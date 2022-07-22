Без шансов: Хачанов разгромно проиграл Алькарасу

В четвертьфинале турнира АТР 500 в Гамбурге Карен Хачанов играл с испанцем Карлосом Алькарасом и потерпел разгромное поражение со счетом 0:6, 2:6. После его вылета в турнирной сетке не осталось россиян. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.
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19:09
ВСЕ. Не достает Хачанов мяч из угла. Объективно, Алькарас был на несколько порядков сильнее. Итоговый счет — 6:0, 6:2 в пользу испанца. Увы, Карен завершает борьбу — на турнире не осталось россиян. «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
19:08
Оставляет Карлос оппоненту призрачную надежду, попадая в сетку. 40:30.
19:08
Еще одно очко берет испанец, двойной матчбол. 40:15.
19:07
От сетки вколачивает мяч в корт Карлос. 30:15.
19:07
Алькарас ошибается по длине, 15:15. С трибун доносится одинокий возглас по-русски: «Молодец!»
19:06
19:03
Отлично принимает Алькарас, Карен даже не дернулся. 2-5, испанец подает на матч.
19:03
Хачанов ошибается по длине, вновь преимущество у испанца.
19:02
Обводит Карен соперника, вышедшего на хафкорт, отыгрывает тройной брейк-пойнт и уравнивает.
19:01
В коридор попадает Алькарас, 30:40.
19:00
Карлос принимает в аут, но у него остается двойной брейк-пойнт. 15:40. Ровно час идет матч.
19:00
Испанец ловит соперника на противоходе, 0:40.
18:59
Укороченным на укороченный отвечает Хачанов, но Алькарас затем заряжает пушку под заднюю. 0:30.
18:58
Карен бьет в сетку, 0:15.
18:57
Ударом в угол Карлос забирает этот гейм, россиянин проигрывает в сете 2-4.
18:57
Хачанов принимает за боковую, вновь больше.
18:57
Алькарас играет в сетку, ровно.
18:56
В коридор бьет Карен, больше.
18:55
Ударом в боковую с хафкорта Карлос уравнивает.
18:54
В угол кладет Карен мяч, Алькарас не дотягивается. 30:40. Первый брейк-пойнт у Хачанова в матче.
18:53
У сетки россиянин переиграл оппонента, 30:30.
18:53
Карен принимает за заднюю линию, 30:15.
18:52
Ударом в противоход Карлос отыгрывает очко. 15:15.
18:52
Не смог испанец с близкого расстояния перекинуть сетку, 0:15.
18:50
Карен не попал в пустой угол и отдал свою подачу. 2-3. Четвертый брейк в матче оформляет Алькарас.
18:49
Вот теперь испанец не промахнулся и зарядил под боковую. 30:40.
18:48
Алькарас пробил в коридор и сам удивился такой нелепой ошибке. 30:30.
18:47
Теперь в сетку попадает Карен: 15:30.
18:47
Аут у Хачанова, 15:15.
18:46
Цирковое шоу устроили соперники. Алькарас укоротил, Хачанов успел, Карлос донгал мяч на задней и спиной к оппоненту пробил себе под ногами в корт. Но в итоге в сетку попал испанец, 15:0.
18:45
Карен принимает в коридор и проигрывает гейм. 2-2. Что ж, может быть, на своей подаче получится вновь выйти вперед? Вроде начало получаться.
18:45
Классно укоротил Карлос. 40:30.
18:44
Отлично в боковую уложил мяч Хачанов, 30:30.
18:43
Теперь уверенно испанец отвечает на прием, удар без шансов для Карена. 30:15.
18:43
Хорошо принимает россиянин, Алькарас отвечает в сетку. 15:15.
18:42
Из угла тащит мяч Карлос, Хачанов срывает удар. 15:0.
18:39
Испанец принял в сетку, и второй гейм берет Карен. 2-1.
18:39
Россиянин от задней линии укоротил в сетку. 40:15.
18:39
Карен хорошо вышел к сетке и пробил в пустой квадрат, 40:0.
18:38
Загонял Карен оппонента по корту, еще один аут от Алькараса. 30:0.
18:38
За заднюю принимает Алькарас, 15:0.
18:37
Хачанов срывает прием, счет в партии становится 1-1. Непохоже, чтобы выигранный гейм что-то поменял в сознании Карена. Пока он играет так же неровно, как и в первом сете.
18:36
А вот сейчас без шансов для соперника Карлос пробил под боковую. 40:30.
18:36
Карлос бил в противоход, но попал в аут. Начал больше ошибаться испанский спортсмен. 30:30.
18:35
Алькарас бьет за пределы корта, 30:15.
