«У нас много футболистов, не знающих правил»: «Краснодар» и «Спартак» спорят о судействе

По итогам главной игры второго тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и столичным «Спартаком» (1:4) не утихают судейские споры. «Горожане» 25 июля опубликовали видеоролик, в котором обвиняют бригаду арбитров во главе с Кириллом Левниковым в некачественной работе, которая повлияла на исход встречи. В ответ «Спартак» высмеял жалобы краснодарской команды, упомянув в своем клипе и петербургский «Зенит». Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Газетой.Ru» призвал клубы рассчитывать только на себя и показывать на поле такой футбол, чтобы ни одна ошибка арбитров не смогла решить исход матчей.

Центральная игра второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Краснодаре между одноименной командой и московским «Спартаком» состоялась еще в субботу, однако споры и скандалы вокруг нее не утихают до сих пор.

Несмотря на крупную победу столичного клуба, «быки» продолжают утверждать, что спартаковцы пришли к этому не благодаря превосходству на футбольном поле, а из-за грубых ошибок судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым.

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Ключевым эпизодом игры стала отмашка полузащитника «Краснодара» Александра Черникова — при счете 0:1 футболист в борьбе за мяч с Виктором Мозесом ударил нигерийца кистью, за что был тут же награжден красной карточкой. Отыграться вдесятером у команды Александра Сторожука не вышло, и Черников обвинил в итоговом поражении команды себя.

«Если бы я не удалился, мы бы этот матч выиграли стопроцентно. Всю вину и ответственность за этот проигрыш я беру на себя», — сказал игрок.

Перед получением очередной красной карточки Черников задумался над тем, чтобы проработать свою излишнюю эмоциональность со специалистом. «Колоссальное достижение»: Даниил Медведев 10 недель возглавляет мировой рейтинг Российский теннисист Даниил Медведев встретил десятую неделю во главе рейтинга АТР и обошел по этому... 25 июля 22:26

«Выходил с настроем бороться за каждый мяч, выигрывать единоборства. У меня были мысли о том, чтобы начать ходить к психологу. Говорил с агентом, но потом нашел другой метод: стал заниматься йогой. Возможно, пока это незаметно, но прогресс есть. Занимаюсь раз в неделю», — сказал Черников в эфире YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В понедельник «Краснодар» опубликовал видеоролик, в котором поиронизировал над словами владельца «Спартака» Леонида Федуна о «хорошей победе».

В этом видео «быки» акцентировали свое внимание на трех спорных эпизодах. Первый момент — игра локтем нападающего «Спартака» Александра Соболева, после которой на газоне оказался Вячеслав Литвинов (не путать с однофамильцем Русланом).

Затем руководство черно-зеленых выразило недоумение решением главного арбитра Кирилла Левникова не показывать предупреждение Соболеву за неспортивное поведение, когда российский форвард жестами призвал нападающего Джона Кордобу замолкнуть.

Третьим эпизодом «Краснодар» похвалил «актерское мастерство» Виктора Мозеса, на котором удаление заработал Черников.

«Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака». По результатам сезона 2021-22 «Краснодар» занял первое место по потерянным очкам из-за судейских ошибок и, благодаря Кириллу Левникову и Евгению Кукуляку, во втором туре уверенно движется к еще одному призу!» — говорится в начале и в конце ролика.

После того, как видео было опубликовано на официальных ресурсах клуба, глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий по окончании игры со «Спартаком» в нарушение регламента зашел в судейскую комнату. Белорусская гимнастка потеряла сознание на турнире в Минске В Минске состоялся международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Белорусская... 25 июля 18:22

«В матче «Краснодар» — «Спартак» два момента, связанные с необеспечением безопасности. После матча в судейскую без разрешения заходил Сергей Галицкий. Также появление на поле болельщика. Третий вопрос по этому матчу — удаление Черникова за агрессивное поведение», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Руководитель комитета заявил, что рассмотрит эти события на своем ближайшем заседании.

Вечером красно-белые в своем Telegram-канале опубликовали яркий ответ на претензии южан, смонтировав кадры прошедшей встречи со вставками из «Симпсонов», «Криминального чтива», «Бэтмена», «Американского психопата» и других фильмов, не забыв при этом пошутить и над петербургским «Зенитом» и работой судейского корпуса в РПЛ.

Бывший игрок и наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что жалобы красно-белых по итогам выигранной с крупным счетом встречи выглядят нелогично.

«Я не знаю, это, наверно, уже идет автоматом. Как можно возмущаться работой арбитров при крупной победе на выезде? К тому же я там не видел даже особо спорных моментов. Может, они были, но в чем они могли заключаться, я так и не понял.

В чем причина жалоб «Спартака»? Федун недоволен пенальти? Здесь просматривается много раз, есть VAR, есть видеозапись. То, что он недоволен, он хотел 7:0? В принципе, «Спартак» мог выиграть и 7:0. Но пенальти поставлен, и судьи смотрели, и VAR, и он пусть смотрит VAR.

Если Федун считает, что не было пенальти, то это его личное мнение. Если судьи увидели пенальти, значит, нарушение было. Пусть Федун говорит что хочет, это его позиция», — сказал специалист «Газете.Ru». «Оступился и упал в ущелье»: погиб призер чемпионата России по борьбе 19-летний борец-вольник Ахмед Жилетежев, который входил в состав юниорской сборной России и сборной... 25 июля 15:12

Экс-форвард сборной московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин призвал команды выступать так, чтобы ошибки арбитров не могли изменить характер игр.

«К судьям всегда все будут обращаться. У них всегда будут ошибки, но здесь, конечно, есть грань, которую переходить не стоит. Весь чемпионат нужно пройти с помощью своего мастерства, а не искать оправдания и жалуясь то на арбитров, то на поле, то на еще что-то. Нужно надеяться на себя и играть так, чтобы судейские ошибки не влияли на исход матчей.

Стоит ли вернуться к практике приглашения иностранных арбитров? Нет, не думаю. Нужно работать с нашими судьями и совершенствовать систему, позволить им после каждого матча объяснять свои решения.

У нас много людей, даже из числа самих футболистов, которые не знают правил. И если им будут сразу же на примере конкретной игры разъяснять спорные моменты, что пойдет на пользу и болельщикам, и им самим», — заключил Булыкин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».