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Спорт

Попадет ли Головин на киевское «Динамо»? Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. LIVE

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Жеребьевка. ОНЛАЙН

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Игрок сборной России Александр Головин в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Игрок сборной России Александр Головин в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года

Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В ближайшие несколько минут «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, узнает своего потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:14

«Унион» (Бельгия) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Монако» (Франция) / «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).

13:14

«Динамо» К (Украина) / «Штурм» (Австрия) — «Бенфика» (Португалия) / «Мидтьюлланд» (Дания).

13:13

А вот участники жеребьевки пути представителей лиг.

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13:12

Вот такой получилась жеребьевка пути чемпионов.

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13:11

«Копенгаген» (Дания) — «Трабзонспор» (Турция). Последняя пара уже определена, так вышло.

13:10

«Маккаби» Х (Израиль) / «Аполлон» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия) / «Пюник» (Армения).

13:09

«Буде/Глимт» (Норвегия) / «Жальгирис» (Литва) — «Лудогорец» (Болгария) / «Динамо» З (Хорватия).

13:08

«Карабах» (Азербайджан) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Шериф» (Молдавия) / «Виктория» (Чехия).

13:07

Команды из пути чемпионов. Первые четыре строчки — сеяные.

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13:05

Барлоу напомнил, что между собой не смогут сыграть клубы из Азербайджана и Армении.

13:04

Финал в этом сезоне пройдет в столице Турции Стамбуле. Ну а на сцену поднялся Том Барлоу, который является директором по проведению соревнований в УЕФА. Начнется жеребьевка с пути чемпионов, сказал он.

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13:03

Официальная часть уже началась. Идет рассказ о порядке жеребьевки, путях чемпионов и представителей лиг.

13:00

Да, для удобства логистики жеребьевку раунда плей-офф, последнего перед групповым этапом, проводят еще до старта третьего квалификационного раунда.

12:55

Тем не менее и для российских болельщиков тут есть интересное. Продолжает свой путь в групповую стадию турнира чемпион Венгрии «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов. Команда прошла уже два раунда. Ну а «Монако» Александра Головина начинает свой путь с третьего раунда сегодня.

12:50

Жеребьевка раунда плей-офф состоится в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Напомним, что в турнире не принимают участия отстраненные на неопределенный срок российские и белорусские команды. А клубы из Украины свои встречи проводят на нейтральных полях из-за боевых действий на территории страны.

12:45

Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

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