

Тренер 14-летней американской фигуристки Мии Калин Вадим Шебеко высказался о доминировании россиянок в женском одиночном катании, отметив, что оно началось с Евгении Медведевой. В комментарии «Газете.Ru» первая российская одиночница – чемпионка мира Мария Бутырская не согласилась со специалистом, отметив, что господство спортсменок из России началось с выступлений Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой. Также она высоко оценила вклад тренера Этери Тутберидзе в развитие женского одиночного катания и успехи ее подопечных.

Известный в прошлом российский фигурист, а ныне тренер американской юниорки Мии Калин Вадим Шебеко заявил, что началу доминирования россиянок в женском одиночном катании положили успешные выступления двукратной серебряной призерки Олимпиады — 2018 Евгении Медведевой.

«Нельзя сказать, что она была идеальной или что нынешние российские конкуренты не превосходят ее в различных навыках, но она фигуристка, которая в большей степени, чем кто-либо, положила начало современной эпохе господства России в женском фигурном катании.

Это не только ее стабильность в течение длительного периода времени, но и ее страсть к фигурному катанию, ее способность постоянно выражать себя через исключительный артистизм своих выступлений», — приводит слова специалиста Sport24.

Медведева на Играх-2018 в Пхенчане взяла серебро в командных соревнованиях, а в личном первенстве она уступила соотечественнице Алине Загитовой. Однако еще до Олимпиады она по два раза выиграла золото чемпионатов мира и европейских первенств. У Загитовой, помимо олимпийского золота, в активе по одному титулу чемпионки мира и Европы.

Прославленная фигуристка, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская отреагировала на слова Шебеко. Бутырская не согласилась с его высказыванием, отметив, что и раньше российские спортсменки успешно выступали на международном уровне.

«Надо говорить о женском одиночном катании, потому что в остальных видах мы все-таки конкурируем.

Я бы сказала, что доминирование началось чуть пораньше — когда выступала Юлия Липницкая, когда Аделина Сотникова выиграла Олимпийские игры. «Ни совести, ни чести»: Тутберидзе обвинила американского журналиста в неуважении Российский тренер Этери Тутберидзе оставила комментарий в подкасте The Skating Lesson, обвинив его автора... 15 июля 07:46

Она первой стала российской олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях — мы не говорим про командное первенство, на Играх в Сочи это был новый вид. Так что можно считать, что Аделина прорубила окно в Олимпийские состязания. Сначала выиграла она, потом — Алина Загитова. Две подряд Олимпиады, а потом — конечно, Аня Щербакова.

Слово «доминирование» абсолютно уместно. Когда Женя Медведева начинала выступления, у нее уже был пример, к которому надо стремиться», — сказала Бутырская «Газете.Ru».

И Сотникова, и Липницкая стали олимпийскими чемпионками в 2014 году в Сочи. Но если Юлия победила в командных соревнования, то Аделина выиграла личное первенство. Кроме того, Липницкая после 2014 года не выиграла ни одного масштабного международного турнира, к тому же, у нее были травмы, и в итоге уже в 2017 году в 19-летнем возрасте она завершила карьеру.

Сотникова ушла из большого фигурного катания три года спустя после операции на позвоночнике. После сочинских Игр в ее карьере также не было крупных побед.

Вместе с тем, Аделина действительно первой из россиянок выиграла одиночное олимпийское золото, и на последующих двух Олимпиадах побеждали также российские спортсменки. Но если Сотникова являлась воспитанницей тренера Елены Буяновой, то впоследствии побеждали подопечные Этери Тутберидзе — у которой тренировалась и Липницкая.

Мария Бутырская высоко оценила успехи Тутберидзе и ее подопечных на международных стартах. Она подчеркнула, что заслуги специалиста в развитии женского одиночного катания очень велики.

«Конечно, Этери Георгиевна внесла очень большой вклад в то, что происходит в женском одиночном катании. И Юлия Липницкая — ее «продукт». Все помнят программы, катание россиянок на Олимпийских играх. И все остальные, кто одерживает победы, — это же ее ученицы.

Безусловно, это хороший пример для других тренеров. Они тоже прикладывают максимум усилий, и конкуренция внутри страны существует между специалистами.

Но я считаю, что успехи Этери Георгиевны — показатель тренерской работы. Изначально ведь еще надо было собрать команду, а потом появился результат», — констатировала Бутырская.

В 2018 и 2022 годах на Олимпиадах побеждали спортсменки из группы Тутберидзе – Алина Загитова и Анна Щербакова соответственно. Кроме того, на Играх – 2022 в Пекине всю первую тройку могли занять подопечные Тутберидзе: второй стала Александра Трусова, а Камила Валиева, выигравшая короткую программу, не смогла развить успех в произвольной и закончила соревнования на четвертой строчке. Но многие эксперты отмечали, что на Камилу психологически повлиял допинговый скандал: уже после того, как она выиграла командное золото в Пекине, стало известно об обнаружении в ее допинг-пробе следов триметазидина. Спортсменку допустили до личного первенства, но завоевать медаль она не смогла.