Императрица четверных: какие сюрпризы готовит Туктамышева к сезону

Елизавета Туктамышева в новой произвольной программе может пойти на два четверных прыжка. Фигуристка, восстановившая весной четверной тулуп, сейчас активно разучивает еще два прыжка в четыре оборота – сальхов и лутц. Тренер фигуристки Татьяна Мишина заявила, что Туктамышева намерена добиться стабильного исполнения двух квадов в своей программе. Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» порадовалась за фигуристку и отметила, что с ее прекрасными тройными четверные у нее тоже получатся.

Новости о том, что Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп, появились в начале мая – тогда группа Алексея Мишина была на сборах в Армении. Фигуристка разучивала элемент и до этого, но пошла на него всего один раз – на чемпионате России – 2021, однако попытка оказалась неудачной, и Императрица, как ее называют поклонники, упала с прыжка. С тех пор квад на официальных соревнованиях она не исполняла, а в олимпийском сезоне сосредоточилась на чистом исполнении программ и своего коронного прыжка – тройного акселя. Он подвел ее лишь единожды, в самый критический момент – на чемпионате России в короткой программе. Туктамышева в итоге стала лишь седьмой и упустила возможность поехать на Олимпийские игры — третьи, на которые она не попала. «Долго не проживешь»: Медведева рассказала о призовых в фигурном катании Двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева рассказала, сколько она... 27 июля 23:09

Однако у Императрицы есть одна интересная закономерность: она не попадает на Олимпиаду, но стабильно проводит сильный постолимпийский сезон. Так, семь лет назад она впервые прыгнула тройной аксель и выиграла все международные старты, а после Игр-2018 стала бронзовой медалисткой финала Гран-при. И, судя по появляющимся новостям, новый постолимпийский сезон для Туктамышевой грозит стать весьма мощным.

Кроме восстановленного четверного тулупа спортсменка начала разучивать еще два квада – сальхов и лутц.

Тренер фигуристки Татьяна Мишина заявила, что у Туктамышевой есть в планах вставить в свою произвольную программу четверной прыжок, однако их количество будет зависеть от степени готовности элементов. Тренер не исключает, что в соревновательный период Елизавета прыгнет и тулуп, и сальхов.

«Конечно, в планах есть, для этого и тренирует, чтобы их показывать на соревнованиях. Конечно, перед каждым стартом видна готовность прыжка, потому что один прыжок не должен повлиять на всю программу. От настроя тоже очень многое зависит, но он у Лизы очень серьезный. Она учит и тулуп, и сальхов, и лутц», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

Туктамышевой 25 лет, и на сегодняшний день она единственная фигуристка в мире старше 20 лет, которая исполняет четверные прыжки. Она на равных соревнуется с соперницами моложе и пока не думает заканчивать карьеру. В одном из интервью, которое спортсменка дала в начале лета, она призналась, что продолжать дальше ее мотивирует цель выучить четверные прыжки. «Русских отовсюду отфутболили»: Забияко не сможет выступать за Канаду Серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Наталья Забияко приняла решение... 19 июля 19:12

«Я хочу выучить еще четверные. Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные.

Как говорит Алексей Николаевич, кто делает тройной аксель, тот в принципе может четверные сальхов и тулуп собрать. Сальхов я как-то вкрутила, в четверть падала, но в принципе все реально.

Мне как спортсмену (а у нас с детства вырабатывается такой характер) хочется выжать из своего тела максимум, все, на что я способна. По моей физиологии и технике освоить другие четверные возможно. И мне хочется выучить их не для того, чтобы что-то доказать другим. Хочу доказать себе, что я это могу, что я сделала эти четверные в своем возрасте. Для меня это будет моя небольшая победа», — приводит слова Туктамышевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии «Газете.Ru» оценила способность Туктамышевой к исполнению четверных прыжков, а также отметила, что невозможно спрогнозировать, какой из элементов получится у нее лучше.

«Я думаю, что у Лизы все получится. У нее прекрасные тройные прыжки — почему она не сможет сделать и четверные? Очень за нее рада. Отстранение фигуристов от международных соревнований? Кто ж запретит спортсменам развиваться, быть лучшей версией себя вчерашнего? Никто. Молодец.

Какой из четверных прыжков дастся ей лучше? Тут сказать нельзя, это все индивидуально», — заявила экс-фигуристка.

В целом, последние годы Туктамышева проводит на достаточно высоком и, главное, стабильном уровне. К примеру, в сезоне-2020-21 она не только пробовала исполнить четверной тулуп, но и выиграла этап Гран-при в России, стала второй на чемпионате мира в Стокгольме, проиграв только Анне Щербаковой. Удачное выступление на мировом первенстве (весь пьедестал заняли россиянки, бронзу тогда взяла Александра Трусова) позволило России получить три квоты на Олимпийские игры – 2022. Следом в качестве капитана привела сборную России к победе на командном чемпионате мира. Олимпийский сезон Туктамышева начала с победы на первом этапе Кубка России, а затем последовала россыпь серебряных медалей – Императрица стала второй на челленджере Finlandia Trophy и двух этапах Гран-при в Канаде и России. Она отобралась в финал, который позднее был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Примечательно, что на этих стартах Туктамышева уступила только Камиле Валиевой, которая до личного турнира Олимпиады в Пекине не проиграла ни одного старта в сезоне. Сакамото, Хендрикс и бывшие россиянки: кто засияет в фигурном катании без России Сезон-2022/23 в фигурном катании (как и практически во всех видах спорта) пройдет без России... 18 июля 21:14

Из-за своей стабильности именно Туктамышева считалась одной из главных фавориток на Игры в Пекине до старта чемпионата России. На тот момент было не очень понятно, в каком состоянии к национальному первенству подойдет Александра Трусова (фигуристка снялась с этапа Гран-при в Японии из-за стрессового перелома стопы), возникали сомнения и по поводу Анны Щербаковой. Однако на чемпионате обе ученицы Этери Тутберидзе смогли попасть на пьедестал, заняв второе и третье места соответственно, что сделало Туктамышеву только первой запасной как на чемпионат Европы, так и на Олимпийские игры.

Позднее сама фигуристка призналась, что не испытывала никакой досады от того, что не попала на главный старт четырехлетия.

«Не было досады. Присутствовал только чисто спортивный интерес, как откатают наши спортсмены. Тем более это не первый раз, когда я не попадаю на Олимпиаду, и я в принципе уже на опыте знаю эти ощущения.

К тому же я не попала в сборную справедливо: конкуренция в одиночном фигурном катании очень высокая. Логично, что на Игры поехали девочки с четверными прыжками, с хорошими программами, и они выступили очень достойно. Та тройка, которая представляла нашу страну, действительно самая сильная в России на сегодняшний день. Негативных эмоций при просмотре Олимпийских игр никаких не было», — приводил слова Туктамышевой Cosmopolitan.