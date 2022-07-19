На фоне скандала с договорными матчами: Карацев и Басилашвили играют в Гамбурге. LIVE

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира серии ATP-500, который проходит в Гамбурге, играет с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Примечательно, что оба теннисиста стали фигурантами дела о договорных поединках. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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18:41
15:0, на подаче Карацев.
18:40
2:2, снова ничья на табло!
18:39
40:30, но и Николоз не пальцем делан!
18:38
15:30, Карацев здорово отбивается от атак соперника!
18:37
15:0, подает Басилашвили.
18:35
2:1, забирает гейм на своей подаче Карацев.
18:34
40:15, очень быстро и ловко Аслан взял три мяча подряд.
18:33
0:15, на подаче Карацев.
18:32
1:1, сравнивает счет Николоз.
18:29
40:40 — маленький тай-брейк во втором гейме первого сета у нас.
18:27
40:30 — две ошибки подряд допускает россиянин, открывая дорогу оппоненту к тому, чтобы сравнять счет.
18:26
15:30, Карацев бьет то в аут, то в корт.
18:25
0:15, хорош Аслан на приеме.
18:24
1:0, довольно просто Карацев забирает первый гейм в сегодняшней игре.
18:23
40:15, по одной ошибке допустили поочередно теннисисты.
18:22
30:0, пока не очень с прицелом у грузина.
18:21
15:0, в аут заряжает Басилашвили.
18:21
Первым подает Карацев.
18:15
Игра начнется в 18:20 по московскому времени.
18:05
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга турнира ATP-500 в Гамбурге, где россиянин Аслан Карацев сражается с грузином Николозом Басилашвили.
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