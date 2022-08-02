Попадет ли Головин на киевское «Динамо»? Жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. LIVE

Игрок сборной России Александр Головин в матче 4-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными России и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве, 1 сентября 2021 года
Алексей Филиппов/РИА «Новости»
В ближайшие несколько минут «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, узнает своего потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.
Команды из пути чемпионов. Первые четыре строчки — сеяные.
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13:05
Барлоу напомнил, что между собой не смогут сыграть клубы из Азербайджана и Армении.
13:04
Финал в этом сезоне пройдет в столице Турции Стамбуле. Ну а на сцену поднялся Том Барлоу, который является директором по проведению соревнований в УЕФА. Начнется жеребьевка с пути чемпионов, сказал он.
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13:03
Официальная часть уже началась. Идет рассказ о порядке жеребьевки, путях чемпионов и представителей лиг.
13:00
Да, для удобства логистики жеребьевку раунда плей-офф, последнего перед групповым этапом, проводят еще до старта третьего квалификационного раунда.
12:55
Тем не менее и для российских болельщиков тут есть интересное. Продолжает свой путь в групповую стадию турнира чемпион Венгрии «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов. Команда прошла уже два раунда. Ну а «Монако» Александра Головина начинает свой путь с третьего раунда сегодня.
12:50
Жеребьевка раунда плей-офф состоится в швейцарском Ньоне, в штаб-квартире УЕФА. Напомним, что в турнире не принимают участия отстраненные на неопределенный срок российские и белорусские команды. А клубы из Украины свои встречи проводят на нейтральных полях из-за боевых действий на территории страны.
12:45
Мы приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.
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