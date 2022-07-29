«Должен быть выше»: Овечкин оказался на 70-м месте в топе игроков НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на 70-м месте в рейтинге лучших действующих полевых хоккеистов Национальной хоккейной лиги. Сам игрок отреагировал на рейтинг спокойно. Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии «Газете.Ru» заявил, что нападающий должен занимать позицию гораздо выше в этом списке, а экс-генменеджер национальной команды и «Динамо» Андрей Сафонов раскритиковал журналиста, поставившего Овечкина так низко.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует только в октябре, и летом в Лиге помимо драфта новичков и рынка свободных агентов подводят итоги прошлого сезона. Появляется большое количество различных рейтингов, и журналист сайта Action Network Чэйз Маккаллум составил свой список из 100 лучших действующих хоккеистов НХЛ. В рейтинг вошли только полевые игроки, вратари включены не были. Возглавил этот рейтинг капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, второе место занял MVP сезона-2021/2022, защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, а тройку замкнул нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Лучший из российских игроков оказался на шестом месте – нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли, однако завоевать трофей в третий раз не смог: в финальной серии сильнее оказался «Колорадо Эвеланш». НХЛ, армия или уголовное дело: что будет с Капризовым В российских СМИ появилась информация, что нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл... 28 июля 21:01

В топ-15 еще оказался нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (15-е место), а дальше россияне выпали из топ-30. Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич стал 39-м, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – 70-м, а Валерий Ничушкин, ставший одним из лидеров «Колорадо», оказался на 79-м месте.

Овечкин провел ударный сезон. Российского хоккеиста до старта регулярного чемпионата многие заокеанские эксперты списывали со счетов, считая, что возраст и частые травмы уже не позволят Александру Великому играть на своем прежнем уровне. Однако нападающий провел блестящий регулярный чемпионат – 77 матчей и 90 (50+40) очков. Это позволило ему сделать большой шаг в погоне за вечным рекордом Уэйна Гретцки. В плей-офф Овечкину и «Вашингтону» вновь не повезло – команда в первом раунде проиграла «Флориде Пантерз», в четвертый раз подряд вылетев в самом начале розыгрыша Кубка Стэнли. Россиянин в первом раунде провел шесть матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. И в связи с этим, его 70-е место в рейтинге лучших действующих хоккеистов Лиги действительно выглядит странно.

Сам нападающий на этот рейтинг отреагировал достаточно спокойно.

«Значит, так заслуживаю. Значит, такой рейтинг. Надо у них спросить», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев в комментарии «Газете.Ru» составленный рейтинг раскритиковал, отметив, что подобные списки не определяют уровень хоккеистов, а также заявил, что Овечкин в нем должен быть куда выше. «Оскорбительный рейтинг»: Овечкина не включили в число лучших игроков НХЛ Российский нападающий Александр Овечкин не попал в число лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги... 25 июля 22:28

«Вы знаете, я никогда не занимался составлением рейтингов. Никогда не считал, что это определяет уровень и класс игрока. Ну а то, что даже по такой убогой сетке, которую придумал там этот журналист, уверен, что Овечкин точно должен быть не в топ-70, а гораздо выше. Но это, наверно, отрыжки всеобщей политики, которая идет в отношении России и российских спортсменов в целом», — заявил Плющев.

Бывший генеральный менеджер сборной России и «Динамо» Андрей Сафронов критично высказался о журналисте, который составил подобный рейтинг, а также оценил вероятность того, что следующий сезон Овечкин проведет на таком же уровне, как и прошлый.

«Я думаю, такой специалист сам себе и ответил, поставив Александра Овечкина на 70-е место. Обсуждать этого специалиста я не хочу, а Саша всем все уже доказал и продолжает доказывать. И дай бог, чтобы у него получилось достичь того результата, о котором мечтает вся страна и о котором мечтает Саша Овечкин.

Дай бог, чтобы все получилось. У Сашки и прошлогодний сезон, и сезон до этого складывались удачно. Главное, чтобы поменьше было травм, а как забивать, он знает», — отметил Сафронов в комментарии «Газете.Ru».

Для Овечкина прошедший сезон стал самым результативным за последние 13 лет. Больше очков в сильнейшей лиге мира он набирал только в своих первых пяти кампаниях. Однако не только Маккаллум поставил Александра Великого низко в своем рейтинге. Официальный портал Национальной хоккейной лиги уже опубликовал списки лучших в каждом амплуа, и там Овечкин не попал в топ-10, став 11-м. А в рейтинге портала Puc Empire, Ови занял только 34-е место в рейтинге всех игроков сильнейшей лиги мира. Это, кстати, вызвало большую дискуссию в Северной Америке, многие оказались не согласны с подобным распределением. «Чтобы спорт не умер, нужна движуха»: появится ли в России альтернатива Олимпиаде Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предложила провести... 20 июля 20:41

Впрочем, ситуация напоминает прошлогоднюю, когда Овечкина некоторые списали со счетов. К примеру, бывший двухметровый тафгай Джон Скотт, который выступал против россиянина в играх за «Чикаго» и другие команды, заявлял, что погоня нападающего за Гретцки уже не имеет никакого смысла, поскольку Овечкин не сможет забросить больше 30 шайб за сезон. Как итог, Александр Великий опередил этот прогноз на 20 голов.

От Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкина отделяют 114 шайб, и после прошлого сезона цифра уже не кажется такой уж непреодолимой. А вот до второго места, которое сейчас занимает Горди Хоу, нападающему осталось всего лишь 21 гол, и если он начнет новый сезон регулярного чемпионата так же, как и прошлым, то в скором времени сможет преодолеть эту отметку.