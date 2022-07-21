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Спорт

Игра на фоне ограбления: Хачанов борется с назойливым итальянцем Фоньини. LIVE

Теннис. АТР-500. Гамбург. 2-й круг. Фабио Фоньини — Карен Хачанов. ОНЛАЙН

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Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона против Ву Квон Суна

Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона против Ву Квон Суна

Reuters
Во втором круге турнира АТР-500 в Гамбурге россиянин Карен Хачанов играет с итальянцем Фабио Фоньини. Перед игрой в гостиничном номере российского теннисиста побывали грабители, которые вытащили ценные вещи из сейфа. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:25

Игроки вышли на разминку.

17:20

Победитель этой игры сыграет в четвертьфинале против победителя матча между Карлосом Алькарасом и Филипом Крайиновичем.

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17:10

Игра начнется не ранее 17:30 по московскому времени.

17:00

Добрый день, уважаемые любители тенниса! Во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге россиянин Карен Хачанов играет с итальянцем Фабио Фоньини. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

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