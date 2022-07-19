«Русских отовсюду отфутболили»: Забияко не сможет выступать за Канаду

Серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Наталья Забияко приняла решение возобновить карьеру. Спортсменка уже договорилась с новым партнером Закари Дэйлманом, однако Канадская федерация фигурного катания, инициировавшая процесс выдачи гражданства россиянке, отказалась от своего решения и отозвала запрос. Заслуженный тренер России Людмила Великова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что Забияко уже не сможет достичь тех высот, которые она покоряла ранее.

Российская фигуристка Наталья Забияко, которая решила возобновить профессиональную карьеру и перейти в национальную сборную Канады, не сможет этого сделать по решению североамериканской стороны. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко — российская фигуристка», — заявил Коган.

Сменила две страны, пять партнеров и семь тренеров

Наталья Забияко родилась в Эстонии и до 2014 года, выступая поочередно с Сергеем Мухиным, Сергеем Кульбачом и Александром Забоевым, представляла на международных турнирах именно эту страну. Весной 2014 года ФФККР пригласила 19-летнюю фигуристку, где она начала работу с заслуженным тренером Ниной Мозер.

Первый сезон в новой стране Забияко не был полноценным из-за карантина, который отбывают спортсмены при смене спортивного гражданства. По окончании сезона ее партнер Юрий Ларионов объявил о завершении профессиональной карьеры и переходе к тренерской деятельности из-за хронической травмы. Сакамото, Хендрикс и бывшие россиянки: кто засияет в фигурном катании без России Сезон-2022/23 в фигурном катании (как и практически во всех видах спорта) пройдет без России... 18 июля 21:14

В сезон-2015/16 Забияко вошла с Александром Энбертом. Успешный дебют на чемпионате России позволил паре в качестве запасных отобраться на чемпионат Европы. Однако отправиться на турнир паре не удалось — по ходу одной из тренировок Наталья получила тяжелую травму после выброса тройного акселя, выбыв на долгое время.

«Я не могла сфокусировать взгляд, из уха шла кровь, но я такая: «Блин, ну нет, ничего страшного же». То есть я ничего не соображаю, но уже думаю, что через пару дней пойду на тренировку – надо готовиться к соревнованиям.

Потом боль усилилась, меня отвезли в реанимацию. Парадокс, но я думала: «И что, заканчивать, что ли, теперь? Нет, так дело не пойдет».

У меня еще было дикое чувство вины по отношению к тренерам и Сане (Энберту), что из-за меня мы так много времени потеряли», — говорила о своей травме Забияко в 2018-м году.

В предолимпийский сезон пара смогла занять третье место на чемпионате России, что позволило ей дебютировать на европейском первенстве в Чехии, где фигуристам удалось занять пятое место.

На пик формы Забияко и Энберт вышли в 2018 году — на домашнем чемпионате Европы в Москве они выиграли бронзу, после чего выступили на Олимпиаде в Пхенчхане, где в командном первенстве довольствовались серебром.

В следующем году фигуристы забрались на пьедестал почета на чемпионате России, однако затем из-за травмы партнера были вынуждены пропустить континентальное первенство в Минске. На чемпионате мира в Сайтаме россияне смогли добыть бронзовые медали, после чего Александр приостановил спортивную карьеру.

В феврале 2020 года в рамках ледового шоу «Путь к победе» пара объявила об уходе из спорта. Медведева или Липницкая? С кого началось доминирование россиянок на льду Тренер 14-летней американской фигуристки Мии Калин Вадим Шебеко высказался о доминировании россиянок... 18 июля 16:12

В этом году Забияко решила возобновить карьеру — спортсменка будет выступать в паре с Закари Дэйлманом, младшим братом бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман.

«Русских никто не принимает»

Заслуженный тренер России Людмила Великова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила, что после продолжительной паузы 27-летняя фигуристка вряд ли сможет вернуться на свой прежний уровень.

«Русских никто не принимает, отовсюду отфутболили. Ради чего ей возвращаться? Человек что, не может найти себе другое занятие? Я, например, в 27 родила дочь. Тоже не хотела уходить. Я считаю, что она не такого высокого уровня спортсменка, чтобы это кого-либо волновало.

Нашу федерацию должно волновать следующее поколение, с которым можно будет на что-то рассчитывать. Нужно помогать молодым ребятам, детям. А что цепляться за этого человека? Ее пара у меня следа не оставила в воспоминаниях.

Конечно, нельзя так говорить, но это не того уровня фигуристка, чтобы опять рваться и кататься. Причем у нее жуткая, тяжелая черепно-мозговая травма была. Я думаю, что в ее возрасте надо уже успокоиться», — заявила Великова «Газете.Ru».