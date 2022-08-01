«Рейтинги без России — абсурд»: Тутберидзе раскритиковала решения ISU

Знаменитый российский тренер Этери Тутберидзе в своих соцсетях выступила с резкой критикой в адрес Международного союза конькобежцев (ISU), заявив, что в отсутствие российских спортсменов на международных соревнованиях не должны разыгрываться титулы, а рейтинги должны быть заморожены. Даже в России не все согласились с позицией тренера.

Выступление Тутберидзе

Знаменитый российский тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу отстранения российских фигуристов и фигуристок от международных стартов. Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта вынес решение об отстранении спортсменов из России от соревнований под своей эгидой, из-за чего они уже пропустили чемпионат мира. Летом данное решение было оставлено в силе на новый сезон.

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и так далее. Все это очень, очень расстраивает. Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще – поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы – честный спорт (fair play)? — написала Тутберидзе в своей социальной сети.

Или, как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах? Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас – это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений. Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации». Роковое ДТП: погибла знаменитая спортсменка из сборной России по ушу В конце июля случилась трагедия на трассе во Владимирской области, где в дорожно-транспортном... 01 августа 15:08

«Спортсмены ни в чем не виноваты»

Слова Тутберидзе мгновенно взорвали информационное пространство в мире фигурного катания как минимум внутри России, вызвав бурный отклик. Их прокомментировали и коллеги по цеху, и журналисты, и политики.

«Шаг Этери Тутберидзе вполне логичен. Это было бы честно и к нашим фигуристам, и к другим участникам соревнований, — цитирует Sport24 Илью Авербуха, серебряного призера Олимпийских игр, а ныне востребованного хореографа.

— Участие россиян усилило бы позиции каждого другого спортсмена, а в отсутствие наших ребят все это становится недействительным».

«Полностью согласен с Этери Георгиевной, международные рейтинги не должны обновляться в отсутствие российских фигуристов», — подчеркнул в комментарии «Спорт-Экспрессу» олимпийский чемпион в мужском катании, а теперь телеведущий Алексей Ягудин.

Развернуто выступил хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков, поддержавший в интервью «Матч ТВ» своего руководителя.

«Конечно же, эти просьбы не будут услышаны, и все же с Этери Георгиевной я на 100% согласен. Всегда же был лозунг «Спорт вне политики», но это потеряно уже давно. Сейчас это бред и чушь. Спорт в политике — теперь такой лозунг нужно выдвигать, потому что то, что сейчас происходит — это чистая политика, — считает Железняков.

— Они наказывают спортсменов, которые ни в чем не виноваты. Спортсмены всего мира — не только российские, а вообще — это, извиняюсь за тавтологию, люди мира. Которые ездят по планете, выступают друг с другом. Спорт должен объединять и вести людей к миру, а происходит в итоге наоборот.

Кучка чиновников прозападных, которые все это устраивают… Это просто беспредел, по моему мнению. Я считаю, что такого быть не должно ни в спорте, ни в искусстве. Александра Сергеевича Пушкина читают по всему миру — что ж, давайте его запретим? Запретим все русское! Ну это же маразм.

Тем более от этого страдают дети, подростки. Мы-то, взрослые, не понимаем, что происходит, а дети — тем более. Они с четырех лет вкалывают через пот и кровь, зарабатывают травмы и идут через это к своим медалям. А им портят судьбу дяди-политики, которые в креслах задницы наращивают». «Главный вопрос — в финансах»: что ждет «Спартак» после ухода Федуна Леонид Федун может сложить с себя полномочия президента московского «Спартака», а занять его место может... 01 августа 15:18

Интересно, что поддержку Тутберидзе нашла даже с неожиданной стороны — от супруги Евгения Плющенко продюсера Яны Рудковской, с которой у тренера давний антагонизм из-за конкуренции их школ фигурного катания.

