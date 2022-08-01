Роковое ДТП: погибла знаменитая спортсменка из сборной России по ушу

В конце июля случилась трагедия на трассе во Владимирской области, где в дорожно-транспортном происшествии одной из жертв оказалась чемпионка Европы по ушу-саньда Евгения Степанова. В ДТП на трассе «Владимир — Радужный» погибли три человека, а еще одна женщина находится в реанимации. Степанова была титулованной спортсменкой и членом сборной России.

Российская спортсменка Евгения Степанова, являвшаяся чемпионкой Европы по ушу-саньда, стала одной из жертв дорожно-транспортного происшествия на трассе из Владимира в Радужный.

Роковая авария случилась вечером 30 июля. Автомобиль марки «Фольксваген Поло», на котором в качестве пассажира ехала 24-летняя Степанова, вылетел на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом № 115, следовавшим по маршруту Владимир — Радужный.

В результате ДТП на месте аварии скончался водитель легкового автомобиля, Степанова, а также еще одна из пассажирок. Третья девушка, находившаяся в машине, выжила, но в тяжелом состоянии находится в реанимации, и за ее жизнь в данный момент продолжают борьбу врачи. «Главный вопрос — в финансах»: что ждет «Спартак» после ухода Федуна Леонид Федун может сложить с себя полномочия президента московского «Спартака», а занять его место может... 01 августа 15:18

Вслед за машиной, в которой находилась Степанова, на втором автомобиле ехали друзья пострадавшей компании. Они и попытались оказать первую помощь, вытащив попавших в ДТП из их машины. Среди пассажиров автобуса также есть пострадавшие, хотя о каких-то серьезных повреждениях среди них не сообщается.

По факту аварии сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело.

24-летняя Евгения Степанова была мастером спорта международного класса и известной во Владимирской области, где она и родилась в городе Судогде, спортсменкой.

Ушу-саньда девушка занималась уже более десяти лет и смогла добиться в этом виде единоборств высоких результатов, не только получив звание мастера спорта международного класса, но и собрав внушительную коллекцию титулов, в том числе в интернациональных соревнованиях.

На ее счету четыре победы в первенствах России, а также шесть титулов чемпионки России. Также она трижды выигрывала чемпионаты Европы, а на двух чемпионатах мира брала медали.

На мировом форуме в Казани в 2017 году Степанова заняла второе место, а два года спустя в китайском Шанхае стала бронзовым призером чемпионата мира.

Спортсменка с 2014 года после победы на молодежном чемпионате Европы получала стипендию от администрации Владимирской области как лучшая молодая спортсменка 33-го региона — «Надежда земли Владимирской».

Девушка окончила среднюю школу в родном городе, а также Муромцевский лесотехнический техникум, после чего собиралась получать высшее образование во Владимирском юридическом институте, оставаясь действующим членом национальной сборной России по ушу-саньда.

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Первой о гибели Степановой сообщила Федерация ушу Владимирской области, а жители региона оставили под сообщением в социальной сети «ВКонтакте» много сообщений с соболезнованиями, а также с теплыми словами в адрес самой Евгении, которую многие ценили как «очень хорошего и отзывчивого человека».

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