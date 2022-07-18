18 июля 2022, 20:00
Спорт
Испытание на старте: Хачанов в Гамбурге сражается со Штруффом. LIVE
Российский теннисист Карен Хачанов на старте турнира серии ATP-500 в Гамбурге сражается с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
21:25
30:0. Еще одна хорошая подача.
21:22
Нет приема, и гейм под ноль на своей подаче берет Хачанов. 5:2, ситуация у нас схожая с первым сетом, только теперь Карен ведет.
21:21
40:0. И снова сетка на стороне Карена — мяч свалился на сторону немца.
21:21
30:0. Вышел к сетке Штруфф, но мяч перекинуть не смог.
21:21
15:0. Шикарно по линии сыграл Карен.
21:19
Практически сам Штруфф отдал свою подачу, будто бы сил на удары в розыгрышах у него нет. С брейком повел Карен, 4:2.
21:19
Меньше. К сетке пошел Штруфф, но вот перекинуть ее не удалось.
21:18
40:40. Загонял Хачанов соперника, вынудив его ошибиться.
21:17
30:30. Много ошибок допускают теннисисты.
21:17
30:15. Ругается Хачанов — мяч в ходе розыгрыша от него в сетку летит.
21:15
15:15. Срывается удар у Карена.
21:16
0:15. Ошибается Штруфф в розыгрыше на своей подаче.
21:14
Первый гейм под ноль в исполнении Хачанова. Счет во втором сете становится 3:2.
21:13
15:0. Силы удара не хватило Штруффу, чтобы сетку перекинуть.
21:12
Гейм остается за Штруффом. Достаточно уверенно ведет он свою подачу. 2:2.
21:11
40:15. Сетка помогает Штруффу, мяч переваливается на сторону Карена. Этим уже недоволен Хачанов.
21:10
30:15. Хороший прием, но чем-то недоволен Штруфф, разговаривает с судьей.
21:09
30:0. Совсем небольшой аут от Хачанова.
21:07
Выигрывает Хачанов свою подачу. 2:1 во втором сете.
21:07
40:15. Хорошо вышел к сетке Штруфф, даже не дернулся к мячу Хачанов.
21:06
40:0. Шикарно по линии сыграл Карен, ответил в коридор немец.
21:05
15:0. Затяжной розыгрыш на второй подаче, и не достал укороченный Штруфф.
21:04
Штруфф свою подачу забирает легче и быстрее. 1:1 во втором сете.
21:04
40:15. Снова отличная игра у сетки.
21:03
30:15. Элегантно. Вышел Штруфф к сетке и сделал укороченный.
21:02
15:15. Пытался перевести Штруфф, но попал в сетку.
21:01
Вновь спасает Карен свою подачу, отыгравшись с 15:40. 1:0 во втором сете.
21:01
Больше. Снова ошибается Штруфф на приеме.
21:00
15:40. Пытался Хачанов по линии сыграть, но не попал. Два брейк-поинта у Штруффа.
20:59
15:30. А вот сейчас приема нет.
20:59
0:30. Еще одна отличная игра на приеме.
20:59
0:15. Неудачный выход у Хачанова к сетке получился, Штруфф его перекинул.
20:56
Под ноль берет гейм Штруфф и выигрывает первый сет. Достаточно уверенно, почти спокойно. 1:0 в матче, второй сет начнется с подачи Хачанова.
20:55
40:0. В аут по задней линии попадает Карен.
20:55
30:0. На второй подаче завязывается розыгрыш, и еще одна невынужденная ошибка от Карена.
20:54
Вытягивает свою подачу Хачанов, делая счет в сете 5:3. Штруфф идет подавать на победу в партии.
20:53
Ровно. Размашистый розыгрыш, и ошибся Штруфф, смазав удар в сетку.
20:52
Меньше. Сильно в небо и неточно отправил мяч Карен.
20:51
40:40. Пытался в угол сыграть Штруфф, но не попал.
20:51
30:40. Пытался по линии сыграть Хачанов, но мимо.
20:51
30:30. Дважды нет приема у Штруффа.
20:49
0:15. Отличный прием у Штруффа, не справился с ним Хачанов.
20:47
Под ноль берет гейм на своей подаче Штруфф и подтверждает сделанный ранее брейк. 5:2 в первом сете.
20:47
40:0. Очень уверенно Штруфф играет на своей подаче.
20:46
15:0. Неудачный прием от Карена.
20:46
Шикарно по линии попал Штруфф и сделал еще один брейк! 4:2 у нас в первом сете.
20:45
30:40. Свечой ответил на один из ударов Карен, и в аут.
20:45
30:30. Вдоль линии уверенно сыграл Штруфф.
20:44
30:15. Пошел Штруфф к сетке и забил смэшем.
20:43
15:0. Сетка помогает Карену, мяч переваливается на сторону Штруффа.
20:41
А вот и обратный брейк тут же! Отлично справился в этом гейме с чужой подачей Карен, сделав счет в первом сете 3:2.
20:40
15:40. Начал цепляться Хачанов за чужую подачу — два брейк-поинта теперь у него.
20:39
15:30. Какая-то совсем странная ошибка от Штруффа — в совершенно спокойном розыгрыше он просто ударил в коридор.
20:39
15:15. Штруфф теперь пошел к сетке, а Хачанов остался на задней. В итоге четко смэшем забил немец.
20:38
0:15. А вот теперь Карен хорош — вышел к сетке и отлично сыграл по длине.
20:37
И со второй попытки Штруфф делает-таки брейк. Счет становится 3:1 в его пользу, и надо что-то делать со своей игрой Карену.
20:36
30:40. На прием Штруффа Карен ответил в аут. Снова брейк-поинт у немца.
20:36
30:30. Штруфф шикарно развел Хачанова и мяч по разным сторонам корта.
20:35
30:15. Свечой пытался сыграть Штруфф, но попал в коридор.
20:35
15:15. Совсем невынужденная ошибка, в сетку срывает удар Карен.
20:32
Штруфф свой гейм берет практически без проблем и достаточно быстро. 2:1 в первом сете.
20:32
40:15. Казалось, что дотянулся до мяча Карен, но не сумел его обработать.
20:31
30:15. Вовремя Штруфф выходит к сетке и забивает.
20:31
15:15. В аут по длине отправляет мяч Карен.
20:30
Вымучивает Карен свою подачу и все-таки забирает гейм, спасшись с 15:40. Нужно просыпаться российскому теннисисту. 1:1 в первом сете.
20:29
Больше. Перестреливает соперника Карен на задней линии.
20:29
Ровно. Отыгрывается Карен.
20:27
Больше. Шикарно по линии сыграл Карен, соперник дотянулся, но обработать удар не смог.
20:27
40:40. Помогает подача Карену. Спасается он с брейк-поинтов.
20:26
40:30. Но при этом Штруфф хорош и на чужой подаче. Заработал два брейк-поинта, один Карен отыграл.
20:23
Под ноль берет гейм на своей подаче Штруфф.
20:22
40:0. Прекрасно на своей подаче играет немец.
20^21
30:0, отлично подача помогает.
20620
Поехали! Штруфф на подаче.
20:15
Точнее, даже раньше. В 20.20 начнут спортсмены, а сейчас — разминка.
20:10
Матч начнется после поединка Йозефа Ковалика Макса-Ханса Реберга. Сейчас теннисисты играют второй сет.
20:05
Между собой спортсмены встречались пять раз, и счет личных встреч 3:2 в пользу Хачанова.
20:00
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка первого круга турнира серии ATP-500, где сражаются россиянин Карен Хачанов и немец Ян-Леннард Штруфф.
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