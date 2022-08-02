Обыграть чемпионку Уимблдона: россиянка Касаткина встречается с Рыбакиной. LIVE

На турнире WTA в Сан-Хосе россиянка Дарья Касаткина встречается с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Трансляция
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5:36
Но и Рыбакина своей ошибкой ответила. 30:30.
5:36
Не попала в угол Касаткина. 15:30.
5:35
Очень длинный розыгрыш закончился срывом удара Рыбакиной. 15:15.
5:34
В аут направила мяч Касаткина. 0:15
5:33
Вколачивает Рыбакина мяч в пустой угол. Со счетом 4:1 она повела. Ждем, чем ответит Касаткина.
5:32
По длине Рыбакина ошиблась. 40:15.
5:31
Не справилась Касаткина с приемом. 40:0.
5:31
Мизерный аут допустила Касаткина. 30:0.
5:30
15:0 ведет Рыбакина.
5:30
Ударом в противоход Рыбакина делает брейк. Она повела со счетом 3:1.
5:29
Сетка играет за Рыбакину. Меньше.
5:28
Мощным ударом в линию ответила Касаткина. Ровно.
5:27
Точно в угол бьет Рыбакина. 30:40.
5:27
30:30.
5:27
В сетку Рыбакина попала. 30:15.
5:26
Точным ударом в линию Касаткина выиграла розыгрыш. 15:0.
5:24
Эйсом заканчивает гейм Рыбакина. Она ведет со счетом 2:1, но следующей будет подавать Касаткина.
5:24
40:0.
5:23
И еще одна ошибка россиянки. 30:0.
5:23
Срывает удар Касаткина. 15:0.
5:22
В сетку Рыбакина приняла подачу. 1:1 счет стал. Ждем подачу Рыбакиной.
5:21
Обидно Касаткина ошиблась. 40:30.
5:21
Приняла Рыбакина подачу в аут. 40:15.
5:20
Ошибается Касаткина. 30:15.
5:20
В пустой угол Рыбакина хотела мяч отправить, но попала в аут. 30:0.
5:19
В коридор отправила мяч Рыбакина. 15:0.
5:18
Выиграла Рыбакина первый гейм. Впереди подача Касаткиной.
5:17
В аут Касаткина направила мяч. Больше.
5:17
Очень длинный розыгрыш закончился мощным ударом Рыбакиной. Ровно.
5:16
Меньше на подаче Рыбакиной.
5:15
Хотела на противоходе Рыбакина соперницу, но в аут попала. Ровно.
5:15
А теперь пришло время Рыбакиной мяч в аут отправить. 40:30.
5:14
Вколотила по линии мяч Рыбакина. Не было у Касаткиной шансов. 40:15.
5:14
Ошиблась по длине Касаткина. 30:15.
5:13
В сетку попала Касаткина после длинного розыгрыша. 15:15.
5:12
Срывает удар Рыбакина. 0:15.
5:11
Первой будет подавать Рыбакина.
5:10
Завершают разминку теннисистки. Матч скоро начнется.
4:53
Спортсменки должны выйти на корт в 5:00 по московскому времени.
4:45
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч первого круга турнира в Сан-Хосе, в котором россиянка Дарья Касаткина встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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