18:34
С трудом принимает Карен, мяч летит по высокой дуге, и Карлос влет отправляет его в пустой угол. 30:0.
18:34
Хачанов бьет за заднюю, 15:0 на подаче испанца.
18:33
Не удался Алькарасу укороченный с хафкорта, он попал в сетку, и Карен наконец-то выиграл гейм. Долго же пришлось этого ждать. 1-0.
18:32
Аут у испанца, больше.
18:32
Карен бьет в аут по длине, ровно.
18:31
Смэш с хафкорта от Хачанова, 40:30.
18:30
Казалось бы, пусть Алькарас и принял в корт, но он был в невыгодном положении, Карен мог бить в угол. Но россиянин играет бесхитростно, точно в соперника, а следующим ударом попадает в коридор. 30:30.
18:30
Карлос ошибается на приеме, 30:15.
18:29
Аут у россиянина, 15:15.
18:29
Срывает удар Алькарас, Карен берет первый мяч на своей подаче во втором сете. 15:0.
18:28
Показательная статистика первого сета.
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18:26
Карен принимает в коридор и всухую проигрывает первый сет. 0:1 в матче.
18:26
От сетки коротко играет Алькарас, 40:0.
18:25
Теперь прием в сетку, 30:0.
18:25
Россиянин принимает в аут, 15:0 на подаче Карлоса на сет.
18:22
Вновь подарок сопернику от Хачанова. Непонятно, зачем он вышел к сетке, и испанец отправил мяч у Карена над головой в корт. 0-5, это разгром.
18:22
Мастер-класс по спринту от Алькараса. По всему корту успел достать мячи и взял очко у сетки. 30:40.
18:21
Из удобной позиции Карен попадает в сетку. 30:30. Очень много невынужденных ошибок у россиянина.
18:21
Двойная ошибка у Хачанова, 30:15.
18:20
Из другого угла вытаскивает Алькарас мяч, но отбивает за заднюю. 30:0.
18:20
Хороший удар в угол от Хачанова, Карлос не успел. 15:0.
18:19
Еще один гейм берет Алькарас. У Карена ничего не получается, пока и близко не видно, за счет чего он мог бы переломить ход матча. 0-4.
18:18
Загонял Карлос россиянина по углам, в итоге Хачанов ободом сорвал мяч. 40:15.
18:18
Испанец ошибается по длине, 30:15.
18:17
Карен достал мяч из угла, но — аут. 30:0.
18:17
Очередной гейм начинается с удара Хачанова за боковую, 15:0 на подаче Алькараса.
18:14
Аут, Карен сам отдал свою подачу сопернику. 0-3.
18:13
Блестяще укорачивает Алькарас, Хачанов никак не успевал. Брейк-пойнт.
18:12
Карлос уравнивает еще одной свечой — в этот раз в корт.
18:12
Алькарас вешает свечу за заднюю линию, больше.
18:11
Не справляется испанец с приемом, ровно.
18:11
Алькарас принимает в аут, 30:40.
18:11
Вновь за пределы корта бьет Карен, 15:40.
18:10
Алькатрас отправляет мяч в аут, 15:30.
18:09
Двойная ошибка, 0:30.
18:09
Карен вышел к сетке и получил мяч за спину. 0:15.
18:08
Еще один аут, и россиянин проигрывает уже 0-2.
18:07
Аут по длине у Хачанова, 40:15.
18:07
Карлос с близкого расстояния попал в сетку, 30:15.
18:06
Ударом под заднюю берет еще одно очко испанец. 30:0.
18:05
Хачанов ошибается у сетки и бьет в коридор. 15:0.
18:04
Алькарас бьет в боковую и брейкует в первом же гейме. 0-1, Карен уступает.
18:03
Аут у Карлоса, 30:40.
18:03
Карен попадает в сетку, 15:40.
18:02
У сетки Алькатрас переигрывает соперника, 15:30.
18:01
За заднюю линию бьет испанец, 15:15.
18:01
Уступает первое очко Карен. 0:15.
18:00
Начали! Хачанов на подаче.
17:56
Уже вышли на разминку соперники.
17:55
Накануне, проиграв в двух сетах аргентинцу Франсиско Серундоло, выбыл из борьбы Андрей Рублев. А сегодня все тот же Серундоло на тай-брейке взял верх над Асланом Карацевым. Таким образом, Хачанов — единственный из россиян, кто еще может побороться за победу на турнире. Но соперник у него крайне сложный.
17:50
Встреча должна начаться в 18:00 мск.
17:45
Добрый день, уважаемые любители тенниса! Единственный оставшийся россиянин в сетке турнира АТР 500 в Гамбурге Карен Хачанов в четвертьфинале играет с испанцем Карлосом Алькарасом. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
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