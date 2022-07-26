Загадочный визит на базу: Роналду выбирает между «МЮ» и «Атлетико»

Португальский форвард Криштиану Роналду до сих пор не определился с местом продолжения карьеры. Футболист вместе со своим суперагентом Жорже Мендешем побывал в на базе «Манчестер Юнайтед» и пообщался с главным тренером Хенриком тен Хагом. В этом же время приезжал сэр Алекс Фергюсон. Однако это не значит, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» останется в «МЮ». В числе вероятных вариантов его трансфера называют испанский «Атлетико».

Визит на базу

Все новостные агентства утром 26 июля взорвались сообщениями о том, что Криштиану Роналду прибудет на базу «Манчестер Юнайтед» вместе со своим агентом, знаменитым Жорже Мендешем, для встречи с главным тренером Хенриком тен Хагом.

Португальская суперзвезда уже пропустил предсезонные турне «красных дьяволов» в Таиланд и Австралию. Официальной причиной называются «семейные обстоятельства». При этом игрок все это время находился в Португалии и даже тренировался с родным лиссабонским «Спортингом». Игры не для всех: как в России отреагировали на слоган Олимпиады-2024 Ровно за два года до проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже состоялась презентация... 26 июля 16:59

До сих пор непонятно, как дальше будут развиваться события, но все лето вокруг возможного ухода Роналду из английского клуба курсируют слухи.

Сообщалось, что сам футболист вроде бы готов был остаться в «МЮ» после назначения тен Хага, несмотря на непопадание клуба в Лигу чемпионов, однако пассивная трансферная кампания «Юнайтед» изменила мнение звезды.

При этом новый главный тренер несколько раз публично заявлял, что Криштиану недоступен для продажи, и что он сам не может дождаться возможности поработать с ним.

Публичные заявления публичными заявлениями, но серьезность намерений нидерландского специалиста подтверждали и различные инсайдеры, по сообщениям которых, тен Хаг действительно готов встроить португальца в свою игровую модель.

Правда, делать это надо как можно скорее, ведь в «Аяксе» тренер исповедовал современный футбол с высоким прессингом, где от этой обязанности не освобожден ни один футболист, в то время как 38-летний Роналду в этом компоненте с годами стал совсем бесполезен.

При этом The Athletic утверждает, что Роналду приехал на базу со своим агентом, чтобы сообщить тен Хагу и клубу о желании уйти. И в то же время стало известно, что в этот же день на базу приезжает сэр Алекс Фергюсон, под руководством которого молодой КриРо стал в «МЮ» звездой мирового футбола.

Правда, оказалось, что легендарный шотландец прибыл на базу через час после футболиста и не для встречи с одним из своих любимых подопечных, а на плановое заседание совета клуба, которое было назначено еще месяц назад.

В общем, после событий этого дня понятнее будущее главной звезды и лучшего бомбардира «МЮ» прошлого сезона не стало.

«Бавария» не хочет

Большинство публикаций СМИ указывает все же на желание игрока покинуть команду, пусть «МЮ» для Роналду знаковый и во многом родной клуб. И все же португалец столько лет подряд играл в Лиге чемпионов, что не мыслит себя без этого турнира, особенно когда до конца карьеры осталось не так уж много времени. «У нас много футболистов, не знающих правил»: «Краснодар» и «Спартак» спорят о судействе По итогам главной игры второго тура чемпионата России по футболу... 26 июля 14:27

Наиболее оптимальным вариантом Роналду и Мендеш видят переход в «Баварию». Мюнхенский клуб лишился своего многолетнего острого наконечника атак Роберта Левандовски, при этом в Бундеслиге реальных конкурентов у «Рекордмайстера» нет, а на победу в Лиге чемпионов шансы отличные.

Более того, в отличие от многих других, «Бавария» смогла бы потянуть трансфер суперзвезды со всеми окружающими его накладными расходами. Могла бы, но не хочет.

«Я люблю Криштиану Роналду. Это фантастический игрок, но у каждого клуба есть философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги его трансфер стал бы верным сигналом сейчас. Такой переход не вполне соответствует нашим идеям», – прямо сказал генеральный директор мюнхенского клуба Оливер Кан в недавнем интервью Кристиану Фальку.

«Атлетико» не может

Вполне реальным в последнее время называли переход Роналду в мадридский «Атлетико». Учитывая, что португалец переписал за время выступлений в другом клубе из столицы Испании, «Реале», большое количество рекордов «сливочных», такой трансфер точно стал бы бомбой.

Вряд ли он бы понравился болельщикам «королевского клуба», да и поклонники «Атлетико», много страдавшего от голевых свершений Криштиану, мягко говоря, не в восторге. Они даже запустили хэштег #contraCR7 («против Криштиану»).

Но вот главному тренеру команды Диего Симеоне португальский бомбардир как раз очень нравится. Он всегда отзывался о нем с восхищением и легко готов встроить его в свой футбол.

«Атлетико» действительно играет в удобной для нынешнего Роналду манере. Прессинг «матрасники» включают весьма редко, предпочитая против сильных соперников действовать на контратаках, а Криштиану в качестве цели для передач и бомбардира должен стать для команды фантастическим усилением.

На возможность перехода косвенно намекает и активность супруги футболиста в соцсетях — Джорджина Родригес (в момент знакомства с португальцем проживавшая как раз в Мадриде) подписалась на жену Симеоне.

Вот только у «Атлетико» нет на данный момент средств на сделку. Не физически, а с точки зрения правил испанской федерации футбола. В данный момент «матрасникам» нужно продать игроков примерно на €40 млн, но избавиться от, в первую очередь, Сауля Ньигеса и Альваро Мораты никак не выходит. «Оскорбительный рейтинг»: Овечкина не включили в число лучших игроков НХЛ Российский нападающий Александр Овечкин не попал в число лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги... 25 июля 22:28

И все же списывать со счетов этот вариант точно не стоит. По крайней мере, он выглядит куда более интересным, нежели щедрое предложение шейхов из Саудовской Аравии, и более реальным, нежели возможные переходы в «Челси», где игрока не хочет видеть Томас Тухель, или «Рому», которой тоже не будет в ЛЧ в новом сезоне.