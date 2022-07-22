Без шансов: Хачанов разгромно проиграл Алькарасу

17:55

Накануне, проиграв в двух сетах аргентинцу Франсиско Серундоло, выбыл из борьбы Андрей Рублев. А сегодня все тот же Серундоло на тай-брейке взял верх над Асланом Карацевым. Таким образом, Хачанов — единственный из россиян, кто еще может побороться за победу на турнире. Но соперник у него крайне сложный.