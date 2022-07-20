«Чтобы спорт не умер, нужна движуха»: появится ли в России альтернатива Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предложила провести альтернативные соревнования вместо Олимпийских игр, призвав привлекать к ним спортсменов из дружественных стран. В комментариях «Газете.Ru» серебряный призер Олимпиады – 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина назвала организацию таких соревнований бессмысленной, а олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и двукратный бронзовый призер Игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков идею поддержали.

«Нужно быстро перестроиться»

Участие большинства российских спортсменов в Олимпийских играх — 2024 в Париже остается под вопросом. Хотя представители отдельных видов спорта имеют возможность отбираться на международные соревнования под нейтральным флагом, для большинства масштабные турниры сейчас закрыты в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Недавно бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОК Крейг Риди назвал участие россиян в Играх — 2024 «маловероятным». И хотя пресс-служба МОК открестилась от этих слов, назвав их личным мнением Риди, текущая ситуация в мировом спорте позволяет предположить, что британец окажется прав.

В российских спортивных кругах неоднократно ходили разговоры о проведении альтернативных соревнований, тем более что подобная практика уже имеется: так, когда в 2016 году паралимпийскую сборную России в полном составе не допустили до Игр в Рио-де-Жанейро, для них был организован большой турнир в подмосковном Новогорске. В очередной раз о необходимости создания альтернативных соревнований заявила глава ВФХГ Ирина Винер-Усманова, призвав привлекать к ним и представителей дружественных стран.

«Нужно быстро перестроиться, сделать клубные соревнования среди дружественных стран. С ними нужно поддерживать отношения, делать свои лиги, свои клубные турниры международные.

Можем сделать альтернативные даже Олимпийским играм соревнования. Спортсмены готовы. Только недавно вот разрешили проводить международные соревнования, если в них принимает участие не первый состав иностранной команды.

Огромных усилий стоит это переделать. Надо чтобы федерации работали в одной упряжке с министерством спорта. Чтобы министерство спорта работало в соответствии с текущими условиями, писало письма и обращения в то же министерство юстиции, всем заинтересованным. Чтобы потом не было таких разговоров и таких интервью», — сказала Винер-Усманова в интервью «РИА Новости».

«Альтернативные соревнования бессмысленны, они не заменят Олимпиаду»

Эту идею оценила бывшая подопечная Винер-Усмановой, серебряный призер Олимпийских игр – 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина. По ее словам, проведение таких состязаний не имеет смысла, поскольку они не заменят спортсменам эмоций настоящей Олимпиады.

«Проведение альтернативных соревнования, на мой взгляд, было бы бессмысленно. Совершенно точно.

Мне бы альтернативные Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы и близко бы не заменили те самые турниры, которые параллельно будут проходить.

Это может мотивировать выступать, тем более, говорят, что и призовые будут аналогичные олимпийским. Но, во-первых, профессиональные спортсмены в большинстве своем за призовыми не гонятся, для спортсмена высокого класса это не является стимулом. Во-вторых, ты выигрываешь Спартакиаду, которая приравнивается к чемпионату Европы — но внутри-то ты понимаешь, что это не так, и никогда не будет так. Не знаю, насколько это мотивирует спортсменов — меня бы это не мотивировало вообще никак. «Паспорт менять? Посмотрим»: Касаткина сделала каминг-аут и может сменить гражданство Одни из лучших российских теннисистов России Дарья Касаткина и Андрей Рублев признались, что могут... 19 июля 13:46

Конечно, в нынешней ситуации я восхищаюсь спортсменами, которые продолжают тренироваться. Надо действительно настолько любить свое дело, чтобы в условиях полной изоляции продолжать заниматься — причем серьезно, не спустя рукава, а по-настоящему. Я бы в такой ситуации, наверное, вообще закончила бы со спортом, не смогла бы справиться. Менять гражданство я бы тоже не стала. Так что я преклоняюсь перед спортсменами, которые сейчас продолжают заниматься на высоком уровне, верить, что все будет прекрасно, хотя со всех сторон говорят о том, что мы пролетаем мимо Парижа», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

«Для юного поколения это большой стимул»

Вместе с тем, прославленная спортсменка заметила, что альтернативные соревнования могут быть полезны для молодого поколения спортсменов, которое еще сможет получить шанс выступить на последующих Олимпиадах.

