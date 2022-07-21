21 июля 2022, 17:00 Спорт Игра на фоне ограбления: Хачанов борется с назойливым итальянцем Фоньини. LIVE Теннис. АТР-500. Гамбург. 2-й круг. Фабио Фоньини — Карен Хачанов. ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона против Ву Квон Суна Reuters

Во втором круге турнира АТР-500 в Гамбурге россиянин Карен Хачанов играет с итальянцем Фабио Фоньини. Перед игрой в гостиничном номере российского теннисиста побывали грабители, которые вытащили ценные вещи из сейфа. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.