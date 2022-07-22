«Подавала надежды»: российская биатлонистка будет выступать за Литву

23-летняя биатлонистка Лидия Жураускайте, представлявшая на внутренних стартах Мурманскую область, отказалась от гражданства Российской Федерации. С нового сезона спортсменка будет представлять Литву, где родился ее отец. Жураускайте за свою карьеру ни разу не смогла отобраться в национальную сборную России, несмотря на то, что в биатлонном мире за ней следили и ждали прогресса. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что от решения спортсменки сменить спортивное гражданство выиграет и Россия, и Литва.

22 июля стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о выходе из гражданства РФ биатлонистки Лидии Жураускайте. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«Удовлетворить заявление о выходе из гражданства Российской Федерации следующих лиц: Жураускайте Лидия Михайловна, родившаяся 9 апреля 1999 года в Мурманске», — сказано в документе. «Чтобы спорт не умер, нужна движуха»: появится ли в России альтернатива Олимпиаде Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предложила провести... 20 июля 20:41

22-летняя спортсменка за свою карьеру ни разу не пробивалась в состав национальной сборной России. У Жураускайте не было попаданий на пьедестал почета и на юниорских соревнованиях, однако в контексте усилившихся в последнее время разговоров о смене спортивного гражданства российских атлетов, данный переход может спровоцировать еще большее количество трансферов из России в другие страны.

Впрочем, решение о переходе в сборную Литвы Жураускайте приняла еще до отказа Союза биатлонистов России (СБР) от выступлений на этапах Кубка мира, куда Международный союз биатлонистов (IBU) допустил россиян в качестве нейтральных атлетов.

В 2021 году глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас сообщал, что биатлонистке уже удалось получить гражданство прибалтийской страны. Спортсменка ждала лишь документ из России, который бы свидетельствовал о лишении ее местного гражданства.

«Не секрет, что она получила гражданство Литвы по программе восстановления — ее прадед был литовцем. В течение года с помощью федерации были собраны все архивные документы. Мы получили решение о предоставлении ей литовского гражданства, теперь мы ждем единственный документ из России об отказе гражданства этой страны», — говорил Даугирдас.

Жараускайте заявляла, что ее главной целью является выступление на Олимпийских играх в Италии, которые пройдут в 2026 году.

«Мне очень важно, что меня заметили и дали мне такую возможность [выступать за Литву]. Я вижу, как президент и тренеры федерации стараются сделать так, чтобы я чувствовала себя здесь как можно комфортнее. Я очень благодарна Литве», — отметила Жураускайте в интервью LRT. Сакамото, Хендрикс и бывшие россиянки: кто засияет в фигурном катании без России Сезон-2022/23 в фигурном катании (как и практически во всех видах спорта) пройдет без России... 18 июля 21:14

Бывший тренер биатлонистки Александр Косорыгин в октябре прошлого года заявил, что многие мурманские спортсмены прибегают к смене спортивного гражданства из-за нехватки инфраструктуры в регионе и запущенные процессы реконструкции и строительства новых спортивных объектов.

«Следует сказать, что Лидия принимала решение [о переходе в сборную Литвы] самостоятельно. Биатлон — не массовый вид спорта, здесь все друг друга знают, переговоры и размышления с обеих сторон шли больше года.

Мурманские спортсмены вообще очень часто «меняют судьбу», переезжая в другие регионы или страны ближнего зарубежья. Чтобы готовиться, нужны деньги, а в Мурманске их на всех не хватает. Например, непрерывная реконструкция «Долины Уюта» (спорткомплекса) длится уже 15 лет и все еще не закончилась. Бедная девушка «выросла на стройке» и не захотела на ней же «умирать», — приводит слова Косорыгина ТАСС.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметил, что переход Жураускайте в литовскую сборную не скажется негативно на возможности комплектования национальной сборной России перед предстоящим сезоном.

«Я про нее знаю. Она подавала надежды, но пока результаты не впечатляющие. Не думаю, что это ощутимая потеря для нас. Тем более, у нас достаточно своих спортсменов, которых надо раскрывать. Потенциал у них хороший, но, к сожалению, они пока в тени.

Есть очень талантливые и девочки, и ребята, с которыми можно работать и доводить их до высочайшего уровня. Поэтому не думаю, что уход Жураускайте сильно отразится на составе сборной команды», — приводит слова Васильева «СЭ». Без российского четвертьфинала: Рублев в двух сетах проиграл Серундоло Во втором круге турнира АТР 500 в Гамбурге россиянин Андрей Рублев встречался с аргентинцем... 21 июля 20:02

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что подобный шаг от Жураускайте поможет наладить отношения между странами.

«Я в этом не вижу ничего особенного. Нет ничего плохого в том, что наши спортсмены поедут выступать за Литву — от этого наши отношения станут только добрее. Хотя бы через спорт. Почему нет? Наши спортсмены выступают и за США, и за Канаду. В этом нет ничего страшного.

А политическая обстановка — она наладится. Значимость спортивных соревнований без России теряется. Все станет на свои места, я в этом не сомневаюсь. Мы всегда были за мирные соглашения», — заключил Тихонов.