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Спорт

На фоне скандала с договорными матчами: Карацев и Басилашвили играют в Гамбурге. LIVE

Теннис. ATP-500. Гамбург. Николоз Басилашвили (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия). ОНЛАЙН

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира серии ATP-500, который проходит в Гамбурге, играет с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Примечательно, что оба теннисиста стали фигурантами дела о договорных поединках. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:41

15:0, на подаче Карацев.

18:40

2:2, снова ничья на табло!

18:39

40:30, но и Николоз не пальцем делан!

18:38

15:30, Карацев здорово отбивается от атак соперника!

18:37

15:0, подает Басилашвили.

18:35

2:1, забирает гейм на своей подаче Карацев.

18:34

40:15, очень быстро и ловко Аслан взял три мяча подряд.

18:33

0:15, на подаче Карацев.

18:32

1:1, сравнивает счет Николоз.

18:29

40:40 — маленький тай-брейк во втором гейме первого сета у нас.

18:27

40:30 — две ошибки подряд допускает россиянин, открывая дорогу оппоненту к тому, чтобы сравнять счет.

18:26

15:30, Карацев бьет то в аут, то в корт.

18:25

0:15, хорош Аслан на приеме.

18:24

1:0, довольно просто Карацев забирает первый гейм в сегодняшней игре.

18:23

40:15, по одной ошибке допустили поочередно теннисисты.

18:22

30:0, пока не очень с прицелом у грузина.

18:21

15:0, в аут заряжает Басилашвили.

18:21

Первым подает Карацев.

18:15

Игра начнется в 18:20 по московскому времени.

18:05

Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, где россиянин Аслан Карацев сражается с грузином Николозом Басилашвили.

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