Игра на фоне ограбления: Хачанов борется с назойливым итальянцем Фоньини. LIVE

Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона против Ву Квон Суна
Reuters
Во втором круге турнира АТР-500 в Гамбурге россиянин Карен Хачанов играет с итальянцем Фабио Фоньини. Перед игрой в гостиничном номере российского теннисиста побывали грабители, которые вытащили ценные вещи из сейфа. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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17:25
Игроки вышли на разминку.
17:20
Победитель этой игры сыграет в четвертьфинале против победителя матча между Карлосом Алькарасом и Филипом Крайиновичем.
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17:10
Игра начнется не ранее 17:30 по московскому времени.
17:00
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге россиянин Карен Хачанов играет с итальянцем Фабио Фоньини. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
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