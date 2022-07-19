«Паспорт менять? Посмотрим»: Касаткина сделала каминг-аут и может сменить гражданство

Одни из лучших российских теннисистов России Дарья Касаткина и Андрей Рублев признались, что могут сменить спортивное гражданство на фоне санкций, наложенных на российских атлетов. Касаткина, которая возглавляет рейтинг лучших теннисисток страны, призвала молодых спортсменов уезжать в другие страны, а также сделала каминг-аут, признавшись, что встречается с девушкой.

Смена спортивного гражданства

Российские теннисисты – одни из немногих спортсменов из России, которые еще могут выступать на международной арене. При этом им запрещено использовать флаг, во время соревнований не упоминается их страна, а сборная России отстранена от Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Стоит вспомнить и Уимблдон – один из турниров серии «Большого шлема», отказавшийся допустить теннисистов из России и Белоруссии. Позднее на турнир были наложены санкции — Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация не стали начислять рейтинговые очки за выступление в Лондоне. Сакамото, Хендрикс и бывшие россиянки: кто засияет в фигурном катании без России Сезон-2022/23 в фигурном катании (как и практически во всех видах спорта) пройдет без России... 18 июля 21:14

На фоне отстранения российских спортсменов от международных турниров уже несколько месяцев обсуждается тема смены спортивного гражданства. Мнения, естественно, противоречивые, к примеру, депутат Роман Терюшков считает, что переход атлета под другой флаг нужно приравнять к государственной измене. Однако для многих спортсменов смена спортивного гражданства – это шанс продолжить выступать на международном уровне. Одни из лучших теннисистов России – Дарья Касаткина и Андрей Рублев – в интервью YouTube-каналу «Витя Кравченко» признались, что рассматривают такой вариант.

«Если нас полностью вообще забанят со всех турниров, если я хочу дальше продолжать спортивную карьеру, то это один из выходов», — отметил Рублев.

Спортсмен, который занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, летом 2021 года в паре с Анастасией Павлюченковой выиграл Олимпийские игры. Рублев признался, что рассчитывает еще раз попасть на Олимпиаду.

«Все равно хочется верить, что все-таки еще сыграю. Очень хочется в это верить. И я безумно благодарен, что получилось золото взять», — признался он.

Касаткина, рассуждая о смене спортивного гражданства, также высказалась о статусе Федерации тенниса России (ФТР), которая в скором времени после начала специальной военной операции на Украине была исключена из состава Международной федерации тенниса (ITF).

«Ничего особо авторитетного не представляет. Грубо говоря, для Международной федерации тенниса ее не существует официально.

На сегодняшний день мы вроде как без Олимпиады и чемпионата мира (Кубка Билли Джин Кинг). Там посмотрим. Чемпионат мира у нас забрали, когда вернут? Походу, никогда не вернут, не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, Олимпиада через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — заявила теннисистка.

Рассуждая о перспективах тенниса, Касаткина отметила, что из-за введенных санкций их уже откинуло назад, поэтому выйти на международный уровень в ближайшее время будет очень сложно. Она посоветовала молодым теннисистам при возможности переходить в другие федерации.

«Нас уже откинуло назад. Думаю, у поколения юниоров, которым сейчас 16-17 лет, еще есть шансы. Они играют, есть шансы уехать. Им не повезло, но у них еще есть шанс. Те, кто младше, — я не знаю. Все, кто сможет пробиться и выйти на высокий уровень из России в течение лет пяти, это нереальные красавчики.

Думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, будут менять гражданство. Если честно, у нас вопросы уже такие ходят: нас отстраняют от Уимблдона, мы не знаем, что будет дальше…

А что касается детей, то я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте [спортивное гражданство]», — сказала она.

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявления Рублева и Касаткиной, отметив, что процесс смены гражданства может начаться активнее ближе к Олимпиадам. В СМИ уже начали появляться сообщения, что Россию могут не допустить на ближайшие Игры, которые состоятся летом 2024 года.

«Мы должны быть готовы к тому, что спортсмены из России будут массово менять спортивное гражданство! Хотим мы этого или нет… И ближе к Олимпиадам процесс может стать очень активным…» — написал Губерниев в своем Telegram-канале. Медведева или Липницкая? С кого началось доминирование россиянок на льду Тренер 14-летней американской фигуристки Мии Калин Вадим Шебеко высказался о доминировании россиянок... 18 июля 16:12

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, в свою очередь, поддержала вероятную смену спортивного гражданства, отметив, что спортсмены таким образом спасают свою профессию и карьеру, в которую вложили много сил.