«На 100% согласна с Этери Георгиевной Тутберидзе! Сложно не согласиться, ее предложение очень конструктивно.

Спортивные западные чиновники вмешали политику в спорт и забыли о главной идеологии спорта, о спортивных целях и задачах, разрушая не тысячи, а сотни тысяч судеб юных российских спортсменов во всех зимних и летних видах спорта! Сколько их?! — считает Рудковская.

— Какие могут быть рейтинги в фигурном катании без российских юниорок и взрослых девушек? Возьмем один вид только! Да никакие! Любая из топ-10 наших девушек не только взрослых, но и юниорок, вынесет в одну калитку всю эту мировую элиту, прости господи! Если мы говорим про честный спорт, то не могут быть рейтинги заведомо без российских спортсменов. Это полнейшая дискриминация и преступление перед всеми российскими спортсменами, их тренерами и федерациями».

«Разве Тутберидзе подумала, прежде чем сказать?»

А вот знаменитая в прошлом фигуристка, олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина не питает иллюзий и уверена, что слова Тутберидзе ничего не изменят.

«Так делают все федерации, увы. Нельзя выделить среди них какую-то одну. Так поступает большинство. Такая сейчас политическая обстановка и отношение к России в мире», — сказала Роднина Metaratings.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов категорически не согласился со словами Тутберидзе и даже раскритиковал ее заявление.

«Если бы мы могли править балом, то имели право что-то заявлять. Вот разве Тутберидзе подумала, прежде чем так высказаться? Нет, не подумала, — считает Тихонов.

— Мы сегодня никто в мировом спорте. Хорошие примеры есть в биатлоне, в легкой атлетике. Нас везде выгнали, мы является раздражителями, делаем заявления, на которые не имеем права. Пустозвонство. Мы себе еще больше наскребем проблем.

Когда вся Европа заплачет к зиме, тогда будем с ними разговаривать. Они сами придут к нам, а сейчас не надо».

«Вряд ли ISU пойдет на эту меру, но спортсменам обратиться можно, сказать: «Да, мы без россиян соревноваться не хотим», — зашла с другой стороны в комментарии для ТАСС депутат Светлана Журова.

— Дальше все зависит от того, насколько сами спортсмены придерживаются спортивных принципов, не давят ли на них политики. Все же хотят представлять свои страны, за поддержку России могут забанить, тут нужно иметь особую смелость.

Боюсь, что в фигурном катании и конькобежном спорте вряд ли будет как в теннисе, но призвать поддержать, допустить россиян можно». Королевская тренировка: «Реал» уверенно обыграл «Ювентус» Мадридский «Реал» одержал победу в матче против туринского «Ювентуса». Встреча... 31 июля 07:58

«Сохраним мотивацию спортсменов»

Не остались в стороне от слов Тутберидзе и российские официальные лица фигурного катания.

«Надо начать с того, что все эпитеты по поводу отстранения наших спортсменов от участия в международных соревнованиях уже были сказаны. Мы можем предлагать все, что угодно. Во всяком случае предложение принимает международная федерация, — рассказал «Матч ТВ» глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

— Естественно, мы уже писали о том, что по этому вопросу мы обратились в CAS. Мы остаемся не согласны с решением. Мы спланировали свой календарь соревнований, который бы учитывал все необходимые требования, чтобы сохранить для спортсменов необходимую соревновательную практику и мотивацию. Мы будем стараться сделать максимум, чтобы эту мотивацию сохранить. Сейчас ничего более подробно рассказать не могу».

Поддержал выступление Тутберидзе почетный президент ФФКР Валентин Писеев.

«Она абсолютно права. Что еще можно к этому добавить? Когда об этом говорит лучший тренер в мире, к этому нужно прислушиваться, — рассказал Писеев Metaratings.

— Другое дело, как на это реагируют ISU и Международный олимпийский комитет. Я поддерживаю то, что она сказала. Тут даже сомневаться не приходится. Она знает, что говорит».