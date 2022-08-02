Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Бразильский форвард Вагнер Лав назвал самые важные клубы в своей... 05:19
РИА «Новости»: в СБУ наблюдается раскол между сотрудниками 05:18
Рогов: запорожские власти готовы предоставить МАГАТЭ подтверждения... 05:07
Рогов: в Запорожской области ожидают объявление МАГАТЭ даты... 05:04
LETA: спецслужба Латвии задержала экс-депутата Рижской думы «за... 04:59
В Боливии выявили первый случай заражения оспой обезьян 04:57
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Саа обвинил Роналду в эгоизме 04:54
Россия призвала США продемонстрировать готовность к переговорам... 04:39
Китайские фанаты подарили российской фигуристке Щербаковой... 04:37
Геронтолог рассказал, как отсрочить старение организма 04:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Обыграть чемпионку Уимблдона: россиянка Касаткина встречается с Рыбакиной. LIVE

Теннис. Турнир WTA в Сан-Хосе. 1-й круг. Дарья Касаткина — Елена Рыбакина. ОНЛАЙН

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»
На турнире WTA в Сан-Хосе россиянка Дарья Касаткина встречается с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
5:36

Но и Рыбакина своей ошибкой ответила. 30:30.

5:36

Не попала в угол Касаткина. 15:30.

5:35

Очень длинный розыгрыш закончился срывом удара Рыбакиной. 15:15.

5:34

В аут направила мяч Касаткина. 0:15

5:33

Вколачивает Рыбакина мяч в пустой угол. Со счетом 4:1 она повела. Ждем, чем ответит Касаткина.

5:32

По длине Рыбакина ошиблась. 40:15.

5:31

Не справилась Касаткина с приемом. 40:0.

5:31

Мизерный аут допустила Касаткина. 30:0.

5:30

15:0 ведет Рыбакина.

5:30

Ударом в противоход Рыбакина делает брейк. Она повела со счетом 3:1.

5:29

Сетка играет за Рыбакину. Меньше.

5:28

Мощным ударом в линию ответила Касаткина. Ровно.

5:27

Точно в угол бьет Рыбакина. 30:40.

5:27

30:30.

5:27

В сетку Рыбакина попала. 30:15.

5:26

Точным ударом в линию Касаткина выиграла розыгрыш. 15:0.

5:24

Эйсом заканчивает гейм Рыбакина. Она ведет со счетом 2:1, но следующей будет подавать Касаткина.

5:24

40:0.

5:23

И еще одна ошибка россиянки. 30:0.

5:23

Срывает удар Касаткина. 15:0.

5:22

В сетку Рыбакина приняла подачу. 1:1 счет стал. Ждем подачу Рыбакиной.

5:21

Обидно Касаткина ошиблась. 40:30.

5:21

Приняла Рыбакина подачу в аут. 40:15.

5:20

Ошибается Касаткина. 30:15.

5:20

В пустой угол Рыбакина хотела мяч отправить, но попала в аут. 30:0.

5:19

В коридор отправила мяч Рыбакина. 15:0.

5:18

Выиграла Рыбакина первый гейм. Впереди подача Касаткиной.

5:17

В аут Касаткина направила мяч. Больше.

5:17

Очень длинный розыгрыш закончился мощным ударом Рыбакиной. Ровно.

5:16

Меньше на подаче Рыбакиной.

5:15

Хотела на противоходе Рыбакина соперницу, но в аут попала. Ровно.

5:15

А теперь пришло время Рыбакиной мяч в аут отправить. 40:30.

5:14

Вколотила по линии мяч Рыбакина. Не было у Касаткиной шансов. 40:15.

5:14

Ошиблась по длине Касаткина. 30:15.

5:13

В сетку попала Касаткина после длинного розыгрыша. 15:15.

5:12

Срывает удар Рыбакина. 0:15.

5:11

Первой будет подавать Рыбакина.

5:10

Завершают разминку теннисистки. Матч скоро начнется.

4:53

Спортсменки должны выйти на корт в 5:00 по московскому времени.

4:45

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч первого круга турнира в Сан-Хосе, в котором россиянка Дарья Касаткина встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+