«Оступился и упал в ущелье»: погиб призер чемпионата России по борьбе

19-летний борец-вольник Ахмед Жилетежев, который входил в состав юниорской сборной России и сборной Санкт-Петербурга, погиб в горах Приэльбрусья, сорвавшись в ущелье. Тело спортсмена обнаружили в ночь на 25 июля, после чего доставили в поселок Эльбрус, где передали следственно-оперативной группе.

Первое сообщение о смерти Ахмеда Жилетежева вечером 24 июля появилось в паблике, посвященном борьбе в Кабардино-Балкарии. 19-летний борец находился в республике на тренировочных сборах.

«Молодой человек трагически погиб, сорвавшись с горы. Несчастный случай произошел в Приэльбрусье, где юниорская сборная России по вольной борьбе проводит учебно-тренировочный сбор», — сообщалось в источнике. «Собирался на турнир с ветеранами»: ушел из жизни бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев На 75-м году жизни скончался знаменитый тренер московского «Спартака» Георгий Ярцев... 16 июля 01:01

В СМИ информация о гибели Ахмеда Жилетежева появилась утром 25 числа. В Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга подтвердили информацию, согласно которой борец погиб в результате падения в ущелье.

«Только что привезли тело, сейчас будут похороны. Были на сборе, пошли гулять, оступился и упал в ущелье», — приводит слова источника в Федерации «Матч ТВ».

Также смерть Жилетежева подтвердили в региональном Министерстве спорта.

«Погибший в Приэльбрусье борец вольного стиля Ахмед Жилетежев являлся известным в республике перспективным спортсменом», — приводит слова источника в Минспорте РИА «Новости».

По данным регионального МЧС, Жилетежев входил в состав туристической группы, которая решила забраться на гору вне основной экскурсии. Всего в ней были девять человек, перед подъемом на гору они не зарегистрировали свой маршрут, а также не предупредили проводника и не получили никакого необходимого инструктажа. После того как борец сорвался в ущелье, на место трагедии были вызваны спасатели. Сообщалось, что на месте работает группа из 15 человек, а также две единицы техники. «Упал, посинел и начал хрипеть»: скончался экс-игрок «Спартака» Александр Козлов 15 июля в возрасте 29 лет скончался бывший футболист московского «Спартака» Александр Козлов... 15 июля 16:21

Тело спортсмена, который упал с горы Бука-Баши, было найдено в ночь на 25 июля без признаков жизни. Его доставили в ближайший поселок Эльбрус, где передали следственно-оперативной группе. В социальных сетях появилась информация, согласно которой похороны Жилетежева состоятся 25 числа. При этом сообщается, что еще двоим членам группы, в которую входил борец, потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься с горы. Участок, на котором оказались туристы, труднодоступен, однако сообщается, что угрозы для их жизни нет.

Жилетежев родом из Кабардино-Балкарии. Он представлял сборную Санкт-Петербурга, учился в местном училище олимпийского резерва. В 2019 году постановлением Смольного ему как члену сборной команды Петербурга по спортивной борьбе присудили премию правительства «За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях».

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Чуть больше недели назад случилась еще одна трагедия, которая унесла жизни троих человек, в том числе известного по юниорским выступлениям российского биатлониста Игоря Малиновского. Спортсмен, который завершил профессиональную карьеру, ушел в авиацию и был пилотом вертолета. 16 июля судно, которым управлял Малиновский, пропало с радаров диспетчеров. Из-за плохих погодных условий спасатели смогли приступить к поискам только через несколько часов. Разбитый вертолет был обнаружен в ходе осмотра с воздуха в районе перевала Семячкова, в 13 километрах от вулкана Узон.

Малиновский и двое его пассажиров — Зоя Кайгородова и Сергей Колесник – погибли.

Вертолет Robinson принадлежал частной компании «Взлет», которой управлял Владимир Малиновский, отец экс-биатлониста. Сам спортсмен также увлекался полетами – он отучился в Омском летно-техническом колледже и прошел переподготовку во Владивостоке, был дипломированным пилотом и имел летную лицензию.

Малиновский был пятикратным чемпионом мира среди юниоров по биатлону. Соболезнования в связи с его гибелью выразил Союз биатлонистов России.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — говорилось в сообщении организации.