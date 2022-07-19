19 июля 2022, 18:04 Спорт На фоне скандала с договорными матчами: Карацев и Басилашвили играют в Гамбурге. LIVE Теннис. ATP-500. Гамбург. Николоз Басилашвили (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия). ОНЛАЙН Максим Гужевский

Российский теннисист Аслан Карацев в первом круге турнира серии ATP-500, который проходит в Гамбурге, играет с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Примечательно, что оба теннисиста стали фигурантами дела о договорных поединках. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.