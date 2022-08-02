02 августа 2022, 04:46 Спорт Обыграть чемпионку Уимблдона: россиянка Касаткина встречается с Рыбакиной. LIVE Теннис. Турнир WTA в Сан-Хосе. 1-й круг. Дарья Касаткина — Елена Рыбакина. ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Алексей Даничев/РИА «Новости»

На турнире WTA в Сан-Хосе россиянка Дарья Касаткина встречается с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.