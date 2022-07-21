Ошибка на ошибке: Карацев сенсационно проигрывает 113-й ракетке мира. LIVE

Россиянин Аслан Карацев во втором круге встречается с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном. В случае успеха в третьем круге Карацев имеет шанс сыграть с соотечественником Андреем Рублевым. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
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12:47
Карацев принимает в аут и уступает партию. Галан ведет в матче 1-0. Очень много ошибок допускает Аслан, сам не понимает, что с ним происходит.
12:46
Удар в коридор на приеме у россиянина, 40:0.
12:46
Практически в ту же точку попал Аслан, 30:0.
12:45
Россиянин бьет в коридор, 15:0.
12:44
Ободом срывает удар колумбиец. 3-5, Карацев остается в игре и еще имеет шанс переломить ситуацию в этой партии. Но Галан сейчас подает на сет.
12:43
В сетку попадает Галан, больше.
12:43
Мощным ударом Аслан отыграл свечу, ровно.
12:42
Аут у Карацева, со злости Аслан отправил мяч за пределы трибун. 30:40, у Галана сетбол.
12:41
В этот раз российский теннисист заставил оппонента побегать и взял очко ударом в угол. 30:30.
12:41
Удачно Карацев сыграл в противоход, 15:30.
12:40
Теперь Аслан бьет в аут, 0:30.
12:39
Совсем не получается игра у россиянина. Снова сетка, 0:15.
12:37
Первый эйс у Галана в этом матче, и — 2:5, Карацев проигрывает.
12:36
Теперь Аслан укоротил уже сразу в сетку. 40:15.
12:36
Даниэль успел на укороченный — россиянин прочитал направление полета мяча, но отбил в сетку. 30:15.
12:35
Галан бьет в аут, 15:15.
12:34
Тяжелый мяч на боковой достал колумбиец, Карацев не успел. 15:0.
12:33
Аут у Галана, еще один гейм отыгрывает Аслан. 2-4.
12:33
Снова трос едва не помог Даниэлю, но в этот раз Карацев успел на мяч и пробил в угол. 40:30.
12:32
Ударом навылет в боковую сравнивает россиянин. 30:30.
12:32
Поймал Галан соперника на противоходе, 15:30.
12:31
Двойная, 15:15.
12:31
Эйсом берет первое очко на своей подаче Аслан, 15:0.
12:28
Классно принял Карацев, но мяч приземлился в миллиметрах за боковой. 1-4.
12:28
Теперь по высокой дуге мяч уходит в аут после удара Аслана. 40:30.
12:27
Очень хорошо принял российский теннисист, Галан в ответ запустил свечу в аут. 30:30.
12:27
Отыгрывает Аслан одно очко, 15:30.
12:26
Укорачивал Карацев, но - снова сетка. И слышен комментарий его тренера: «сил нет». 30:0.
12:26
В заднюю попал Даниэль — россиянин успел достать мяч, но попал в сетку. 15:0.
12:25
Шикарно укоротил Карацев от боковой и под ноль взял свою подачу. Сразу бы так. 1-3.
12:25
Долгий розыгрыш заканчивается ударом колумбийца в аут. 40:0.
12:24
Хорошо разыгрывает россиянин, Галан бьет в сетку. 30:0.
12:23
Эйс, 15:0.
12:21
И снова сетка, 0-3. Совсем пока не клеится игра у Карацева против 113-го номера рейтинга АТР.
12:21
Теперь Аслан принимает в сетку, 40:30.
12:20
Аут на приеме у россиянина, 30:30.
12:19
Даниэль пробил в боковую, Аслан не достал. 15:30.
12:19
В аут бьет колумбиец, 0:30.
12:19
Сетка у Галана, 0:15.
12:18
Еще и двойную ошибку допускает россиянин, отдавая сопернику свою подачу. Брейк делает Галан, Карацев уступает 0-2.
12:17
Подфартило Галану: он принял в трос, и мяч упал возле сетки на половине Аслана. 15:40.
12:16
Аут по длине у Аслана, 15:30.
12:15
На задней Галан достал мяч, Карацев в ответ укоротил, и колумбиец уже не успел. 15:15.
12:15
Россиянин теряет очко, пробив в аут. 0:15.
12:13
Карацев срывает прием, первый гейм остается за его соперником. 0-1.
12:13
Точно в угол пробил колумбиец после того, как мяч от троса перевалился на его половину. 40:30.
12:12
Галан ошибается по длине, 30:30.
12:11
Теперь сетка у россиянина, 30:15.
12:11
Аслан удачно принял, Даниэль пробил в сетку. 15:15.
12:11
Берет колумбиец первое очко ударом под боковую. 15:0.
12:11
Поехали! Галан подает.
12:05
Приступили к разминке теннисисты, пять минут — и начнется игра.
12:00
Ждем выхода спортсменов на корт, через несколько минут начнется разминка.
11:55
В первом круге Карацев взял верх над грузином Николозом Басилашвили, победив в двух сетах — 6:4, 6:0. В свою очередь, Галан со счетом 7:6, 6:4 обыграл аргентинца Федерико Кория.
11:50
Матч идет первым запуском на корте М1 стадиона «Ротенбаум клуб» и должен начаться в 12:00 мск.
11:45
Здравствуйте, уважаемые читатели! Российский теннисист Аслан Карацев играет с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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