«Для юного поколения, у которого этой Олимпиады, может, и в планах не было, альтернативные соревнования — большой стимул.

Я по себе помню: когда нет соревнований, все становится однообразно и скучно. Турниры подстегивают, спортсмены должны соревноваться — они для этого и тренируются.

Если говорить о художественной гимнастике, ты надеваешь красивый купальник, делаешь прическу, выходишь, и — аплодисменты, зрители, поклонники, автографы, фотографы, интервью. Конечно, это большой стимул продолжать заниматься. Сейчас проводится много соревнований, даже больше, чем обычно. И это очень хорошо. Но, повторюсь, если бы я сейчас была возрастной спортсменкой, меня бы это уже никак не подстегивало. А для юного поколения это замечательно», — констатировала Батыршина.

«Нужен другой уровень поддержки Спартакиады»

Иной точки зрения придерживается олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, такие состязания нужны, однако их организация вызывает много вопросов. Также Журова призвала болельщиков к масштабной поддержке Спартакиады.

«Абсолютно точно надо делать альтернативные соревнования, вопрос, кто на них приедет. Не надо себя тешить иллюзиями, что будет много стран.

В то же время, я считаю, нужен совсем другой уровень поддержки Спартакиады.

Потому что в советское время на ней были и призовые достаточно серьезные, многим квартиры давали. Как раз именно Спартакиада, а не Олимпиада, давала спортсменам такую возможность. И победить на Спартакиаде ценилось очень высоко. Наша задача в том, чтобы возвести соревнования в ранг очень серьезных. Например, никто не ходит смотреть чемпионаты России по многим видам спорта. А в нынешней ситуации по телевизору показывают такие виды, которые раньше и не появились бы на экране. И надо призывать болельщиков, чтобы они поддерживали не только футбол и хоккей. Нужно и другим соревнованиям придавать вес и значение, надо быть солидарными.

Вот сейчас ругают тех, кто меняет спортивное гражданство, но тогда вопрос к болельщикам: вы не хотите пойти и поддержать спортсменов на соревнованиях ногами? Особенно в не самых популярных видах спорта? Чтобы потом никого не упрекать.

Не сидите на диване и не критикуйте тех, кто собрался куда-то уезжать. Спортсмен же выступает для болельщиков, а не для себя.

И если болельщики не ходят на соревнования, то какие претензии к спортсменам? Атлеты ищут внимания болельщиков», — заметила Журова.

«Чтобы спорт не умер, нужна движуха»

В свою очередь, двукратный бронзовый призер Олимпиады — 2008 по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков убежден, что проведение подобных состязаний необходимо для того, чтобы российский спорт оставался сильным и конкурентным. По его мнению, в какой-то момент международная ситуация стабилизируется, но к этому моменту российский спорт должен оставаться на подъеме.

«У нас уже был опыт во время Холодной войны — Игры доброй воли. Надо действовать в этом же направлении. Рано или поздно ситуация в мире изменится, но спортсмены всегда должны быть в обойме, у них должен быть соревновательный интерес, потому что спортсмен всегда живет эмоциями.

Для спортсмена это всегда больная тема: готовился к Олимпиаде и не поехал. Но мы зависимы от ситуации, которая происходит сейчас.

Так получилось, так произошло — ты же не можешь изменить ситуацию. Надо с этим смириться. И нужно в любом случае держать себя в форме, тренироваться. Государство же может организовать соревнования, дружественные страны могут приезжать. Многие, конечно, могут бояться, но, думаю, постепенно начнут подтягиваться, и ситуация стабилизируется. Вопрос, когда. Но в любом случае, для того чтобы спорт не умер, должна быть движуха», — заключил Голоцуцков.