«Я ни в коем случае не призываю к смене спортивного гражданства, но если они это сделают ради того, чтобы сохранить свою профессию, то их можно понять. Они посвятили теннису всю свою жизнь, отдали столько сил, стали большими чемпионами в своем деле. Невозможно просто взять и забыть это. Что им теперь, стать сапожниками? Каждый человек решает за себя сам.

Федерация в этой ситуации должна им предложить альтернативу. А если ничего не предлагается, то, что им делать?» — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Каминг-аут Касаткиной

В начале июня 2022 года российская футболистка Надежда Карпова, которая с 2017 года играет в Испании, рассказала о своей негетеросексуальности, признавшись, что живет с девушкой. Она стала первой в российском футболе, кто открыто заявил о своей принадлежности к ЛГБТК+. Чуть больше, чем через месяц, о своей ориентации решилась рассказать Касаткина, став первой российской теннисисткой, открыто заговорившей о своей ориентации.

«У нас в стране столько запретных тем. И есть темы поважнее, которые запретные, так что удивляться как бы нечему. Вот эта вот фраза «хочешь быть геем», хочешь-не хочешь, стал-не стал. Что это за бред. Нет ничего проще в мире, чем быть натуралом.

Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? Особенно в России.

Судя по тому, как все идет, никогда [в России нельзя будет ходить за ручку]. Были какие-то у нас не так давно — примерно, когда чемпионат мира был, — какие-то подвижки. Было-было. Перекрыли дорогу, ремонтные работы.

Жить в шкафу долго не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь. Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько, но в комфорте с собой надо жить, самое главное», — заявила теннисистка.

На вопрос Кравченко о том, есть ли у нее сейчас девушка, Касаткина ответила положительно, а спустя несколько часов после выхода интервью добавила поводов для обсуждения, выложив в социальной сети фотографию с российской фигуристкой Натальей Забияко, которая не так давно сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Канаду. Публикацию теннисистка сопроводила лаконично, поставив смайлик «сердечко». Фигуристка ответила аналогично – разместила на своей странице тот же снимок и тоже добавила смайлик «сердечко».

Примечательно, что совместные фотографии в социальных сетях обеих спортсменок начали появляться давно – уже несколько месяцев. А в комментариях к новой публикации отметилась Карпова.

«Вы прекрасны! Горжусь!» — написала футболистка.

Тарасова, комментируя новость о признании Касаткиной, отметила, что не осуждает и не поддерживает, поскольку личная жизнь – это личное дело каждого. Заслуженный тренер заявила, что для нее главное – это хорошая игра теннисистки. Шарапова стала матерью Мария Шарапова две недели скрывала тот факт, что стала матерью. Наконец она выложила фото с отцом... 16 июля 13:36

«Обычно личная жизнь касается только того человека, которому она принадлежит. Но если Даша решила это сказать, значит, она считает, что рядом с ней находятся люди, которые способны ее понять! У меня все это не вызывает никакого удивления.

Я не поддерживаю Касаткину и не осуждаю. Это ее личное дело. Конечно, у людей будет разная реакция. Кто-то осудит Дарью, а кто-то примет ее такой, какая она есть. Для меня главное, что она хорошо играет в теннис!» — цитирует Тарасову Sport24.

Губерниев признался, что рад за Касаткину и своего мнения о ней менять не будет, поскольку знает ее как хорошую девушку и спортсменку, а ее отношения – это ее личное дело.

«Я рад за Дарью. В интервью Наде Стрелец сказал: «Любите, кого хотите. Не надо только трогать наших детей». Если ее такой создала природа, то я могу пожелать Кастаткиной только счастья.

Личная жизнь на то и называется личной. Это ее дело. Дарью Касаткину я люблю как прекрасную спортсменку и хорошую девушку. Мне нет никакого дела до личной жизни Элтона Джона, Томаса Дейли или кого бы то ни было еще. А мнение о людях я не меняю», — заявил Губерниев Sport24.

Поддержал Касаткину также бывший полуфиналист «Ролан Гаррос», экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков, вспомнивший также случай 20-летней давности.

«Моя позиция очень обычная — это ее выбор и ее личное дело. Я не хочу даже вмешиваться. Я поддерживаю Дашу. Каждый человек имеет право на личную жизнь.

Она нормальная девчонка, никого не убивает. Даша живет своей прекрасной жизнью. Касаткина — замечательный человек и с ней приятно общаться. А еще Даша шикарная теннисистка.

Лет 20 назад во французском «Теннис Магазин» вышел выпуск, где Амели Моресмо обнимается и целуется со своей подругой. Ей 20 лет, а любовнице 30 или 32. Это было в теннисном журнале. Даше я желаю удачи в личной жизни», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат.com».