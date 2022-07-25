Белорусская гимнастка потеряла сознание на турнире в Минске

В Минске состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Белорусская спортсменка Маргарита Тимошенко во время исполнения одного из упражнений упала и потеряла сознание. Медикам пришлось уносить ее с настила на руках. Белорусская ассоциация гимнастики заявила, что причиной инцидента стало подскочившее у спортсменки давление.

Спортсмены из России во время отстранения страны от международных соревнований на неопределенный срок не остались без международных турниров. В Минске с 22 по 24 июля состоялся турнир по художественной гимнастике под названием «Хрустальная роза», который проводился по правилам Международной федерации гимнастики. Участие в состязаниях приняли звезды российской сборной – сестры Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, а также белорусские спортсменки, которым из-за санкций также запрещено выступать на международном уровне. «Оступился и упал в ущелье»: погиб призер чемпионата России по борьбе 19-летний борец-вольник Ахмед Жилетежев, который входил в состав юниорской сборной России и сборной... 25 июля 15:12

Белорусская гимнастка Маргарита Тимошенко выступала с булавами, однако во время исполнения элементов спортсменке стало плохо – девушка потеряла сознание, оказавшись на настиле, также у нее из носа пошла кровь. К ней тут же были отправлены представители медицинского штаба, которые оказали гимнастке необходимую помощь и быстро унесли ее с ковра.

Позднее Белорусская ассоциация гимнастики сообщила, что со спортсменкой все в порядке, она пришла в себя.

«Она потеряла сознание на фоне нагрузок и высокой влажности, у нее подскочило давление. Сейчас она в порядке», — заявили в белорусской ассоциации. «Подавала надежды»: российская биатлонистка будет выступать за Литву 23-летняя биатлонистка Лидия Жураускайте, представлявшая на внутренних стартах Мурманскую область... 22 июля 13:41

На турнире пострадали и звезды сборной России Дина и Арина Аверины. Еще до старта самих соревнований на опробовании Дина неудачно подвернула на ногу на настиле, от боли гимнастка даже заплакала. На ковре спортсменке была оказана первая медицинская помощь, после чего гимнастка отправилась поговорить с медиком и тренером Юлией Барсуковой. Позднее гимнастка вернулась на настил, однако все упражнения она выполняла очень осторожно. Все четыре предмета Аверина сделала уже с травмой, а на некоторых элементах работала с прикрепленным к лодыжке льдом.

Уже во время финалов с отдельными предметами пострадала Арина Аверина. Она выполняла упражнения с булавами, и во время одного из элементов снаряд ударил девушку по лбу, из-за чего образовалось покраснение и шишка.

В целом упражнение с булавами не очень удалось российской гимнастке – была одна потеря: предмет выскользнул из руки Арины, которая даже не сразу это заметила; несколько раз она с трудом спасала свои предметы, в итоге лишилась баллов из-за отступов. Но в итоге спортсменка смогла завоевать в булавах бронзу. «Чтобы спорт не умер, нужна движуха»: появится ли в России альтернатива Олимпиаде Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предложила провести... 20 июля 20:41

На турнире в Минске сестры Аверины продемонстрировали не лучшую форму: обе гимнастки смогли выйти только в два финала и забрать по одной медали – бронзовой. Арина поднялась на пьедестал в упражнениях с булавами, а вот с обручем стала лишь шестой – упражнение в целом смотрелось достаточно тяжело и было приправлено рядом ошибок: двумя потерями, плохой ловлей предмета и неудавшимся поворотом. Дина взяла бронзовую медаль в упражнениях с мячом – мелкие ошибки вроде ловли предмета не руками, а запястьями ее подвели и не позволили бороться за более высокие места. А вот с лентой серебряная призерка Игр в Токио не справилась, хотя именно этот предмет для нее после Олимпиады был очень важным – рисунок был неточным, с ошибками были выполнены вращения и фуэте, а в концовке гимнастка и вовсе допустила грубейшую оплошность, не сумев поймать ленту и раньше закончив выступление. Как итог – четвертое место.

Лучшей из россиянок стала Лала Крамаренко, хотя у нее тоже не обошлось без ошибок. Она взяла серебро в индивидуальном многоборье, выиграла финалы в булавах и ленте, выиграла серебро в обруче.

А вот в упражнениях с мячом Крамаренко потеряла предмет, что было удивительно – гимнастка в последнее время показывала очень стабильные результаты и уже по праву могла называться лидером сборной. При этом отлично себя проявили две белорусские спортсменки Анастасия Салос (золото с обручем, серебро с мячом и лентой) и Алина Горносько, ставшая третьей в индивидуальном многоборье на Олимпиаде-2020, она завоевала в Минске золото с мячом, взяла серебро в булавах и бронзу в обруче.